На Лиманському напрямку ворог штурмує, постійно використовує авіацію, бомбардує КАБами, застосовує багато ударних дронів, - 60 ОМБр

Поблизу Лиману ворожі штурми відбуваються в основному силами малих груп піхоти. Однак росіяни міксують варіанти, намагаються знайти інші. Час від часу атакують на мотоциклах, багі, спеціально переобладнаних "Нівах".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Новини" розповів начальник відділення комунікацій 60 окремої механізованої бригади Максим Білоусов

."Для посилення штурму застосовують ударні дрони. Такі як "Молния". Вони прийшли на зміну "Ланцетам", тому що дешевші. Їхня тактика: намагаються знайти якусь ціль, і після цього в ціль починає прилітати. П’ять, шість, навіть десять дронів. Тобто вони починають закидати дронами ту ціль, яку знайшли", - розповів Білоусов.

Втрати росіян величезні, адже учасники штурмів - це малопідготовлені піхотинці. У росіян, зауважує Максим Білоусов, звісно, є спецназ. Однак великої кількості кваліфікованих бійців немає. Натомість багато російських штурмовиків це колишні заробітчани.

"Багато в’язнів, зеків. Теж не можна сказати, що вони щось добре вміють. Ну і є такий окремий вид бійців, який називається "закрепи". Це такі мужички десь років 50-55, які просто заходять на позицію і тримають її після того, як штурмовики кудись пройшли. Ось ці "закрепи" залишаються на цих позиціях, і їм просто можуть взагалі їжі не давати" - зазначив начальник відділення комунікацій 60 окремої механізованої бригади.

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