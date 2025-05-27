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Новости Боевые действия на Лиманском направлении
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На Лиманском направлении враг штурмует, постоянно использует авиацию, бомбит КАБами, применяет много ударных дронов, - 60 ОМБр

сводка Генштаба

Вблизи Лимана вражеские штурмы происходят в основном силами малых групп пехоты. Однако россияне миксуют варианты, пытаются найти другие. Время от времени атакуют на мотоциклах, баги, специально переоборудованных "Нивах".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне. Новости" рассказал начальник отделения коммуникаций 60 отдельной механизированной бригады Максим Белоусов

"Для усиления штурма применяют ударные дроны. Такие как "Молния". Они пришли на смену "Ланцетам", потому что дешевле. Их тактика: пытаются найти какую-то цель, и после этого в цель начинает прилетать. Пять, шесть, даже десять дронов. То есть они начинают забрасывать дронами ту цель, которую нашли", - рассказал Белоусов.

Потери россиян огромные, ведь участники штурмов - это малоподготовленные пехотинцы. У россиян, замечает Максим Белоусов, конечно, есть спецназ. Однако большого количества квалифицированных бойцов нет. Зато многие российские штурмовики это бывшие заробитчане.

"Много заключенных, зэков. Тоже нельзя сказать, что они что-то хорошо умеют. Ну и есть такой отдельный вид бойцов, который называется "закрепы". Это такие мужички где-то лет 50-55, которые просто заходят на позицию и держат ее после того, как штурмовики куда-то прошли. Вот эти "закрепы" остаются на этих позициях, и им просто могут вообще еды не давать", - отметил начальник отделения коммуникаций 60 отдельной механизированной бригады.

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Автор: 

Донецкая область (9910) боевые действия (4253) Краматорский район (322) Лиман (62) война в Украине (4489) 60 ОМБр (32)


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Їхня тактика: намагаються знайти якусь ціль, і після цього в ціль починає прилітати. П'ять, шість, навіть десять дронів. Тобто вони починають закидати дронами ту ціль, яку знайшли", - розповів Білоусов. Втрати росіян величезні, адже учасники штурмів - це малопідготовлені піхотинці. Джерело: https://censor.net/ua/n3554602

Навіщо потрібна підготовка, якщо перед цим всі позиції розхерачили дронами?
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27.05.2025 14:44 Ответить
 
 