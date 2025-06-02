Знищено техніку та особовий склад ворога, який штурмував Григорівку на Сіверському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 1 червня 2025 року, на Куп’янському напрямку ворог проводив штурмові дії біля Фіголівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Піщаного. Успіхів противник не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку наші оборонці відбивали ворожі штурми біля населених пунктів Надія, Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Карпівка, Липове та у Серебрянському лісництві.

Противник безуспішно атакував наші позиції у районі Івано-Дарʼївки на Сіверському напрямку. До штурму Григорівки залучив два автомобілі та чотири мотоцикли, техніку знищено разом з особовим складом.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії в районах Білої Гори, Диліївки, Русиного Яру, Шевченка Першого, у Часовому Яру та Торецьку. Всі ворожі атаки відбито. У напрямку Яблунівки застосував бронемашину, яку знищили наші оборонці.

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"На Покровському напрямку армія агресора атакувала неподалік Єлизаветівки, Малинівки, Миролюбівки, Лисівки. Ворог не полишає спроб покращити тактичне положення біля Удачного, Новомиколаївки, Муравки та Олексіївки. Підрозділи Сил оборони відбили штурми та завдали ворогу значних втрат", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Комара, Багатиря та Костянтинополя. Ворожі атаки успішно відбито. Українські воїни продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.