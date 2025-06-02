Уничтожена техника и личный состав врага, который штурмовал Григоровку на Северском направлении, - ОСГВ "Хортица".

За прошедшие сутки, 1 июня 2025 года, на Купянском направлении враг проводил штурмовые действия у Фиголевки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Песчаного. Успехов противник не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Лиманском направлении наши защитники отражали вражеские штурмы возле населенных пунктов Надия, Грековка, Ольговка, Новый Мир, Карповка, Липовое и в Серебрянском лесничестве.

Противник безуспешно атаковал наши позиции в районе Ивано-Дарьевки на Северском направлении. К штурму Григорьевки привлек два автомобиля и четыре мотоцикла, техника уничтожена вместе с личным составом.

По данным ОСГВ "Хортица", на Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в районах Белой Горы, Делиевки, Русиного Яра, Шевченко Первого, в Часовом Яре и Торецке. Все вражеские атаки отбиты. В направлении Яблоновки применил бронемашину, которую уничтожили наши защитники.

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"На Покровском направлении армия агрессора атаковала неподалеку Елизаветовки, Малиновки, Миролюбовки, Лысовки. Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение возле Удачного, Новониколаевки, Муравки и Алексеевки. Подразделения Сил обороны отбили штурмы и нанесли врагу значительные потери", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Комара, Богатыря и Константинополя. Вражеские атаки успешно отбиты. Украинские воины продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.