Уничтожена мототехника врага возле Леонидовки, оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районе Багатыря, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 31 мая 2025 года, на Харьковском направлении противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение в районе Липцов и в Волчанске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении враг проводил штурмовые действия на мотоциклах возле Степной Новоселовки. Успехов не имел, техника уничтожена. Также отбита атака возле Песчаного.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении враг вел наступление возле населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Шандриголово, Торское и Редкодуб. Наши защитники отбили вражеские штурмы.

На Северском направлении противник безуспешно атаковал наши позиции в районе Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

"На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия неподалеку Белой Горы, Крымского, Русиного Яра, Полтавки, Шевченко Первого, Зари и в Торецке. Все вражеские атаки отбиты. В направлении Леонидовки применил полтора десятка мотоциклов. Метким огнем наших защитников нанесены потери в живой силе и технике, наступление отбито", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Покровском направлении армия агрессора атаковала возле Елизаветовки, Малиновки, Миролюбовки, Лысовки, Удачного, Новониколаевки, Муравки, Новосергиевки, Андреевки и Новопавловки. Подразделения Сил обороны отбили штурмы и нанесли врагу потери.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать нашу оборону в районе Богатыря и Запорожья Донецкой области. Вражеские атаки успешно отбиты. Украинские защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.