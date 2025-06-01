Знищено мототехніку ворога біля Леонідівки, окупанти намагалися прорвати нашу оборону у районі Багатиря, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 31 травня 2025 року, на Харківському напрямку противник безуспішно намагався покращити тактичне положення у районі Липців та у Вовчанську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку ворог проводив штурмові дії на мотоциклах біля Степової Новоселівки. Успіхів не мав, техніку знищено. Також відбито атаку біля Піщаного.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку ворог вів наступ біля населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Шандриголове, Торське та Рідкодуб. Наші оборонці відбили ворожі штурми.

На Сіверському напрямку противник безуспішно атакував наші позиції у районі Григорівки та Івано-Дарʼївки.

"На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії неподалік Білої Гори, Кримського, Русиного Яру, Полтавки, Шевченка Першого, Зорі та у Торецьку. Всі ворожі атаки відбито. У напрямку Леонідівки застосував півтора десятки мотоциклів. Влучним вогнем наших захисників нанесено втрати у живій силі та техніці, наступ відбито", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Війська РФ окупували Єлизаветівку, мають просування на Донеччині та Сумщині. КАРТИ

Також зазначається, що на Покровському напрямку армія агресора атакувала біля Єлизаветівки, Малинівки, Миролюбівки, Лисівки, Удачного, Новомиколаївки, Муравки, Новосергіївки, Андріївки та Новопавлівки. Підрозділи Сил оборони відбили штурми та нанесли ворогу втрат.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати нашу оборону у районі Багатиря та Запоріжжя Донецької області. Ворожі атаки успішно відбито. Українські захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.