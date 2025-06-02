В мае россияне оккупировали 449 кв. км украинской территории, больше всего - на Покровском направлении, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В течение мая российские захватчики оккупировали 449 кв. км украинской территории, что является худшим показателем с начала 2025 года.

Об этом пишет мониторинговый телеграм-канал DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечают аналитики, в мае динамика потерь территорий превысила предел до 200 км. км за месяц, который длился с февраля.

Больше всего потерянной территории в районе прорыва врага - на трассе Покровск-Константиновка, где оккупировано около 200 кв. км, а также наступательная операция россиян на Сумщине, где по состоянию на конец месяца было потеряно не менее 110 кв. км.

В DeepState отмечают, что на эти два участка приходится 70% всех потерь территорий.

Кроме этого, заметные продвижения у врага были в районе Багатыря и около границы с Днепропетровщиной - по 45-50 кв. км в каждом.

На Лиманском отрезке враг несколько приостановился и оккупировал лишь 28 кв. км, но к концу месяца ситуация в районе Карповки начала ухудшаться и бои там продолжаются.

"Фактически, на эти 5 участков приходится 95% всех продвижений врага", - добавляет DeepState.

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