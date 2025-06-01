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Новости Интенсивность российских штурмов
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Враг увеличил интенсивность штурмов на 19% в мае по сравнению с апрелем, - DeepState

Интенсивность российских штурмов в мае

В мае интенсивность российских штурмов выросла на 19% по сравнению с апрелем.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что особенно активно враг наступал в начале и в конце мая, пытаясь сохранить высокую интенсивность атак.

"Если в апреле в среднем за сутки было 154,8 атак, то в мае это число выросло до 183,6. И если в апреле кацап лишь дважды за сутки проводил более 190 атак, то в мае таких дней было уже тринадцать. Самым тяжелым было 4 мая, когда противник совершил 269 штурмовых действий", - отмечают осинтеры.

Инфографика DeepState

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Автор: 

боевые действия (4280) DeepState (140)


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