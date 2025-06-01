Ворог наростив інтенсивність штурмів на 19% у травні порівняно з квітнем, - DeepState
В травні інтенсивність російських штурмів зросла на 19% порівняно з квітнем.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що особливо активно ворог наступав на початку та у кінці травня, намагаючись зберегти високу інтенсивність атак.
"Якщо у квітні в середньому за добу було 154.8 атак, то у травні це число зросло до 183.6. І якщо у квітні кацап лише двічі за добу проводив більше 190 атак, то у травні таких днів було вже тринадцять. Найважчим було 4 травня, коли противник здійснив 269 штурмових дій", - зазначають осінтери.
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