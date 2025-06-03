Рашисты нанесли удар БПЛА по Славянску. Повреждены дома и школа

Российские захватчики ночью атаковали Славянск в Донецкой области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава ГВА Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по городу ударили 5 БпЛА.

"Есть попадания в район ЦНИЛа. Повреждены многоэтажки по улице и переулку Батюка. В них выбиты окна. Но больше всего пострадала школа №14", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

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