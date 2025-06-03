РФ выпустила 112 "шахедов" по Украине. 60 целей сбито, 15 — локационно потеряны. ИНФОГРАФИКА

Российские войска в ночь на 3 июня выпустили по Украине 112 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - оккупированный Крым.

Под ударом врага - Черниговщина, Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Одесская и Донецкая области.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 60 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локально потеряны/подавлены РЭБ.



Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях", - говорится в сообщении.

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