РФ выпустила 112 "шахедов" по Украине. 60 целей сбито, 15 — локационно потеряны. ИНФОГРАФИКА
Российские войска в ночь на 3 июня выпустили по Украине 112 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - оккупированный Крым.
Под ударом врага - Черниговщина, Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Одесская и Донецкая области.
"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 60 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях", - говорится в сообщении.
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А про створення СИСТЕМИ дієвої протидії, у масштабах України, ************ шахедам, так і не приймають рішення, оті привладні, в ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ СТАВЦІ!! Одні лише ТЕРЕВЕНІ, про пункти «НЕЗЛАМНОСТІ» з принесеними Терещенком туди, лимонами у торбинці, і статистична інформація!
У продовж 3 років, оті менегери «ПОТУЖНІ» з ОПУ, КМУ, з десятками заброньованих держСекретарів, усіляко блокують створення такої СИСТЕМИ протидії дронам у масштабах України!!
Все заглохло на рівні ТерОборонців!! Легкомоторні літаки та система оповіщення, розвідки, протидії та знищення ШАХЕДІВ, так і не створена!,
Бо вона, ВІДКАТІВ для привладних не приносить!
Якщо немічні і недолугі, оті особи привладні, з урядового кварталу, упродовж 3 років, то нащо їх тримати на посадах, в органах державного управління!?!? Вони ж, нічого не вирішили для України, окрім запису, до їх трудової книжки?!?
Портнов, мабуть, про такі речі, приїздив до зеленського з татаровим і єрмаком, обговорити в ОПУ??? Мабуть, він, на засідання СТАВКИ не встигав, бо військовозобов'язаний??