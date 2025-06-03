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РФ выпустила 112 "шахедов" по Украине. 60 целей сбито, 15 — локационно потеряны. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 3 июня 2025 года. Что известно о последствиях

Российские войска в ночь на 3 июня выпустили по Украине 112 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - оккупированный Крым.

Под ударом врага - Черниговщина, Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Одесская и Донецкая области.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 60 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях", - говорится в сообщении.

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Атака шахидов 3 июня 2025 года. Что известно о последствиях

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обстрел (27760) ПВО (2826) Воздушные силы (2404)


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За три роки, з 2022 року, великий рецидивіст-ухилянт разом помічниками ригоАНАЛІВ, так і не створили СИСТЕМУ, на стратегічному рівні щодо боротьби з шахедами від ******! Чого тільки, та про що тільки, на отих посиділках, в ОПУ, на так званій «СТАВЦІ' та РНБОУ, не гундосили та заслуховували, неуки, від освідчених ВІЙСЬКОВИХ!!
А про створення СИСТЕМИ дієвої протидії, у масштабах України, ************ шахедам, так і не приймають рішення, оті привладні, в ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ СТАВЦІ!! Одні лише ТЕРЕВЕНІ, про пункти «НЕЗЛАМНОСТІ» з принесеними Терещенком туди, лимонами у торбинці, і статистична інформація!
У продовж 3 років, оті менегери «ПОТУЖНІ» з ОПУ, КМУ, з десятками заброньованих держСекретарів, усіляко блокують створення такої СИСТЕМИ протидії дронам у масштабах України!!
Все заглохло на рівні ТерОборонців!! Легкомоторні літаки та система оповіщення, розвідки, протидії та знищення ШАХЕДІВ, так і не створена!,
Бо вона, ВІДКАТІВ для привладних не приносить!
Якщо немічні і недолугі, оті особи привладні, з урядового кварталу, упродовж 3 років, то нащо їх тримати на посадах, в органах державного управління!?!? Вони ж, нічого не вирішили для України, окрім запису, до їх трудової книжки?!?
Портнов, мабуть, про такі речі, приїздив до зеленського з татаровим і єрмаком, обговорити в ОПУ??? Мабуть, він, на засідання СТАВКИ не встигав, бо військовозобов'язаний??
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03.06.2025 09:33 Ответить
 
 