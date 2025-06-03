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Завтра в Сумах день траура из-за удара РФ по центру города: три человека погибли, десятки раненых
Завтра, 4 июня 2025 года, в Сумской городской территориальной громаде будет траур из-за удара войск РФ по городу.
Об этом сообщил в телеграм-канале и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с трагедией, произошедшей 3 июня 2025 года в результате вражеской атаки на город Сумы и приведшей к гибели людей, 4 июня объявлено Днем траура в Сумской городской территориальной громаде", - отметил он.
Как сообщалось, РФ сегодня ударила по Сумам. Трое погибших, 16 раненых, в том числе 4 детей.
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