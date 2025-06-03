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Новости Удар по Сумам
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Завтра в Сумах день траура из-за удара РФ по центру города: три человека погибли, десятки раненых

Россияне нанесли удар по Сумам 3 июня 2025 года. Что известно о последствиях

Завтра, 4 июня 2025 года, в Сумской городской территориальной громаде будет траур из-за удара войск РФ по городу.

Об этом сообщил в телеграм-канале и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с трагедией, произошедшей 3 июня 2025 года в результате вражеской атаки на город Сумы и приведшей к гибели людей, 4 июня объявлено Днем траура в Сумской городской территориальной громаде", - отметил он.

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Как сообщалось, РФ сегодня ударила по Сумам. Трое погибших, 16 раненых, в том числе 4 детей.

Автор: 

обстрел (27760) Сумская область (3296) Сумы (1166) траур (232) Сумский район (247)


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******** кацапські
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03.06.2025 11:48 Ответить
Це так казяться, воєнний злочинець прутін, із своєю «тріадою», кабаєвою+мізуліною+кривоногих…
Злочин московитів в Україні, має бути покараним, у будь-який спосіб!
Слава Україні! Памятаймо!!
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03.06.2025 11:49 Ответить
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03.06.2025 12:36 Ответить
 
 