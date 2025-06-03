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Новини Удар по Сумах
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Завтра у Сумах день жалоби через удар РФ по центру міста: три людини загинули, десятки поранених

Росіяни вдарили по Сумах 3 червня 2025 року. Що відомо про наслідки

Завтра, 4 червня 2025 року, у Сумській міській територіальній громаді буде жалоба через удар військ РФ по місту.

Про це повідомив у телеграм-каналі в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з трагедією, що сталася 3 червня 2025 року внаслідок ворожої атаки на місто Суми та призвела до загибелі людей, 4 червня оголошено Днем жалоби у Сумській міській територіальній громаді", - зазначив він.

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Як повідомлялося, РФ сьогодні вдарила по Сумах. Троє загиблих, 16 поранених, зокрема 4 дітей.

Автор: 

обстріл (29082) Сумська область (3848) Суми (905) жалоба (168) Сумський район (249)


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******** кацапські
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03.06.2025 11:48 Відповісти
Це так казяться, воєнний злочинець прутін, із своєю «тріадою», кабаєвою+мізуліною+кривоногих…
Злочин московитів в Україні, має бути покараним, у будь-який спосіб!
Слава Україні! Памятаймо!!
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03.06.2025 11:49 Відповісти
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03.06.2025 12:36 Відповісти
 
 