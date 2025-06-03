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Завтра у Сумах день жалоби через удар РФ по центру міста: три людини загинули, десятки поранених
Завтра, 4 червня 2025 року, у Сумській міській територіальній громаді буде жалоба через удар військ РФ по місту.
Про це повідомив у телеграм-каналі в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з трагедією, що сталася 3 червня 2025 року внаслідок ворожої атаки на місто Суми та призвела до загибелі людей, 4 червня оголошено Днем жалоби у Сумській міській територіальній громаді", - зазначив він.
Як повідомлялося, РФ сьогодні вдарила по Сумах. Троє загиблих, 16 поранених, зокрема 4 дітей.
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