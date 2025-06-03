Удар РФ по Сумах: 8 людей у важкому стані, серед них - троє дітей (оновлено). ФОТО

Понад 20 осіб постраждали через удар військ РФ по центру Сум, 4 людини наразі перебувають у важкому стані.

Про це повідомив у фейсбуку міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Удар по Сумах. Попередньо: 21 постраждалий, серед них 3 дитини. Четверо у тяжкому стані, з них двоє дітей. Троє осіб загинули", - зауважив він.

За словами Ляшка, 10 бригад екстреної допомоги працювали з перших хвилин. Усім надається необхідна медична допомога.

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Пізніше Ляшко повідомив, що станом на 12:25:

До медичних закладів за меддопомогою звернулися 25 людей. Одна жінка померла в лікарні.

24 людини залишається на лікуванні, з них 3 дитини. У відділеннях стаціонару перебуває 15 пацієнтів.

"8 людей у тяжкому стані - серед них 3 дитини", - уточнив очільник МОЗ.

Як повідомлялося, РФ сьогодні вдарила по Сумах. Троє загиблих, 16 поранених, зокрема 4 дітей. Завтра у Сумах оголошено день жалоби.