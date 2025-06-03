Удар РФ по Сумах: 8 людей у важкому стані, серед них - троє дітей (оновлено). ФОТО
Понад 20 осіб постраждали через удар військ РФ по центру Сум, 4 людини наразі перебувають у важкому стані.
Про це повідомив у фейсбуку міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Удар по Сумах. Попередньо: 21 постраждалий, серед них 3 дитини. Четверо у тяжкому стані, з них двоє дітей. Троє осіб загинули", - зауважив він.
За словами Ляшка, 10 бригад екстреної допомоги працювали з перших хвилин. Усім надається необхідна медична допомога.
Оновлена інформація
Пізніше Ляшко повідомив, що станом на 12:25:
До медичних закладів за меддопомогою звернулися 25 людей. Одна жінка померла в лікарні.
24 людини залишається на лікуванні, з них 3 дитини. У відділеннях стаціонару перебуває 15 пацієнтів.
"8 людей у тяжкому стані - серед них 3 дитини", - уточнив очільник МОЗ.
Як повідомлялося, РФ сьогодні вдарила по Сумах. Троє загиблих, 16 поранених, зокрема 4 дітей. Завтра у Сумах оголошено день жалоби.
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https://censor.net/ua/news/3555819/udar-rf-po-sumah-3-chervnya-2025-roku-zelenskyyi-vidreaguvav
А що там Лідсі Грем і Трамп, а Макрон з Мерцом?
Я так розумію, що вони вже і співчуттів не озвучують, мабуть втомилися.
Для Трампа пуйло не просто свій, він його особистий демон, якого Доні любить до запаморочення.
Ці дві .... здатні знищити світ