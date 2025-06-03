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Новини Фото Удар по Сумах
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Удар РФ по Сумах: 8 людей у важкому стані, серед них - троє дітей (оновлено). ФОТО

Понад 20 осіб постраждали через удар військ РФ по центру Сум, 4 людини наразі перебувають у важкому стані.

Про це повідомив у фейсбуку міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Удар по Сумах. Попередньо: 21 постраждалий, серед них 3 дитини. Четверо у тяжкому стані, з них двоє дітей. Троє осіб загинули", - зауважив він.

За словами Ляшка, 10 бригад екстреної допомоги працювали з перших хвилин. Усім надається необхідна медична допомога. 

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допомога пораненим у Сумах

Оновлена інформація

Пізніше Ляшко повідомив, що станом на 12:25:

До медичних закладів за меддопомогою звернулися 25 людей. Одна жінка померла в лікарні.

24 людини залишається на лікуванні, з них 3 дитини. У відділеннях стаціонару перебуває 15 пацієнтів.

"8 людей у тяжкому стані - серед них 3 дитини", - уточнив очільник МОЗ.

Як повідомлялося, РФ сьогодні вдарила по Сумах. Троє загиблих, 16 поранених, зокрема 4 дітей. Завтра у Сумах оголошено день жалоби. 

Автор: 

діти (5140) обстріл (29082) поранення (2814) Сумська область (3848) Суми (905) Ляшко Віктор (1517) Сумський район (249)


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Передбачувана кацапська мразь. "Отвєтка" за знищені військові літаки по дітях...
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03.06.2025 11:57 Відповісти
Усі кацапи це кончені скоти.
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03.06.2025 12:05 Відповісти
В Сумах чули до 5 вибухів. Тут розповідають лише про один приліт в центрі. Були і в інших районах міста. Кажуть люди РСЗВ. Але в новинах нічого про те, чим повбивали людей.
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03.06.2025 12:06 Відповісти
РСЗВ.
https://censor.net/ua/news/3555819/udar-rf-po-sumah-3-chervnya-2025-roku-zelenskyyi-vidreaguvav
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03.06.2025 12:28 Відповісти
Вбивці яким крові.завжди мало.
А що там Лідсі Грем і Трамп, а Макрон з Мерцом?
Я так розумію, що вони вже і співчуттів не озвучують, мабуть втомилися.
Для Трампа пуйло не просто свій, він його особистий демон, якого Доні любить до запаморочення.
Ці дві .... здатні знищити світ
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03.06.2025 12:08 Відповісти
А колись за це ми лупили Вампіром по Белгороду. Відімо Зелька в переговори вирішив включіть Сумську область, яку потужно просирає.
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03.06.2025 12:36 Відповісти
 
 