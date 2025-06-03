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Новини Атака БпЛА на Харків
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Війська РФ намагалися вдарити дроном по Харкову: є влучання на виїзді з міста

Наслідки влучання безпілотника Молния по Харкову 26 грудня 2024 року

Вдень 3 червня 2025 року війська РФ намагалися вдарити дроном по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер місті Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо - приліт ворожого FPV-дрону на виїзді з Харкова, на межі міста та області. На дану хвилину інформація про постраждалих не надходила", - зазначив він.

Цю інформацію підтвердив також голова ОВА Олег Синєгубов.

"На виїзді з Харкова зафіксовано падіння ворожого FPV-дрон", - зазначив він.

Автор: 

обстріл (29082) Харків (5678) дрони (4876) Харківська область (1070) Харківський район (329)


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Якщо є влучання, вже не намагалися...
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03.06.2025 14:25 Відповісти
 
 