Війська РФ намагалися вдарити дроном по Харкову: є влучання на виїзді з міста

Вдень 3 червня 2025 року війська РФ намагалися вдарити дроном по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер місті Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо - приліт ворожого FPV-дрону на виїзді з Харкова, на межі міста та області. На дану хвилину інформація про постраждалих не надходила", - зазначив він.

Цю інформацію підтвердив також голова ОВА Олег Синєгубов.

"На виїзді з Харкова зафіксовано падіння ворожого FPV-дрон", - зазначив він.