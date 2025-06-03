Війська РФ намагалися вдарити дроном по Харкову: є влучання на виїзді з міста
Вдень 3 червня 2025 року війська РФ намагалися вдарити дроном по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер місті Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо - приліт ворожого FPV-дрону на виїзді з Харкова, на межі міста та області. На дану хвилину інформація про постраждалих не надходила", - зазначив він.
Цю інформацію підтвердив також голова ОВА Олег Синєгубов.
"На виїзді з Харкова зафіксовано падіння ворожого FPV-дрон", - зазначив він.
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Alessandro Moretti
показати весь коментар03.06.2025 14:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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