Россия запускает по Украине 300 БПЛА ежедневно, этот темп может сохраниться в течение 2025 года, — Гилли

Россия может сохранять существующий темп воздушных атак по Украине в течение всего 2025 года.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Мы встречаемся в тени самых страшных российских атак беспилотников на Украину с момента начала полномасштабного вторжения Путина", - сказал Гили.

По словам британского министра, российские оккупанты сейчас регулярно запускают более 300 БпЛА ежедневно в Украине, и такой темп обстрелов "может сохраняться в течение 2025 года".

Кроме того, Гили заявил, что Путин "продолжает доказывать, что он не за мир" и обвинил Россию в том, что она продолжает "срывать" переговоры о прекращении огня. При этом министр похвалил Украину за то, что она борется с "такой огромной решимостью и мужеством".

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"Они (украинцы. - Ред.) хотят, чтобы эта война закончилась, они хотят вернуться к жизни без страха, без террора Путина (...). Пока Путин продолжает свою жестокость, мы должны оставаться твердыми в своем решении. Мы должны обеспечить, чтобы украинские войска имели все необходимое, когда им это нужно, чтобы продолжать свою борьбу", - отметил британский министр.