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Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 5 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.
Движение ударных беспилотников
- Группы вражеских ударных БпЛА через Запорожскую область.
- Также группы шахедов через Луганщину курсом на Харьковщину.
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