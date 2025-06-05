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Новости Атака беспилотников
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Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 5 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.

Движение ударных беспилотников

  • Группы вражеских ударных БпЛА через Запорожскую область.
  • Также группы шахедов через Луганщину курсом на Харьковщину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обезврежено 74 БпЛА из 103, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

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Воздушные силы (2414) Шахед (1157) война в Украине (4650)


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А відосик наріду буде? ***, в Мелітополі клепають ті Шахеди(всі знають де), з Приморська запускають, щось за Залужного там рсня боялася дихнути, зараз ні.
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05.06.2025 21:01 Ответить
Сильні кроки від США - це те, що зараз в дефіциті, - Зеленський. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3556395
уже просроченное бабки дерибанит
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05.06.2025 21:24 Ответить
 
 