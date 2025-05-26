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Новости Массированный ракетный обстрел
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Российские удары становятся более дерзкими и масштабными, за три дня враг применил более 900 ударных дронов, - Зеленский

Зеленский рассказал, что 900 дронов РФ применила против Украины за 3 дня

Удары РФ по Украине каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 900 ударных дронов против Украины за три дня плюс баллистика, плюс крылатые ракеты - в этом нет никакого военного смысла, но это очевидный политический выбор - выбор Путина, выбор России - выбор воевать дальше и разрушать жизни", - сказал глава государства.

Зеленский вспомнил, что недавно состоялась встреча в Стамбуле.

"Сейчас россияне вроде бы пишут предложения для меморандума о мире. Уже больше недели на это они потратили. Много говорят о дипломатии. Но когда в разгар этого - постоянные российские удары, постоянные убийства, постоянные штурмы и еще и подготовка к новым наступлениям - это уже точно диагноз", - сказал президент.

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На этом фоне глава государства призвал международных партнеров к усилению санкций против РФ.

"Россия заслуживает полномасштабного давления - на все, что можно сделать, чтобы ограничить их военную способность. Я благодарю всех в мире, кто это понимает. Новые и сильные санкции против России - санкции Соединенных Штатов Америки, санкции Европы и других в мире, кто хочет мира, - это будет гарантированное принуждение России не только к прекращению огня, но и принуждение к уважению - все они должны уважать мир. Путин должен начать уважать тех, с кем говорит. Пока что он просто играет с дипломатией и дипломатами. Это точно надо изменить", - сказал президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20720) россия (96001) атака (397)


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Топ комментарии
+7
Зелєнскій, де тридцять договорів небачених/нечуваних гарантій безпеки ліпше ніж НАТО? Ти два роки з ними по світу носився, селфі робив, та відосиками лапшив наліво-направо. Не діють? Бо туфта? А пафосні заяви, що кожен удар не залишиться без відповіді, артист херов? Де відповіді?

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26.05.2025 21:35
+6
Російські удари стають більш зухвалими та масштабними

Хто тобі не дає завдавати у відповідь такі самі зухвалі та масштабні удари?
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26.05.2025 21:14
+6
Довгим ЗЕптуном, як вовин язик...
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26.05.2025 21:24
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Російські удари стають більш зухвалими та масштабними

Хто тобі не дає завдавати у відповідь такі самі зухвалі та масштабні удари?
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26.05.2025 21:14 Ответить
дєнєх нєт !
на т.зв. "асвальт" витратили.
ну, ви панімаєтє......

.
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26.05.2025 21:19 Ответить
Асфальт
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26.05.2025 21:20 Ответить
"Гаваріш ЗЄлін,
Думаєш асвальт,
Думаєш асвальт,
Бачиш - ЗЄлін...."

курва!

.
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26.05.2025 21:23 Ответить
Не хто, а що. Оманський договорняк.
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27.05.2025 00:28 Ответить
Ми теж по кацапах втулим - шо мало не покажеться! - нє?
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26.05.2025 21:14 Ответить
"Артіллєрісти,
ЗЄлін дал пріказ...."

.
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26.05.2025 21:20 Ответить
Довгим ЗЕптуном, як вовин язик...
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26.05.2025 21:24 Ответить
язик у вови - міжконтинентальний !

.
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26.05.2025 21:28 Ответить
Зеля новий підрахуй?
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26.05.2025 21:24 Ответить
так, але це слово пишеться через дефіс

.
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26.05.2025 21:30 Ответить
Я нарахував 901 дрон .
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26.05.2025 21:27 Ответить
Нахал! Не сметь пєрєчіть Царю!
К вам єдєт ФСБ СБУ
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26.05.2025 21:32 Ответить
а тепер розскажи, міл чєловєк, як же ти їх, підра, ******** ?
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26.05.2025 22:00 Ответить
А ти що думав ***** готується до миру і якихось там угод як ти? Завданням ***** було запудрити всім мізки ілюзіями про переговори і можливий мир щоб заблокувати Україні поставки озброєння. А тим часом Сосія поставила всю економіку на військові рейки. Через це підписання з Сосією мирної угоди ще страшніше ніж безперервна війна. Допоки і на Заході і у нас будуть танцювати і радіти, Сосія наштампує тисячі ракет які потім нічим буде збивати. І перемир'я перетвориться на криваву баню
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26.05.2025 21:29 Ответить
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26.05.2025 21:29 Ответить
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26.05.2025 21:50 Ответить
А де до речі скумбрія? Знов у Швейцарії чи вже в Монако?
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26.05.2025 22:07 Ответить
С секундомером конечно не засекал время. Но вчера ночью в Харькове 13 прилётов примерно за 10--14 мин! Капец был, и явно что то новое. Очень гулкое, жесткое. Очень быстро летит.
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26.05.2025 21:30 Ответить
Зелєнскій, де тридцять договорів небачених/нечуваних гарантій безпеки ліпше ніж НАТО? Ти два роки з ними по світу носився, селфі робив, та відосиками лапшив наліво-направо. Не діють? Бо туфта? А пафосні заяви, що кожен удар не залишиться без відповіді, артист херов? Де відповіді?

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26.05.2025 21:35 Ответить
Вова їх витратив та забув
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26.05.2025 21:42 Ответить
Но-но-но. Він мільйоном дронів як брякне у вечірньому відосику.
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27.05.2025 00:26 Ответить
Мародер
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26.05.2025 21:59 Ответить
" А я в своїй голові застосував мільйон дронів та тисячі гіпезвукових ракет".
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26.05.2025 22:23 Ответить
Удари РФ по Україні щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними. Джерело: https://censor.net/ua/n3554484

Це завдяки тобі шашличник і членограй.
Це ти, урод, скоротив армію і приготувався до капітуляції України.
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26.05.2025 22:33 Ответить
Де твої удари по москалям, які щоночі стають хоч якимись?
НЕ будь говном. Іди у відставку добровільно. Інакше будеш висіти на шибениці за державну зраду.
Портнов не дасть збрехати.

Вибачаюсь, якщо не ті статті Конституції щодо цих говнюків зацитував.
Але бажаю, щоби обидва здохли.
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26.05.2025 22:38 Ответить
"Багато говорять про дипломатію." Так це ж ти перемовинами прямими з ****** мариш?
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26.05.2025 22:46 Ответить
Коли вже 28 безпекових угод працювати будуть?
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26.05.2025 22:51 Ответить
Зеленського геть!
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26.05.2025 23:52 Ответить
 
 