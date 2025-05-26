Российские удары становятся более дерзкими и масштабными, за три дня враг применил более 900 ударных дронов, - Зеленский

Удары РФ по Украине каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 900 ударных дронов против Украины за три дня плюс баллистика, плюс крылатые ракеты - в этом нет никакого военного смысла, но это очевидный политический выбор - выбор Путина, выбор России - выбор воевать дальше и разрушать жизни", - сказал глава государства.

Зеленский вспомнил, что недавно состоялась встреча в Стамбуле.

"Сейчас россияне вроде бы пишут предложения для меморандума о мире. Уже больше недели на это они потратили. Много говорят о дипломатии. Но когда в разгар этого - постоянные российские удары, постоянные убийства, постоянные штурмы и еще и подготовка к новым наступлениям - это уже точно диагноз", - сказал президент.

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На этом фоне глава государства призвал международных партнеров к усилению санкций против РФ.

"Россия заслуживает полномасштабного давления - на все, что можно сделать, чтобы ограничить их военную способность. Я благодарю всех в мире, кто это понимает. Новые и сильные санкции против России - санкции Соединенных Штатов Америки, санкции Европы и других в мире, кто хочет мира, - это будет гарантированное принуждение России не только к прекращению огня, но и принуждение к уважению - все они должны уважать мир. Путин должен начать уважать тех, с кем говорит. Пока что он просто играет с дипломатией и дипломатами. Это точно надо изменить", - сказал президент.

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