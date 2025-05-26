Вадефуль об атаках РФ в минувшие выходные: Путин отвечает на предложения мира от Украины грубой силой
Российские удары ракетами и беспилотниками по Украине в эти выходные доказывают, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира.
Об этом министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Атаки ракетами и беспилотниками, совершенные Россией в минувшие выходные, доказывают: Путин не хочет мира. Он отвечает на предложения мира от Украины грубой силой. Пока это так, Германия и Европа будут поддерживать Украину", - написал он.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3554461
Європацики гучно доводять один одному, шо путєн "не хоче миру" і вопщє фулюган...