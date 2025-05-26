Вадефуль об атаках РФ в минувшие выходные: Путин отвечает на предложения мира от Украины грубой силой

Российские удары ракетами и беспилотниками по Украине в эти выходные доказывают, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира.

Об этом министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Атаки ракетами и беспилотниками, совершенные Россией в минувшие выходные, доказывают: Путин не хочет мира. Он отвечает на предложения мира от Украины грубой силой. Пока это так, Германия и Европа будут поддерживать Украину", - написал он.

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