РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9621 посетитель онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел Массированный удар 25 мая 2025 года
299 5

Вадефуль об атаках РФ в минувшие выходные: Путин отвечает на предложения мира от Украины грубой силой

Вадефуль об атаках РФ

Российские удары ракетами и беспилотниками по Украине в эти выходные доказывают, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира.

Об этом министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Атаки ракетами и беспилотниками, совершенные Россией в минувшие выходные, доказывают: Путин не хочет мира. Он отвечает на предложения мира от Украины грубой силой. Пока это так, Германия и Европа будут поддерживать Украину", - написал он.

Также читайте: Вадефуль о ракетных обстрелах: является личным оскорблением для президента США Трампа

Вадефуль об атаках РФ

Автор: 

обстрел (27626) Вадефуль Иоганн (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За 11 років агресії політичні мудрагені почали но тільки просипатись..
показать весь комментарий
26.05.2025 19:29 Ответить
Від вбивці іншого і не дочекаєшся
показать весь комментарий
26.05.2025 19:30 Ответить
Російські удари ракетами та безпілотниками по Україні цими вихідними доводять, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру.
Джерело: https://censor.net/ua/n3554461

Європацики гучно доводять один одному, шо путєн "не хоче миру" і вопщє фулюган...
показать весь комментарий
26.05.2025 19:35 Ответить
Ой, та ви шо? Ото новина! Ну такими темпами ви скоро (років через 100) зрозумієте що "окурок", він же "блєдная моль", він же )(уйло моржове шизофренічний серійний мань'як, бандит-вбивця і нарешті просто *****!
показать весь комментарий
26.05.2025 19:38 Ответить
Блдь, Світ, ти сліпий?! ***** ***** на думку кожного. Поки дрон йому в пику не прилетить, в його черепі нічого не зміниться!
показать весь комментарий
26.05.2025 20:10 Ответить
 
 