Вадефуль о ракетных обстрелах: это личное оскорбление для президента США Трампа

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что последние массированные обстрелы украинской территории со стороны России являются прямым вызовом политическому Западу и личным оскорблением для президента США Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет n-tv.

"Это оскорбление, в том числе и для президента США Дональда Трампа. Поскольку Трамп прилагал значительные усилия, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - отметил немецкий дипломат.

Вадефуль добавил, что Россия выбрала другой путь - продолжение войны, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

"Путин попирает права человека, и политический Запад не может игнорировать это", - подытожил глава МИД.

Напомним, ранее Вадефуль заявил, что последние атаки РФ по Украине свидетельствуют о нежелании российского диктатора Владимира Путина к миру. По его словам, России следует готовиться к "сильной реакции" Запада.

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