Вадефуль о ракетных обстрелах: это личное оскорбление для президента США Трампа
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что последние массированные обстрелы украинской территории со стороны России являются прямым вызовом политическому Западу и личным оскорблением для президента США Дональда Трампа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет n-tv.
"Это оскорбление, в том числе и для президента США Дональда Трампа. Поскольку Трамп прилагал значительные усилия, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - отметил немецкий дипломат.
Вадефуль добавил, что Россия выбрала другой путь - продолжение войны, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
"Путин попирает права человека, и политический Запад не может игнорировать это", - подытожил глава МИД.
Напомним, ранее Вадефуль заявил, что последние атаки РФ по Украине свидетельствуют о нежелании российского диктатора Владимира Путина к миру. По его словам, России следует готовиться к "сильной реакции" Запада.
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Лише дурник Трамп вірив володюшкє
"бйОт - значіт любіт" - ввважає Трумп, до нестями закоханий у друга-владіміра, кремлівського терориста-людожера..
А не України.
Питайте Сибігу, чи хто там в ОПі грає цю роль.