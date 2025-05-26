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Новости Массированный ракетный обстрел
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Вадефуль о ракетных обстрелах: это личное оскорбление для президента США Трампа

Йоганн Вадефуль об оскорблении Трампа

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что последние массированные обстрелы украинской территории со стороны России являются прямым вызовом политическому Западу и личным оскорблением для президента США Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет n-tv.

"Это оскорбление, в том числе и для президента США Дональда Трампа. Поскольку Трамп прилагал значительные усилия, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - отметил немецкий дипломат.

Вадефуль добавил, что Россия выбрала другой путь - продолжение войны, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

"Путин попирает права человека, и политический Запад не может игнорировать это", - подытожил глава МИД.

Напомним, ранее Вадефуль заявил, что последние атаки РФ по Украине свидетельствуют о нежелании российского диктатора Владимира Путина к миру. По его словам, России следует готовиться к "сильной реакции" Запада.

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Автор: 

путин владимир (31510) Трамп Дональд (5589) Вадефуль Иоганн (20)


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Топ комментарии
+8
тільки трампло цю образу проковтне і буде знову з пуйлом в ясна лупитися
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26.05.2025 08:02
+7
Стерпить риже мурло. Утреться від путінської мочі і заявить, що це його велика перемога!
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26.05.2025 08:40
+6
Хтось сумнівався що буде саме так?
Лише дурник Трамп вірив володюшкє
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26.05.2025 08:02
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Трамп надувся?
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26.05.2025 07:57 Ответить
Стерпить риже мурло. Утреться від путінської мочі і заявить, що це його велика перемога!
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26.05.2025 08:40 Ответить
Я так розумію, що трамп, як жлоб, яким він завжди був (за що його і не взяли до Гарварду) купився на обіцянки путіна, що коли все стихне, він з путіним буде башлять. Зараз йому заважає Україна. Він буде робити всякі вигляди і розмовляти різні розмови, в очікуванні, коли путін задавить Україну, і вже можна буде трохи почекати і рубати бабло.
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26.05.2025 09:01 Ответить
ганДонни сглотнет, как всегда. Пуйло его к этому уже приучил...
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26.05.2025 10:41 Ответить
трамп,якщо ти розвалиш рашку-ти будеш героєм на десятиріччя.
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26.05.2025 07:58 Ответить
А потім ще й Китай з Іраном.
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26.05.2025 08:09 Ответить
мені на них пох.
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26.05.2025 08:12 Ответить
тільки трампло цю образу проковтне і буде знову з пуйлом в ясна лупитися
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26.05.2025 08:02 Ответить
Для Українців це вірогідна Смерть,а для Трампона Образа...
Світ Перевернувся в Розумінні сприйняттів.
🤬🤬🤬
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26.05.2025 08:02 Ответить
Хтось сумнівався що буде саме так?
Лише дурник Трамп вірив володюшкє
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26.05.2025 08:02 Ответить
та йому ***** , він у гольф грає
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26.05.2025 08:02 Ответить
Досить вже балаболити та занепокоїватьця, давайте більше зброї, ракет!
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26.05.2025 08:04 Ответить
Трампон не образиться. Бо він терпіла і чепушило.
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26.05.2025 08:05 Ответить
Да йому пох.й
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26.05.2025 08:08 Ответить
Защитники демократических ценностей, вступайте в наш кружок по интересам - "Европейские пиз@аболы"
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26.05.2025 08:17 Ответить
трупін зневажає Трумпа але Трумп ігнорує це..
"бйОт - значіт любіт" - ввважає Трумп, до нестями закоханий у друга-владіміра, кремлівського терориста-людожера..
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26.05.2025 08:21 Ответить
Трамп Президент США.
А не України.
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26.05.2025 08:25 Ответить
А для гера Мерца це не особиста образа? До речі, як там його ультиматуми для пуйла?
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26.05.2025 08:29 Ответить
Мерц Голова МЗС Німеччини.
Питайте Сибігу, чи хто там в ОПі грає цю роль.
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26.05.2025 08:39 Ответить
Стерпить по дружбє.
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26.05.2025 08:36 Ответить
В нього склероз - образа триває не більше декількох секунд.
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26.05.2025 08:55 Ответить
якщо зробити вигляд, що нічого не сталося. то можна й надалі стверджувати, що путін хоче миру..., Трамп майстер робити дебільні заяви...
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26.05.2025 09:04 Ответить
Мир в очах пуйла з 08.08.2008 бачили виключно його прихильники.
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26.05.2025 09:07 Ответить
За Трампом стоять ще Конгрес та Сенат, якщо вони захочуть його рятувати ( частина з магашистів ), то інша частина+деми вже точно захоче рятувати партію та себе... То мабуть хйло таки перебрало в принижені маганарциста ...
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26.05.2025 09:32 Ответить
Ми повинні слідкувати що буде особистою образою т для цього покидька.
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26.05.2025 10:49 Ответить
Тампон пнх!!!
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26.05.2025 11:34 Ответить
 
 