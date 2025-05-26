Трамп продолжил критиковать Путина: Он совсем сошел с ума

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину, однако это обернется крахом для России

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Трампа в Truth Social.

"У меня всегда были очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он совсем сошел с ума! Он напрасно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники обстреливают города Украины без всякой причины", - написал он.

По словам Трампа, если Путин попытается захватить всю Украину, это приведет к "краху России".

Впрочем Трамп также раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского, написав, что тот "не приносит пользы своей стране".

"Все, что он говорит, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не "Трампа"", - добавил он.

Напомним, ранее Трамп заявил, что недоволен кремлевским диктатором Владимиром Путиным после массированного обстрела Украины 25 мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин верит в победу РФ над Украиной и готов воевать как минимум в течение 2025 года, - разведка США