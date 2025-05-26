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Трамп продолжил критиковать Путина: Он совсем сошел с ума

президент США Трамп раскритиковал Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину, однако это обернется крахом для России

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Трампа в Truth Social.

Трамп раскритиковал Путина и Зеленского

"У меня всегда были очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он совсем сошел с ума! Он напрасно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники обстреливают города Украины без всякой причины", - написал он.

По словам Трампа, если Путин попытается захватить всю Украину, это приведет к "краху России".

Впрочем Трамп также раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского, написав, что тот "не приносит пользы своей стране".

"Все, что он говорит, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не "Трампа"", - добавил он.

Напомним, ранее Трамп заявил, что недоволен кремлевским диктатором Владимиром Путиным после массированного обстрела Украины 25 мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин верит в победу РФ над Украиной и готов воевать как минимум в течение 2025 года, - разведка США

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) путин владимир (31510) Трамп Дональд (5589)


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Топ комментарии
+34
Злетів з котушок - ти ж його благословив
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26.05.2025 06:38
+30
так. таке враження, що Чуб змушений був щось сказати, щоб не потрапити під критику від своїх однопартійців, донорів партії та й взагалі простих американців за відсутність реакції на обстріли. проте навряд чи ця його реакція є щирою.
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26.05.2025 06:51
+30
яке ж воно кончене..
ти ж, дебіл рудий, і надав друге дихання війні терориста ***** проти України.. воно, плюгаве вжЕ загиналося, коли тебе, ідіота-мародера, обрали презом.. ти ж, мразь барижна, дав кацапам надію на пАбєду і запустив новий виток безглуздої агресії..
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26.05.2025 07:02
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Злетів з котушок - ти ж його благословив
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26.05.2025 06:38 Ответить
тобто якби не трамп то путін би не напав?
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26.05.2025 07:02 Ответить
Трамп обіцяв швидкий мир - і якби він був презом замісь Байдена - путлєр навіть би не рипнувся
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26.05.2025 07:51 Ответить
він це тобі обіцяв?
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26.05.2025 08:01 Ответить
ОГО! - а ми шо знайомі? - це він обіцяв на весь світ - виходить шо й мені а ви шо прогуляли ці новини?
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26.05.2025 08:10 Ответить
всьому світу обіцяв?

ну не вибирай його на третій термін, бо він брехло
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26.05.2025 08:12 Ответить
Немає про що балакати
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26.05.2025 08:15 Ответить
"Если друг оказался вдруг....."

Ай-я-й ! І хто б міг на пуйла подумати
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27.05.2025 02:09 Ответить
Можна подумати,що Трамп порозумнішав...
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26.05.2025 06:38 Ответить
Не думай... Просто до нього "дійшло", що його "хотєлки" і "славослов"я", які йому "ллють у вуха" його жополизи - одне, а реальність - зовсім інше... Зараз він розгублений, і не знає, що робить... А робить можна тільки одне - продовжувать політику Байдена. Тобто, гнать зброю в Україну... Фактично, іде повтор тієї самої ситуації, яку я змальвав, після приходу до влади "Блазня" : "Хоче він, чи не хоче, але він буде ЗМУШЕНИЙ продовжувать зовнішню політику Порошенка...". А Трамп - це просто "копія Зеленського" - тільки збільшеного, у багато разів, масштабу...
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26.05.2025 07:50 Ответить
"продовжувать політику Байдена. Тобто, гнать зброю в Україну"

Політика Байдена - це "гнать" зброю в Україну в такій кількості і з такими обмеженнями в застосуванні, щоб Україна програла не так швидко і війна тривала якнайдовше. Ти справді хочеш продовження такої політики?
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26.05.2025 08:29 Ответить
У тебе є "альтернатива"? Яка саме? Хоча - КОМУ я це кажу? "Лахтинському батраку" під проксі? Так це тоді - "не в коня корм...".
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26.05.2025 08:42 Ответить
Ага... Ясно... Значить - з "лахтинським батраком" ти згоден... То який мені сенс із тобою сперечаться? Не бачу ніякого... А "пенс" уже своє "відвоював". Якби ти не був кацапом - я-б тобі запрропонував віддать мені свою здорову ногу (замість протезованої), щоб "піти в окопи" . Але навіщо мені кацапська нога?
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26.05.2025 09:01 Ответить
"Чудіку"! Я ж тобі вже давно, пояснював (ще до того, як тебе деактивували) - що я тобі "не по зубах"... Що мені робить - вирішую я сам... І не тобі мені вказувать... Бачив я твоїх "бурятів" - ще, коли вони на Донбасі з себе "местных шахтёров" корчили... Правда, бачив уже чорними. Не від вугільного пилу... а "обсмаленими". Запах - як від кабана, якого українці смалять на Різдво... Може, й ти так пахнуть будеш - коли "обсерешся" за компом, і тебе поженуть на штурм... Правда, не Варшави... А якогось маловідомого села, на сході України...
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26.05.2025 09:20 Ответить
Димова завіса, чергова трампівська брехня. Та ти ж сам, трампуша-краснуша, йому дозволив Україну довбати, бо тупе руде хоче закінчення війни за рахунок існування України, а путін підігрує: "я, мовляв, ж до кінця року все там захоплю, тільки не заважай - і проблема щезне!" - от ти, трампуша тупа, і не заважаєш, навіть санкції проти рф не робиш.
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26.05.2025 06:38 Ответить
так. таке враження, що Чуб змушений був щось сказати, щоб не потрапити під критику від своїх однопартійців, донорів партії та й взагалі простих американців за відсутність реакції на обстріли. проте навряд чи ця його реакція є щирою.
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26.05.2025 06:51 Ответить
У трампі щирого тільки любов до себе і до бабла.
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26.05.2025 14:08 Ответить
Доні продовжує мріяти, що один раз - не .... Но у світі путлера один раз - це... І якого б дурня, Доні не вмикав би, залишися для рашістов - ...
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26.05.2025 06:40 Ответить
Біполярний розлад трампа
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26.05.2025 06:43 Ответить
Ї@анутий та й все.
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26.05.2025 06:50 Ответить
In this sea of craziness, Donald Trump is standing tall like a solitary rock of sanity.
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26.05.2025 06:53 Ответить
ти забув ***** ще додати к рудому,довбаний трампіст
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26.05.2025 07:38 Ответить
The reality is a little different - he is on his knees before Putin, and only Pornhub knows all the details of Trump's "greatness."
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26.05.2025 08:45 Ответить
Ога! Така ж нев'їбенно їбанута скеля, як і *****...
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26.05.2025 09:32 Ответить
ЦЕ ВСЕ ФІГНЯ - ділами він далі буде йому допомагати
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26.05.2025 06:56 Ответить
Один розповідає, що війна при ньому не полася б, а інший, шо він не віддав би Крим і вмер за нього
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26.05.2025 06:57 Ответить
Світ зійшов з розуму. З болотяними хробаками все зрозуміло, вони всю свою історію народжувалист та подихали й.нутими але ж янки, європейці? Перші обрали президентом клінічного ідіота, другі тільки північноєвропейці розуміють хто такі здечавілі двоногі істоти зі сходу.
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26.05.2025 06:59 Ответить
Світ розуміє, що всі "санкції" насправді до одного місця, зупинити маніяка можна лише повністю розгромивши військовим шляхом. А це 3-тя світова, можливо ядерна. А кому вона треба? От і тягнуть час, сподіваючись, що колись таки маніяк здохне і все якось само собою розсосеться.
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26.05.2025 08:35 Ответить
Ну не лише ж одній Україні, 73% мають право голосувати?
От в інших країнах те саме.
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26.05.2025 08:42 Ответить
Що цікаво: сидить на Цензорі купа пенсів, які за все життя нічого абсолютно не досягли, як були ніким і нічим, так і подохнуть, але, з якогось переляку, вважають себе розумнішими за інших.
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26.05.2025 08:52 Ответить
Частина людей на Цензорі ТА,що пройшла життя,керувала тисячами людей, будувала країну,захищала її,але тепер вони нікому не потрібні,бо прийшли ті хто любить "пожрать,попить. пос--ть"
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26.05.2025 09:25 Ответить
Покажи хоч одного коментатора Цензора, який "керував тисячами". Тут одні закомплексовані пенси-невдахи, які критикують і обсирають в коментарях інших, щоб самим якось піднятись у власних очах. Відповідну країну вони за 30 років і побудували...
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26.05.2025 09:50 Ответить
Тут в коментарях не лише пенси, "котрі нічого не досягли, але вважають себе розумнішими за усіх". Ще є молодь, для якої "це не наша війна", емігранти-біженці "негайний мир на будь-яких умовах, щоб я міг приїхати в гості", патріоти з погребу "нехай воюють всі інші, я хочу кави в Ялті негайно" і т.п.
На їх фоні, всі інші якось навіть непомітні в коментарях. В принципі в 2019, було так само - адекватні люди були непомітні серед неадекватних 73%
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26.05.2025 09:26 Ответить
Нема тут вже давно - давним нікого, крім войовничих пенсів та емігрантів - біженців, які хочуть воювати вічно чужими руками.
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26.05.2025 09:46 Ответить
Ну я от точно ще не пенсіонер, та ще не емігрант. Відповідно, цілком вірогідно, що є ще купа таких же коментаторів, адже моя "унікальність" вкрай малоймовірна.
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26.05.2025 09:49 Ответить
Таких одиниці. І то довго тут не тримаються.
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26.05.2025 09:55 Ответить
Роками тримаються. Я от теж не пенс ні за віком, ні фактично, на роботі не мала амбіцій, бо інтроверт і все одно стала начвідділу, бо рахувати вмію. Тож портрет тутешнього коментатора не такий простий, як вам здається. А що запис у мене свіжий, так попередній був російською кирилицею, не змогла змінити, а дратував мене сильно.
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26.05.2025 14:19 Ответить
яке ж воно кончене..
ти ж, дебіл рудий, і надав друге дихання війні терориста ***** проти України.. воно, плюгаве вжЕ загиналося, коли тебе, ідіота-мародера, обрали презом.. ти ж, мразь барижна, дав кацапам надію на пАбєду і запустив новий виток безглуздої агресії..
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26.05.2025 07:02 Ответить
Хто загинався? Не сміши.
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26.05.2025 08:36 Ответить
..схоже, що Стицько народився вжЕ смішним
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26.05.2025 09:05 Ответить
Тупі висери - це все, на що ти здатен?
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26.05.2025 09:06 Ответить
Він би не "збожеволів", якщо б ти не дав йому зелене світло знищити Україну. Самий слабкий і дебільний президент США. Хай горить у пеклі разом з путіним
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26.05.2025 07:09 Ответить
Тобто, до Трампа куйло Україну не нищив? Не було ні війни, ні обстрілів, без світла не сиділи? Зрозуміло...
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26.05.2025 08:38 Ответить
Та все він розуміє. Просто дуріка включає.
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26.05.2025 07:13 Ответить
Маємо свого безтолкового мудака. Наводьте порядок в своїй хаті. З цим мохнатим ішаком ні перемоги, ні миру не буде при будь-якому призиденті Америки.
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26.05.2025 07:18 Ответить
Твої дії,а не дописи?(((Тут інший відосиками бореться,та погрожує паляницями та балістикою вітчизняного виробництва,а Діпстейт якось про інше розповідає(
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26.05.2025 07:30 Ответить
не словом , а Ділом !
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26.05.2025 07:35 Ответить
пардон , Ділдом
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26.05.2025 07:37 Ответить
Обое рябое. Два пи@ара
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26.05.2025 07:38 Ответить
Дуже потужня відповідь агент краснов ,саме ти надихнув світового терориста на нові злочини.
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26.05.2025 07:55 Ответить
якби я був президентом США такої хєрні як "Трамп" не сталося.
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26.05.2025 08:20 Ответить
Це не з ним, воно таке кончене й було!
Це до тебе, ідіота, це тількино дійшло...
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26.05.2025 08:25 Ответить
обамумеркельоланда забув
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26.05.2025 08:28 Ответить
Маргарет Течер вже не була при владі в Великобританії, але от таку подію, вірніше істоту, вона помітила і висловилась про неї.
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26.05.2025 08:37 Ответить
Беззмістовна балаканина. Трампу потрібно було відреагувати на останні обстріли, бо вже свої почали задавати питання, от він і відреагував врешті-решт - сказав пару слів в ході перельотів між гольф-полями. Пару слів без ніякого практичного результату.
А. Слабкий та боягузливий Президент США.
Б. Агент Краснов.
В. Самозакохана нікчема.
Кожен може обрати свій варіант, який кому до вподоби. Можна навіть всі одночасно.
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26.05.2025 08:38 Ответить
Г. для американців Україна на 2189 місці, одразу після проблеми з подорожчанням шкарпеток
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26.05.2025 08:49 Ответить
Місцева пенсійна братія цього не розуміє. Вони з якогось пуйла вирішили, що весь світ крутиться навколо них. Більшого маразму вигадати неможливо...
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26.05.2025 08:56 Ответить
Тобто Трамп не обіцяв закінчити війну, а обіцяв здешевшити шкарпетки?
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26.05.2025 11:02 Ответить
трамп тобі щось пообіцяв? він тобі щось винен? витребуй з нього
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26.05.2025 18:06 Ответить
До чого тут я? Він перед всім світом дав слово, а тепер скиглить. Це як наш ЗЕля вліз у президенти. Не здатен не берись, а взявся - роби.
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26.05.2025 20:14 Ответить
ти рибка гуппі?

от я точно пам'ятаю, що трамп казав, що спочатку буде спроба підписати мирний договір, а якщо не вийде - то він завалить Україну зброєю.
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26.05.2025 20:30 Ответить
Ну і як, завалює?
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27.05.2025 10:53 Ответить
Если Украина на 2189 месте, то зачем они отбирали у нее ядерное оружие? Зачем Байден снабжал Украину оружием после 24.02.2022, а трамп и его шобла проталкивают "перемирие"? Если им всем "пофиг"?
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26.05.2025 11:18 Ответить
ціль була - ослабити рашку. навіть ти повинен це розуміти
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26.05.2025 18:07 Ответить
Это ответ на все три разных вопроса?
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26.05.2025 18:52 Ответить
погано розумію кацапські нахрюки.
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26.05.2025 18:59 Ответить
кацaпсятиной от тебя несёт, ведь это ты постоянно пишешь хepню, выгораживая трампа - врага Украины и друга паPaшки
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26.05.2025 19:14 Ответить
що ти там нахрюкав? пиши нормальною мовою
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26.05.2025 19:22 Ответить
кaцапчик, пишущий антиукраинскую пропаганду, прикрывается мовой. Приём известный.
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26.05.2025 20:22 Ответить
не розумію твою гавканину
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26.05.2025 20:28 Ответить
Отвечай кацап почему антиукраинского трампа выгораживаешь постоянно.
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26.05.2025 20:51 Ответить
що ти пишеш? нічого не розумію, якісь нахрюки в тебе незрозумілі.
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26.05.2025 21:26 Ответить
Всё ты понимаешь кацапоид. Отвечай, почему антиукраинского трампа, друга паPaшки защищаешь постоянно.
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26.05.2025 22:04 Ответить
Можливо, що радники і секретарі трампа доповіли йому, що https://aspi.com.ua/news/politika/putin-nalashtovaniy-na-peremogu-u-viyni-proti-ukraini-ta-khoche-zavoyuvati-ves#gsc.tab=0 Російський диктатор ***** хоче повернути колишні колонії та відновити весь колишній СРСР - заява ЦРУ.

Він все ще налаштований на перемогу у війні проти України. Про це йдеться в заяві американської розвідки. Зазначається, що ця інформація була підготовлена з використанням даних, доступних станом на 11 травня 2025 року. "Путін розглядає війну в Україні як екзистенційну боротьбу проти Заходу, яка визначить місце Росії у світі, утримання диктатора при владі та його історичну спадщину. Він залишається впевненим в остаточній перемозі Росії в Україні та готовий використовувати військову силу щонайменше до кінця 2025 року", - сказано у щорічному звіті "Оцінка глобальних загроз - 2025", підготованому Управлінням воєнної розвідки США (DIA) для Конгресу США.

У ньому також наголошується, що Путін залишається непохитним у своїй вимозі, щоб Україні було назавжди заборонено вступати до НАТО, наполягаючи, щоб Київ вивів усі свої сили з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Також у відомстві вважають, що Росія "майже напевно" прагне уникнути прямого конфлікту з НАТО, оскільки, за її оцінкою, не може виграти у конвенційному військовому протистоянні з Альянсом. "Кремль, попри все, залишається повністю здатним використовувати асиметричні можливості проти Сполучених Штатів та союзників, включаючи кібер- та інформаційні кампанії, і зрештою становить екзистенційну загрозу завдяки своїм стратегічним ядерним силам, які можуть вразити всю територію США", - наголосили в американській розвідці.

У звіті також зазначається, що війна проти України є частиною ширшої стратегії російського диктатора з повернення престижу та глобального впливу, які, на його думку, Росія втратила після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, та здійснення контролю над колишніми радянськими республіками.

Також повідомляється, що цілями Путіна є "подальший розділ України" та контроль над чисельністю Збройних Сил. "За відсутності переговорного врегулювання або, як варіант, потужної західної допомоги, перспективи на полі бою, ймовірно, продовжуватимуть повільно змінюватися на користь Росії у 2025 році, хоча російські здобутки на полі бою сповільнюються і супроводжуються великими втратами особового складу та техніки", - прогнозує розвідка США.

Втрати російських окупантів у війні проти України оцінюються у щонайменше 10 000 наземних бойових машин, включаючи понад 3000 танків, а також майже 250 літаків і гелікоптерів, і понад 10 військово-морських суден. Втрати особового складу російської армії за час війни проти України оцінюються у 700 тисяч, в тому числі загиблих - близько 170 тисяч.

Розвідка США вважає, що Росія протягом 2025 року, імовірно, продовжить реалізовувати свою стратегію, що полягає у намаганні виснажити Україну та знизити її здатність і волю до опору, що, за розрахунками окупантів, дозволить нав'язувати бажані їм умови в будь-якому майбутньому переговорному врегулюванні.

У звіті повідомляється, що у 2025 році Росія планує витратити щонайменше 150 мільярдів доларів на витрати, пов'язані з обороною та безпекою, що на 19 відсотків більше, ніж у 2024 році з урахуванням інфляції, і становитиме приблизно 40 відсотків федерального бюджету. "Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби в наступальних та оборонних операціях, щоб порушити зв'язок та наведення озброєння України. Росія розробляє засоби радіоелектронної боротьби спеціально для того, щоб протидіяти технологіям, що постачаються з Заходу. Крім того, використання Росією безпілотних літальних апаратів у конфлікті різко розширилося, оскільки ці системи виявилися економічно ефективними інструментами для виявлення рухів противника, надання допомоги в наведенні артилерії та проведення ударів на ближній та дальній відстані", - резюмували розвідники.
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26.05.2025 09:04 Ответить
"За словами Трампа, якщо Путін спробує захопити всю Україну, це призведе до "краху Росії".Втім Трамп також розкритикував і президента України Володимира Зеленського, написавши, шо той "не приносить користі своїй країні".
Ось і причини ненависті шобли до Трампа,та причини введення антитрампівської істерії.
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26.05.2025 09:54 Ответить
Нічого Трампель не вдіє з пуйлом, бо ссикливе і зе-кодла закінчення війни не прагне...
Вся надія на пророцтво Ностардамуса: "монгольські війни йтимуть 27 років після приходу великого монгола, що зійде ніби нізвідки літом 1999 року".
https://espreso.tv/poglyad-pamyati-nostradamus
Тобто мінімум ще рік війна буде йти...
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26.05.2025 10:38 Ответить
та не звертайте уваги особливої. завтра трамп скаже шо ***** (путін) чудовий хлопець. він його добре знає, гарно з ним розуміється, вірить йому і поважає. і санкціі проти нього вводите не буде, тому що ще хоче з ним торгувати, айфонами, нафтою, соболячими шкурами і балалайками.....
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26.05.2025 10:47 Ответить
Ну що трампакс, знайшов свою дірку за призначенням, у куйла? Зараз вже і ти у крові!
Чи досі ти впевнений, що ти тут ні до чого???
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26.05.2025 11:46 Ответить
прокляті українці, не хочуть здаватися, друг путін змушений їх убивати а я, трамп, змушений йому грозити пальчиком.
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26.05.2025 12:26 Ответить
Ну, это меняет дело! Гандоня собирался договариваться с нормальным Пыней, а он оказался сумашедшим! Теперь Гандоня "умывает руки"!
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26.05.2025 12:40 Ответить
Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не "Трампа"
Ні щось тут не так. ось правильна відповідь.
"Трамп: Якби я був призидентом у 2025році, то я би закінчив війну за добу!"
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26.05.2025 13:27 Ответить
 
 