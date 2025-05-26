Трамп продолжил критиковать Путина: Он совсем сошел с ума
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину, однако это обернется крахом для России
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Трампа в Truth Social.
"У меня всегда были очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он совсем сошел с ума! Он напрасно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники обстреливают города Украины без всякой причины", - написал он.
По словам Трампа, если Путин попытается захватить всю Украину, это приведет к "краху России".
Впрочем Трамп также раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского, написав, что тот "не приносит пользы своей стране".
"Все, что он говорит, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не "Трампа"", - добавил он.
Напомним, ранее Трамп заявил, что недоволен кремлевским диктатором Владимиром Путиным после массированного обстрела Украины 25 мая.
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ну не вибирай його на третій термін, бо він брехло
Ай-я-й ! І хто б міг на пуйла подумати
Політика Байдена - це "гнать" зброю в Україну в такій кількості і з такими обмеженнями в застосуванні, щоб Україна програла не так швидко і війна тривала якнайдовше. Ти справді хочеш продовження такої політики?
От в інших країнах те саме.
На їх фоні, всі інші якось навіть непомітні в коментарях. В принципі в 2019, було так само - адекватні люди були непомітні серед неадекватних 73%
ти ж, дебіл рудий, і надав друге дихання війні терориста ***** проти України.. воно, плюгаве вжЕ загиналося, коли тебе, ідіота-мародера, обрали презом.. ти ж, мразь барижна, дав кацапам надію на пАбєду і запустив новий виток безглуздої агресії..
Це до тебе, ідіота, це тількино дійшло...
А. Слабкий та боягузливий Президент США.
Б. Агент Краснов.
В. Самозакохана нікчема.
Кожен може обрати свій варіант, який кому до вподоби. Можна навіть всі одночасно.
от я точно пам'ятаю, що трамп казав, що спочатку буде спроба підписати мирний договір, а якщо не вийде - то він завалить Україну зброєю.
Він все ще налаштований на перемогу у війні проти України. Про це йдеться в заяві американської розвідки. Зазначається, що ця інформація була підготовлена з використанням даних, доступних станом на 11 травня 2025 року. "Путін розглядає війну в Україні як екзистенційну боротьбу проти Заходу, яка визначить місце Росії у світі, утримання диктатора при владі та його історичну спадщину. Він залишається впевненим в остаточній перемозі Росії в Україні та готовий використовувати військову силу щонайменше до кінця 2025 року", - сказано у щорічному звіті "Оцінка глобальних загроз - 2025", підготованому Управлінням воєнної розвідки США (DIA) для Конгресу США.
У ньому також наголошується, що Путін залишається непохитним у своїй вимозі, щоб Україні було назавжди заборонено вступати до НАТО, наполягаючи, щоб Київ вивів усі свої сили з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Також у відомстві вважають, що Росія "майже напевно" прагне уникнути прямого конфлікту з НАТО, оскільки, за її оцінкою, не може виграти у конвенційному військовому протистоянні з Альянсом. "Кремль, попри все, залишається повністю здатним використовувати асиметричні можливості проти Сполучених Штатів та союзників, включаючи кібер- та інформаційні кампанії, і зрештою становить екзистенційну загрозу завдяки своїм стратегічним ядерним силам, які можуть вразити всю територію США", - наголосили в американській розвідці.
У звіті також зазначається, що війна проти України є частиною ширшої стратегії російського диктатора з повернення престижу та глобального впливу, які, на його думку, Росія втратила після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, та здійснення контролю над колишніми радянськими республіками.
Також повідомляється, що цілями Путіна є "подальший розділ України" та контроль над чисельністю Збройних Сил. "За відсутності переговорного врегулювання або, як варіант, потужної західної допомоги, перспективи на полі бою, ймовірно, продовжуватимуть повільно змінюватися на користь Росії у 2025 році, хоча російські здобутки на полі бою сповільнюються і супроводжуються великими втратами особового складу та техніки", - прогнозує розвідка США.
Втрати російських окупантів у війні проти України оцінюються у щонайменше 10 000 наземних бойових машин, включаючи понад 3000 танків, а також майже 250 літаків і гелікоптерів, і понад 10 військово-морських суден. Втрати особового складу російської армії за час війни проти України оцінюються у 700 тисяч, в тому числі загиблих - близько 170 тисяч.
Розвідка США вважає, що Росія протягом 2025 року, імовірно, продовжить реалізовувати свою стратегію, що полягає у намаганні виснажити Україну та знизити її здатність і волю до опору, що, за розрахунками окупантів, дозволить нав'язувати бажані їм умови в будь-якому майбутньому переговорному врегулюванні.
У звіті повідомляється, що у 2025 році Росія планує витратити щонайменше 150 мільярдів доларів на витрати, пов'язані з обороною та безпекою, що на 19 відсотків більше, ніж у 2024 році з урахуванням інфляції, і становитиме приблизно 40 відсотків федерального бюджету. "Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби в наступальних та оборонних операціях, щоб порушити зв'язок та наведення озброєння України. Росія розробляє засоби радіоелектронної боротьби спеціально для того, щоб протидіяти технологіям, що постачаються з Заходу. Крім того, використання Росією безпілотних літальних апаратів у конфлікті різко розширилося, оскільки ці системи виявилися економічно ефективними інструментами для виявлення рухів противника, надання допомоги в наведенні артилерії та проведення ударів на ближній та дальній відстані", - резюмували розвідники.
Ось і причини ненависті шобли до Трампа,та причини введення антитрампівської істерії.
Вся надія на пророцтво Ностардамуса: "монгольські війни йтимуть 27 років після приходу великого монгола, що зійде ніби нізвідки літом 1999 року".
https://espreso.tv/poglyad-pamyati-nostradamus
Тобто мінімум ще рік війна буде йти...
Чи досі ти впевнений, що ти тут ні до чого???
Ні щось тут не так. ось правильна відповідь.
"Трамп: Якби я був призидентом у 2025році, то я би закінчив війну за добу!"