Трамп продовжив критикувати Путіна: Він зовсім збожеволів

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити усю Україну, проте це обернеться крахом для Росії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа у Truth Social.

"У мене завжди були дуже хороші стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, але з ним щось сталося. Він зовсім збожеволів! Він марно вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники обстрілюють міста України без будь-якої причини", - написав він.

За словами Трампа, якщо Путін спробує захопити всю Україну, це призведе до "краху Росії".

Втім Трамп також розкритикував і президента України Володимира Зеленського, написавши, шо той "не приносить користі своїй країні".

"Усе, що він говорить, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не "Трампа"", - додав він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що незадоволений кремлівським диктатором Володимиром Путіним після масованого обстрілу України 25 травня.

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