Путін вірить у перемогу РФ над Україною і готовий воювати щонайменше впродовж 2025 року, - розвідка США

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, не змінив своїх цілей у війні проти України і впевнений, що зможе здобути остаточну перемогу.

Про це йдеться у щорічному звіті "Оцінка глобальних загроз – 2025", підготовленим Управлінням воєнної розвідки США (DIA) для Конгресу США станом на 11 травня 2025 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент Росії Володимир Путін розглядає війну в Україні як екзистенційну боротьбу проти Заходу, яка визначить місце Росії у світі, утримання Путіна при владі та його історичну спадщину. Путін залишається впевненим у остаточній перемозі Росії в Україні та готовий використовувати військову силу щонайменше до 2025 року. Путін також залишається непохитним у своїй вимозі, щоб Україні було назавжди заборонено вступати до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), наполягаючи, щоб Київ вивів усі свої військові сили з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей",- сказано в документі.

Розвідка США вважає, що Росія, ймовірно, прагне уникнути прямого конфлікту з НАТО, оскільки, за її оцінкою, не може виграти у конвенційному військовому протистоянні з Альянсом.

"Однак Москва залишається повністю здатною використовувати асиметричні можливості проти Сполучених Штатів та союзників, включаючи кібер- та інформаційні кампанії, і зрештою становить екзистенційну загрозу завдяки своїм стратегічним ядерним силам, які можуть вразити всю територію США", - йдеться у звіті.

У документі зазначається, що Росія ставить на стратегію на виснаження та намагається підірвати здатність України до опору, деморалізувати її населення й дочекатися зниження підтримки з боку Заходу. Незважаючи на повільні темпи просування, російське військове командування, ймовірно, вважає їх прийнятними.

"За відсутності переговорного врегулювання або, альтернативно, потужної підтримки з боку Заходу, ситуація на полі бою, ймовірно, й надалі повільно змінюватиметься на користь Росії протягом 2025 року, хоча темпи просування російських військ уповільнюються й супроводжуються значними втратами в особовому складі та техніці", - йдеться у звіті.

Дивіться також: Росія у квітні просувалася лише на 6 км² на день, - британська розвідка. ІНФОГРАФІКА

Також розвідка США наводить дані про втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україні. Так, у звіті сказано, що Росія втратила 700 000 військовослужбовців, зокрема щонайменше 170 тисяч – загиблими, а також понад 10 тисяч одиниць бойової техніки, з яких 3000 – танки. Втрачено також близько 250 літаків і гелікоптерів.

Розвідка США вважає, що РФ впродовж 2025 року, ймовірно, продовжить реалізовувати свою стратегію, що полягає у намаганні виснажити Україну та знизити її здатність і волю до опору, що, за розрахунками окупантів, дозволить нав’язувати свої умови в будь-якому майбутньому переговорному врегулюванні.

Читайте також: Війська РФ тиснуть на всіх напрямках фронту, але ЗСУ успішно стримують окупантів, - розвідка Естонії