Путін вірить у перемогу РФ над Україною і готовий воювати щонайменше впродовж 2025 року, - розвідка США
Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, не змінив своїх цілей у війні проти України і впевнений, що зможе здобути остаточну перемогу.
Про це йдеться у щорічному звіті "Оцінка глобальних загроз – 2025", підготовленим Управлінням воєнної розвідки США (DIA) для Конгресу США станом на 11 травня 2025 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Президент Росії Володимир Путін розглядає війну в Україні як екзистенційну боротьбу проти Заходу, яка визначить місце Росії у світі, утримання Путіна при владі та його історичну спадщину. Путін залишається впевненим у остаточній перемозі Росії в Україні та готовий використовувати військову силу щонайменше до 2025 року. Путін також залишається непохитним у своїй вимозі, щоб Україні було назавжди заборонено вступати до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), наполягаючи, щоб Київ вивів усі свої військові сили з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей",- сказано в документі.
Розвідка США вважає, що Росія, ймовірно, прагне уникнути прямого конфлікту з НАТО, оскільки, за її оцінкою, не може виграти у конвенційному військовому протистоянні з Альянсом.
"Однак Москва залишається повністю здатною використовувати асиметричні можливості проти Сполучених Штатів та союзників, включаючи кібер- та інформаційні кампанії, і зрештою становить екзистенційну загрозу завдяки своїм стратегічним ядерним силам, які можуть вразити всю територію США", - йдеться у звіті.
У документі зазначається, що Росія ставить на стратегію на виснаження та намагається підірвати здатність України до опору, деморалізувати її населення й дочекатися зниження підтримки з боку Заходу. Незважаючи на повільні темпи просування, російське військове командування, ймовірно, вважає їх прийнятними.
"За відсутності переговорного врегулювання або, альтернативно, потужної підтримки з боку Заходу, ситуація на полі бою, ймовірно, й надалі повільно змінюватиметься на користь Росії протягом 2025 року, хоча темпи просування російських військ уповільнюються й супроводжуються значними втратами в особовому складі та техніці", - йдеться у звіті.
Також розвідка США наводить дані про втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україні. Так, у звіті сказано, що Росія втратила 700 000 військовослужбовців, зокрема щонайменше 170 тисяч – загиблими, а також понад 10 тисяч одиниць бойової техніки, з яких 3000 – танки. Втрачено також близько 250 літаків і гелікоптерів.
Розвідка США вважає, що РФ впродовж 2025 року, ймовірно, продовжить реалізовувати свою стратегію, що полягає у намаганні виснажити Україну та знизити її здатність і волю до опору, що, за розрахунками окупантів, дозволить нав’язувати свої умови в будь-якому майбутньому переговорному врегулюванні.
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РИ в 1721 році-14,5, в 1914-21,8.
СРСР в 1922 - 21,7, в 1991-22,4.
РФ в 1991-17,1, в 2026 -?
Властність німецької диастії Брауншвейг-Мекленбург-Гольштейн-Готторп-Романовых пустили по вітру спочатку краснодарський комбайнер гарбач тепер "обіратєль ємель рускіх" гопник коопертива озеро ліліпутін.
росія ельцина-ліліпутіна - це кооператив озеро.
США нікого не підтримують, крім своєї "величі" - це тупому зрозуміло.
Якщо гегемон дозволяє щоб щось у СВІТІ (а тим паче велика війна) відбувалась БЕЗ його контролю чи згоди - то це НЕ ГЕГЕМОН - а посередня країна третього сорту.
Трампу ще не раз згадають - що він ніхто і звати його ніяк, бо немає ніякого контролю не те щоб над росією, а навіть над "маленькою" Україною.
Те що трамп клеїть дурника що то не його війна - це тимчасове... Це його любима фішка - вихід з перемовин щоб здійснити гамбіт. Дурне надіється що це спрацює.
Не спрацює.
Вангую - уже напочатку літа трампон вернеться і скажу що нікуди не уходив... Ставлю клюшку трампа проти чемодана ліліпутіна.
але нічого в них не вийде і на цей раз !!
Украіна переможе москальське зло обовʼязково!!
Саме це пу зараз і робить, а 47й зря вирішив, що зараз краще відсторонитись, бо є ризик застосування пу ядерки і
безумство це не зупинити, от і
почав будувати "золотий купол" зі вчора.
...приїхали догрались з пу в ліберальні цінності і рятували ніжками буша, коли треба було дати суб'єктам тюрми народів відокремлитися в суверенні національні держави...
Саме ця глобальна помилка ам.розвідки і аналіт центрів і мощного радника кисінжера привела до того, що зараз маємо.
Не второпали вони, що хижак за ніяких умов голубем не стане і общество всеобщего благоденствия - це антонім загальному сенсу рашизму, ще з часів заповіту петра І...
Саме це західні розвідки не второпали, що без війни-двіжухі, життя на расєї втрачає смисл, а вожді втрачають владу: вони ж самі сказали, що мають додаткову спеціфічну хромосому, яка дає їм природне право...
знищувати тих, хто не згоден коритися.
Надії на світового поліцейського, якій обіцяв, але ...швидко здувся, вже майже не має керманич штатів бачить зиск в екон.проектах з людожером, не розуміючи, що піднакопив жирка, той проковтне Європу і прийде за Аляской і не тільки...
Чому так? Тому, що політика домовитись, задобрити, щось крок за кроком уступити... лише розігріває аппетит...
Прикро це все (
Найбільший ворог України не так кацап на фронті як прокацапська так звана "українська" зрадницька влада від якої на ділі відхрестилися усі західні партнери і висловлюють їй підтримку лише на словах щоб не нашкодити іміджу України.
Ворог давно захопив Україну, але не приструнив її населення, яке через майдани висловлювало свій протест проти кремлівської мафії. Тому почав повномасштабну війну проти українського народу за активного сприяння своєї маріонеткової влади в Україні.