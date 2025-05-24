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Новини Розвідка США про плани Путіна
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Путін вірить у перемогу РФ над Україною і готовий воювати щонайменше впродовж 2025 року, - розвідка США

розвідка сша про плани путіна

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, не змінив своїх цілей у війні проти України і впевнений, що зможе здобути остаточну перемогу.

Про це йдеться у щорічному звіті "Оцінка глобальних загроз – 2025", підготовленим Управлінням воєнної розвідки США (DIA) для Конгресу США станом на 11 травня 2025 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент Росії Володимир Путін розглядає війну в Україні як екзистенційну боротьбу проти Заходу, яка визначить місце Росії у світі, утримання Путіна при владі та його історичну спадщину. Путін залишається впевненим у остаточній перемозі Росії в Україні та готовий використовувати військову силу щонайменше до 2025 року. Путін також залишається непохитним у своїй вимозі, щоб Україні було назавжди заборонено вступати до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), наполягаючи, щоб Київ вивів усі свої військові сили з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей",- сказано в документі.

Розвідка США вважає, що Росія, ймовірно, прагне уникнути прямого конфлікту з НАТО, оскільки, за її оцінкою, не може виграти у конвенційному військовому протистоянні з Альянсом.

"Однак Москва залишається повністю здатною використовувати асиметричні можливості проти Сполучених Штатів та союзників, включаючи кібер- та інформаційні кампанії, і зрештою становить екзистенційну загрозу завдяки своїм стратегічним ядерним силам, які можуть вразити всю територію США", - йдеться у звіті.

У документі зазначається, що Росія ставить на стратегію на виснаження та намагається підірвати здатність України до опору, деморалізувати її населення й дочекатися зниження підтримки з боку Заходу. Незважаючи на повільні темпи просування, російське військове командування, ймовірно, вважає їх прийнятними.

"За відсутності переговорного врегулювання або, альтернативно, потужної підтримки з боку Заходу, ситуація на полі бою, ймовірно, й надалі повільно змінюватиметься на користь Росії протягом 2025 року, хоча темпи просування російських військ уповільнюються й супроводжуються значними втратами в особовому складі та техніці", - йдеться у звіті.

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Також розвідка США наводить дані про втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україні. Так, у звіті сказано, що Росія втратила  700 000 військовослужбовців, зокрема щонайменше 170 тисяч – загиблими, а також понад 10 тисяч одиниць бойової техніки, з яких 3000 – танки. Втрачено також близько 250 літаків і гелікоптерів.

Розвідка США вважає, що РФ впродовж 2025 року, ймовірно, продовжить реалізовувати свою стратегію, що полягає у намаганні виснажити Україну та знизити її здатність і волю до опору, що, за розрахунками окупантів, дозволить нав’язувати свої умови в будь-якому майбутньому переговорному врегулюванні.

Читайте також: Війська РФ тиснуть на всіх напрямках фронту, але ЗСУ успішно стримують окупантів, - розвідка Естонії

Автор: 

путін володимир (24051) розвідка (3877) росія (65800) США (23280)


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Топ коментарі
+23
А щоб на його місці робив другий? Він бачить, яка у нас влада. Розкрадання на всьому, і особливо на бюджеті МО. Обіцянки завалити новітніми розробками, але реально все знову розкрадається, і зупиняється на одиничних екземплярах. Поставки державою неякісного озброєння від дронів до ***********. Нема реальних укріплень, а тільки на папері, бо гроші вкрали. Яким лохом треба бути, щоб не скористатись?
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24.05.2025 19:15
+17
Самовпевнена, імперська сарана не вірить, що таки прилетить гелікоптер з дустом.
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24.05.2025 19:10
+17
Пуйло вірило що могло захопити Київ за три дні.
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24.05.2025 19:11
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У мільйонах квадратних кілометрах:
РИ в 1721 році-14,5, в 1914-21,8.
СРСР в 1922 - 21,7, в 1991-22,4.
РФ в 1991-17,1, в 2026 -?
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25.05.2025 13:13 Відповісти
Ну і? Що я і писав.
Властність німецької диастії Брауншвейг-Мекленбург-Гольштейн-Готторп-Романовых пустили по вітру спочатку краснодарський комбайнер гарбач тепер "обіратєль ємель рускіх" гопник коопертива озеро ліліпутін.
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25.05.2025 13:30 Відповісти
Те що ліліпутінське утверення нічого спільного з цими державами НЕМАЄ. ... росія - була утворена в 1993 році після перевороту ельцина
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25.05.2025 13:36 Відповісти
Саме так. Імперія Романових - це монархічна держава, ссср - це соціалістична держава...
росія ельцина-ліліпутіна - це кооператив озеро.
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25.05.2025 14:42 Відповісти
В США більшість населення все ще підтримає Україну. Незалежно від того за якого президента голосували. Інша справа, що для них ця війна десь далеко, і багато хто щиро не розуміє чому вони мають тратити свої податки на війну в Україні. Згадайте напр., Сирію чи Грузію, чи багато українців цим переймалися. Отож.
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24.05.2025 21:08 Відповісти
А в них є вибір?
США нікого не підтримують, крім своєї "величі" - це тупому зрозуміло.
Якщо гегемон дозволяє щоб щось у СВІТІ (а тим паче велика війна) відбувалась БЕЗ його контролю чи згоди - то це НЕ ГЕГЕМОН - а посередня країна третього сорту.
Трампу ще не раз згадають - що він ніхто і звати його ніяк, бо немає ніякого контролю не те щоб над росією, а навіть над "маленькою" Україною.
Те що трамп клеїть дурника що то не його війна - це тимчасове... Це його любима фішка - вихід з перемовин щоб здійснити гамбіт. Дурне надіється що це спрацює.
Не спрацює.
Вангую - уже напочатку літа трампон вернеться і скажу що нікуди не уходив... Ставлю клюшку трампа проти чемодана ліліпутіна.
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24.05.2025 21:14 Відповісти
запамятаємо вам пост
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24.05.2025 23:37 Відповісти
Путін вірить у перемогу РФ над Україною і готовий воювати щонайменше впродовж 2025 року, після його підкилимних домовленностей із своїм купленим президентом США "американським куйлом -"трамбоном"
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24.05.2025 20:34 Відповісти
Место расеи в мире - У ПАРАШИ!!!
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24.05.2025 20:34 Відповісти
Та за три дня. Да 🤣
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24.05.2025 21:01 Відповісти
Це добре, нехай вірить, тільки Україна вже виграла цю війну і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
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24.05.2025 21:07 Відповісти
Як стане на коліна перед Богом, так
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24.05.2025 22:36 Відповісти
Хорошо хоть разведка уверена что жалки кацапы не ровня НАТО. Но лучше этого не проверять.
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24.05.2025 21:24 Відповісти
Ага, толкових повиганяв з пентагону, а ці тупі про пу казочки.... там нема варіантів, чекістам Турма та стінка за всі подвиги, тому будуть до останнього триматися. З контори вихід тільки через трубу
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24.05.2025 22:35 Відповісти
Століттями не змінюються цілі кацапів проти Украіни ,
але нічого в них не вийде і на цей раз !!
Украіна переможе москальське зло обовʼязково!!
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24.05.2025 23:38 Відповісти
Завжди виходило. Буквально завжди
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25.05.2025 02:50 Відповісти
Так завжди що в Росію тисячі зрадників повтікало на чолі з Януковичем.
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25.05.2025 08:26 Відповісти
Щоб це розуміти треба бути розвідкою? Блд, займіться справами
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25.05.2025 01:59 Відповісти
Вообще пофигу во что верит Пуйло. А воевать будет пока сидит в Кремле !
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25.05.2025 05:12 Відповісти
Путін буде воювати до останнього москаля.
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25.05.2025 07:46 Відповісти
Він каже що він не відверниться, треба всих курв які купують кацапську нафту, теж нищіти, вони є спонсори тероризму!
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25.05.2025 07:46 Відповісти
Старе маразматичне пуйло єдине в що ти віриш сидить в пеклі розпалює під котлом зі смолою вогоні ім ,я йоми чорт сатана диявол і воно тебе не врятує бо добро перемагає як день перемагає ніч
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25.05.2025 08:17 Відповісти
Плани пу цинічно озвучив его рупор в стінах ООН, якій запропонував Західу "забирати манатки", бо кремлини за ціной не постоять і... це роз'яснення слов пу "навіщо нам цей світ", сотрем все у попіл, якщо Захід не виконає наши забаганки.

Саме це пу зараз і робить, а 47й зря вирішив, що зараз краще відсторонитись, бо є ризик застосування пу ядерки і
безумство це не зупинити, от і
почав будувати "золотий купол" зі вчора.

...приїхали догрались з пу в ліберальні цінності і рятували ніжками буша, коли треба було дати суб'єктам тюрми народів відокремлитися в суверенні національні держави...

Саме ця глобальна помилка ам.розвідки і аналіт центрів і мощного радника кисінжера привела до того, що зараз маємо.

Не второпали вони, що хижак за ніяких умов голубем не стане і общество всеобщего благоденствия - це антонім загальному сенсу рашизму, ще з часів заповіту петра І...

Саме це західні розвідки не второпали, що без війни-двіжухі, життя на расєї втрачає смисл, а вожді втрачають владу: вони ж самі сказали, що мають додаткову спеціфічну хромосому, яка дає їм природне право...
знищувати тих, хто не згоден коритися.

Надії на світового поліцейського, якій обіцяв, але ...швидко здувся, вже майже не має керманич штатів бачить зиск в екон.проектах з людожером, не розуміючи, що піднакопив жирка, той проковтне Європу і прийде за Аляской і не тільки...

Чому так? Тому, що політика домовитись, задобрити, щось крок за кроком уступити... лише розігріває аппетит...
Прикро це все (
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25.05.2025 09:05 Відповісти
Без масштабної підтримки та повного сприяння від своєї маріонеткової влади в Україні кацапське пуйло би такого не наважилося заявляти.
Найбільший ворог України не так кацап на фронті як прокацапська так звана "українська" зрадницька влада від якої на ділі відхрестилися усі західні партнери і висловлюють їй підтримку лише на словах щоб не нашкодити іміджу України.

Ворог давно захопив Україну, але не приструнив її населення, яке через майдани висловлювало свій протест проти кремлівської мафії. Тому почав повномасштабну війну проти українського народу за активного сприяння своєї маріонеткової влади в Україні.
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25.05.2025 14:04 Відповісти
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