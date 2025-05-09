Росія у квітні просувалася лише на 6 км² на день, - британська розвідка. ІНФОГРАФІКА

Темпи наступу Росії на території України у квітні 2025 року залишаються повільними порівняно з минулим роком.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними розвідки, у квітні російські Сухопутні війська ймовірно захопили близько 200 квадратних кілометрів української території, що в середньому становить 6 квадратних кілометрів на день. Це лише незначне зростання у порівнянні з березнем, коли Росія просунулася на 150 км² - найнижчий показник з червня 2024 року.

Британські аналітики відзначили, що російські війська здійснили тактичні здобутки поблизу Покровська, однак істотного просування в цьому напрямку, попри його пріоритетність для РФ, не досягнуто з кінця 2024 року.

Окремо зазначається, що на фоні російського святкування 9 травня українські сили продовжують обмежені бойові операції на території Курської області РФ - це перший випадок з часів Другої світової, коли іноземні війська діють у межах Росії.

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