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Новости Продвижение рф
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Россия в апреле продвигалась всего на 6 км² в день, - британская разведка. ИНФОГРАФИКА

Темпы наступления России на территории Украины в апреле 2025 года остаются медленными по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

британская разведка

Согласно данным разведки, в апреле российские Сухопутные войска вероятно захватили около 200 квадратных километров украинской территории, что в среднем составляет 6 квадратных километров в день. Это лишь незначительный рост по сравнению с мартом, когда Россия продвинулась на 150 км² - самый низкий показатель с июня 2024 года.

Британские аналитики отметили, что российские войска осуществили тактические достижения вблизи Покровска, однако существенного продвижения в этом направлении, несмотря на его приоритетность для РФ, не достигнуто с конца 2024 года.

Отдельно отмечается, что на фоне российского празднования 9 мая украинские силы продолжают ограниченные боевые операции на территории Курской области РФ - это первый случай со времен Второй мировой, когда иностранные войска действуют в пределах России.

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Великобритания (4992) разведка (4181) война в Украине (4192)


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Мама 10000 лвл
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09.05.2025 17:13 Ответить
Україні від цього легше - путлєр на Валдаї сказав що готовий воювати до 2028р
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09.05.2025 17:14 Ответить
Курську область, як розумію, не порахували.
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09.05.2025 17:25 Ответить
Добре їм. Вони думають, що це мало, і ми таких втрат не помічаємо.
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09.05.2025 18:37 Ответить
 
 