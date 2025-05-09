Россия в апреле продвигалась всего на 6 км² в день, - британская разведка. ИНФОГРАФИКА

Темпы наступления России на территории Украины в апреле 2025 года остаются медленными по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным разведки, в апреле российские Сухопутные войска вероятно захватили около 200 квадратных километров украинской территории, что в среднем составляет 6 квадратных километров в день. Это лишь незначительный рост по сравнению с мартом, когда Россия продвинулась на 150 км² - самый низкий показатель с июня 2024 года.

Британские аналитики отметили, что российские войска осуществили тактические достижения вблизи Покровска, однако существенного продвижения в этом направлении, несмотря на его приоритетность для РФ, не достигнуто с конца 2024 года.

Отдельно отмечается, что на фоне российского празднования 9 мая украинские силы продолжают ограниченные боевые операции на территории Курской области РФ - это первый случай со времен Второй мировой, когда иностранные войска действуют в пределах России.

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