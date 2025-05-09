Рашисты усилили активность разведки на линии боевого столкновения, - ОТГ "Луганск"

Сегодня, 9 мая 2025 года, войска РФ усилили активность разведки на линии соприкосновения в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Луганск".

Об этом в телеэфире сообщил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Активной разведдеятельности вчера враг не проводил. Было задействовано в течение суток относительно небольшое количество разведподразделений, где-то три-шесть. Сегодня враг усилил активность разведки, но из глубины временно оккупированной территории. Сегодня он пытается отслеживать, возможно, перемещение с нашей стороны, проведение каких-то своих ротационных средств. На эту минуту ориентировочно около 18 разведподразделений находятся в районе линии соприкосновения и за ней, на стороне врага. Речь идет преимущественно об "Орланах", Supercam и ZALA", - сказал Запорожец.

Он также отметил, что в зоне ответственности ОТГ "Луганск" наблюдается относительная тишина: "Враг вчера не применял ни тактической авиации, ни удары "шахедами" по нашей операционной зоне".

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В то же время, по его словам, россияне проводили штурмовые действия.

"Самая большая активность была на Торецком направлении, было зафиксировано 20 штурмовых действий противника. Период, когда он пытался проводить штурмовые действия, - это преимущественно утреннее время, но некоторые штурмовые действия также были до обеда. Некоторые штурмовые действия по Торецкому направлению были открыты еще за прошедшие сутки и имеют длительный характер", - сказал спикер.

По его словам, артиллерийская активность врага снизилась на 57%, а "в предыдущие сутки враг бил со всего что только можно". Наибольшая активность, по данным спикера, сохраняется на Краматорском направлении, где зафиксировано 78 обстрелов.

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