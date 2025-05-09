Рашисти посилили активність розвідки на лінії боєзіткнення, - ОТУ "Луганськ"
Сьогодні, 9 травня 2025 року, війська РФ посилили активність розвідки на лінії боєзіткнення у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Луганськ".
Про це в телеефірі повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Активної розвіддіяльності вчора ворог не проводив. Була задіяна протягом доби відносно невелика кількість розвіддронів, десь три-шість. Сьогодні ворог посилив активність розвідки, але з глибини тимчасово окупованої території. Сьогодні він намагається відстежувати, можливо, переміщення з нашого боку, проведення якихось своїх ротаційних засобів. На цю хвилину орієнтовно близько 18 розвіддронів перебувають в районі лінії боєзіткнення та за нею, на боці ворога. Йдеться переважно про "Орлани", Supercam та ZALA", - сказав Запорожець.
Він також зауважив, що у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" спостерігається відносна тиша: "Ворог вчора не застосовував ні тактичної авіації, ні удари "шахедами" по нашій операційній зоні".
Водночас, за його словами, росіяни проводили штурмові дії.
"Найбільша активність була на Торецькому напрямку, було зафіксовано 20 штурмових дій противника. Період, коли він намагався проводити штурмові дії, - це переважно ранковий час, але деякі штурмові дії також були до обіду. Деякі штурмові дії по Торецькому напрямку були відкриті ще минулої доби і мають тривалий характер", - сказав речник.
За його словами, артилерійська активність ворога знизилась на 57%, а "попередньої доби ворог гатив зі всього що тільки можна". Найбільша активність, за даними речника, зберігається на Краматорському напрямку, де зафіксовано 78 обстрілів.
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