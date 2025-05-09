Рашисти посилили активність розвідки на лінії боєзіткнення, - ОТУ "Луганськ"

Сьогодні, 9 травня 2025 року, війська РФ посилили активність розвідки на лінії боєзіткнення у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Луганськ".

Про це в телеефірі повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Активної розвіддіяльності вчора ворог не проводив. Була задіяна протягом доби відносно невелика кількість розвіддронів, десь три-шість. Сьогодні ворог посилив активність розвідки, але з глибини тимчасово окупованої території. Сьогодні він намагається відстежувати, можливо, переміщення з нашого боку, проведення якихось своїх ротаційних засобів. На цю хвилину орієнтовно близько 18 розвіддронів перебувають в районі лінії боєзіткнення та за нею, на боці ворога. Йдеться переважно про "Орлани", Supercam та ZALA", - сказав Запорожець.

Він також зауважив, що у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" спостерігається відносна тиша: "Ворог вчора не застосовував ні тактичної авіації, ні удари "шахедами" по нашій операційній зоні".

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Водночас, за його словами, росіяни проводили штурмові дії.

"Найбільша активність була на Торецькому напрямку, було зафіксовано 20 штурмових дій противника. Період, коли він намагався проводити штурмові дії, - це переважно ранковий час, але деякі штурмові дії також були до обіду. Деякі штурмові дії по Торецькому напрямку були відкриті ще минулої доби і мають тривалий характер", - сказав речник.

За його словами, артилерійська активність ворога знизилась на 57%, а "попередньої доби ворог гатив зі всього що тільки можна". Найбільша активність, за даними речника, зберігається на Краматорському напрямку, де зафіксовано 78 обстрілів.

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