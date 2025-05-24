Путин верит в победу РФ над Украиной и готов воевать, как минимум, в течение 2025 года, - разведка США

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не изменил своих целей в войне против Украины и уверен, что сможет одержать окончательную победу.

Об этом говорится в ежегодном отчете "Оценка глобальных угроз - 2025", подготовленным Управлением военной разведки США (DIA) для Конгресса США по состоянию на 11 мая 2025 года, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент России Владимир Путин рассматривает войну в Украине как экзистенциальную борьбу против Запада, которая определит место России в мире, удержание Путина у власти и его историческое наследие. Путин остается уверенным в окончательной победе России в Украине и готов использовать военную силу как минимум до 2025 года. Путин также остается непреклонным в своем требовании, чтобы Украине было навсегда запрещено вступать в Организацию Североатлантического договора (НАТО), настаивая, чтобы Киев вывел все свои военные силы из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей",- сказано в документе.

Разведка США считает, что Россия, вероятно, стремится избежать прямого конфликта с НАТО, поскольку, по ее оценке, не может выиграть в конвенционном военном противостоянии с Альянсом.

"Однако Москва остается полностью способной использовать асимметричные возможности против Соединенных Штатов и союзников, включая кибер- и информационные кампании, и в конце концов представляет экзистенциальную угрозу благодаря своим стратегическим ядерным силам, которые могут поразить всю территорию США", - говорится в отчете.

В документе отмечается, что Россия ставит на стратегию на истощение и пытается подорвать способность Украины к сопротивлению, деморализовать ее население и дождаться снижения поддержки со стороны Запада. Несмотря на медленные темпы продвижения, российское военное командование, вероятно, считает их приемлемыми.

"При отсутствии переговорного урегулирования или, альтернативно, мощной поддержки со стороны Запада, ситуация на поле боя, вероятно, и в дальнейшем будет медленно меняться в пользу России в течение 2025 года, хотя темпы продвижения российских войск замедляются и сопровождаются значительными потерями в личном составе и технике", - говорится в отчете.

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Также разведка США приводит данные о потерях РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину. Так, в отчете сказано, что Россия потеряла 700 000 военнослужащих, в том числе по меньшей мере 170 тысяч - погибшими, а также более 10 тысяч единиц боевой техники, из которых 3000 - танки. Потеряно также около 250 самолетов и вертолетов.

Разведка США считает, что РФ в течение 2025 года, вероятно, продолжит реализовывать свою стратегию, которая заключается в попытке истощить Украину и снизить ее способность и волю к сопротивлению, что, по расчетам оккупантов, позволит навязывать свои условия в любом будущем переговорном урегулировании.

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