Путин верит в победу РФ над Украиной и готов воевать, как минимум, в течение 2025 года, - разведка США
Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не изменил своих целей в войне против Украины и уверен, что сможет одержать окончательную победу.
Об этом говорится в ежегодном отчете "Оценка глобальных угроз - 2025", подготовленным Управлением военной разведки США (DIA) для Конгресса США по состоянию на 11 мая 2025 года, сообщает Цензор.НЕТ.
"Президент России Владимир Путин рассматривает войну в Украине как экзистенциальную борьбу против Запада, которая определит место России в мире, удержание Путина у власти и его историческое наследие. Путин остается уверенным в окончательной победе России в Украине и готов использовать военную силу как минимум до 2025 года. Путин также остается непреклонным в своем требовании, чтобы Украине было навсегда запрещено вступать в Организацию Североатлантического договора (НАТО), настаивая, чтобы Киев вывел все свои военные силы из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей",- сказано в документе.
Разведка США считает, что Россия, вероятно, стремится избежать прямого конфликта с НАТО, поскольку, по ее оценке, не может выиграть в конвенционном военном противостоянии с Альянсом.
"Однако Москва остается полностью способной использовать асимметричные возможности против Соединенных Штатов и союзников, включая кибер- и информационные кампании, и в конце концов представляет экзистенциальную угрозу благодаря своим стратегическим ядерным силам, которые могут поразить всю территорию США", - говорится в отчете.
В документе отмечается, что Россия ставит на стратегию на истощение и пытается подорвать способность Украины к сопротивлению, деморализовать ее население и дождаться снижения поддержки со стороны Запада. Несмотря на медленные темпы продвижения, российское военное командование, вероятно, считает их приемлемыми.
"При отсутствии переговорного урегулирования или, альтернативно, мощной поддержки со стороны Запада, ситуация на поле боя, вероятно, и в дальнейшем будет медленно меняться в пользу России в течение 2025 года, хотя темпы продвижения российских войск замедляются и сопровождаются значительными потерями в личном составе и технике", - говорится в отчете.
Также разведка США приводит данные о потерях РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину. Так, в отчете сказано, что Россия потеряла 700 000 военнослужащих, в том числе по меньшей мере 170 тысяч - погибшими, а также более 10 тысяч единиц боевой техники, из которых 3000 - танки. Потеряно также около 250 самолетов и вертолетов.
Разведка США считает, что РФ в течение 2025 года, вероятно, продолжит реализовывать свою стратегию, которая заключается в попытке истощить Украину и снизить ее способность и волю к сопротивлению, что, по расчетам оккупантов, позволит навязывать свои условия в любом будущем переговорном урегулировании.
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РИ в 1721 році-14,5, в 1914-21,8.
СРСР в 1922 - 21,7, в 1991-22,4.
РФ в 1991-17,1, в 2026 -?
Властність німецької диастії Брауншвейг-Мекленбург-Гольштейн-Готторп-Романовых пустили по вітру спочатку краснодарський комбайнер гарбач тепер "обіратєль ємель рускіх" гопник коопертива озеро ліліпутін.
росія ельцина-ліліпутіна - це кооператив озеро.
США нікого не підтримують, крім своєї "величі" - це тупому зрозуміло.
Якщо гегемон дозволяє щоб щось у СВІТІ (а тим паче велика війна) відбувалась БЕЗ його контролю чи згоди - то це НЕ ГЕГЕМОН - а посередня країна третього сорту.
Трампу ще не раз згадають - що він ніхто і звати його ніяк, бо немає ніякого контролю не те щоб над росією, а навіть над "маленькою" Україною.
Те що трамп клеїть дурника що то не його війна - це тимчасове... Це його любима фішка - вихід з перемовин щоб здійснити гамбіт. Дурне надіється що це спрацює.
Не спрацює.
Вангую - уже напочатку літа трампон вернеться і скажу що нікуди не уходив... Ставлю клюшку трампа проти чемодана ліліпутіна.
але нічого в них не вийде і на цей раз !!
Украіна переможе москальське зло обовʼязково!!
Саме це пу зараз і робить, а 47й зря вирішив, що зараз краще відсторонитись, бо є ризик застосування пу ядерки і
безумство це не зупинити, от і
почав будувати "золотий купол" зі вчора.
...приїхали догрались з пу в ліберальні цінності і рятували ніжками буша, коли треба було дати суб'єктам тюрми народів відокремлитися в суверенні національні держави...
Саме ця глобальна помилка ам.розвідки і аналіт центрів і мощного радника кисінжера привела до того, що зараз маємо.
Не второпали вони, що хижак за ніяких умов голубем не стане і общество всеобщего благоденствия - це антонім загальному сенсу рашизму, ще з часів заповіту петра І...
Саме це західні розвідки не второпали, що без війни-двіжухі, життя на расєї втрачає смисл, а вожді втрачають владу: вони ж самі сказали, що мають додаткову спеціфічну хромосому, яка дає їм природне право...
знищувати тих, хто не згоден коритися.
Надії на світового поліцейського, якій обіцяв, але ...швидко здувся, вже майже не має керманич штатів бачить зиск в екон.проектах з людожером, не розуміючи, що піднакопив жирка, той проковтне Європу і прийде за Аляской і не тільки...
Чому так? Тому, що політика домовитись, задобрити, щось крок за кроком уступити... лише розігріває аппетит...
Прикро це все (
Найбільший ворог України не так кацап на фронті як прокацапська так звана "українська" зрадницька влада від якої на ділі відхрестилися усі західні партнери і висловлюють їй підтримку лише на словах щоб не нашкодити іміджу України.
Ворог давно захопив Україну, але не приструнив її населення, яке через майдани висловлювало свій протест проти кремлівської мафії. Тому почав повномасштабну війну проти українського народу за активного сприяння своєї маріонеткової влади в Україні.