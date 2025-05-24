РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9751 посетитель онлайн
Новости Разведка США о планах путина
10 153 125

Путин верит в победу РФ над Украиной и готов воевать, как минимум, в течение 2025 года, - разведка США

разведка США о планах Путина

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не изменил своих целей в войне против Украины и уверен, что сможет одержать окончательную победу.

Об этом говорится в ежегодном отчете "Оценка глобальных угроз - 2025", подготовленным Управлением военной разведки США (DIA) для Конгресса США по состоянию на 11 мая 2025 года, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент России Владимир Путин рассматривает войну в Украине как экзистенциальную борьбу против Запада, которая определит место России в мире, удержание Путина у власти и его историческое наследие. Путин остается уверенным в окончательной победе России в Украине и готов использовать военную силу как минимум до 2025 года. Путин также остается непреклонным в своем требовании, чтобы Украине было навсегда запрещено вступать в Организацию Североатлантического договора (НАТО), настаивая, чтобы Киев вывел все свои военные силы из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей",- сказано в документе.

Разведка США считает, что Россия, вероятно, стремится избежать прямого конфликта с НАТО, поскольку, по ее оценке, не может выиграть в конвенционном военном противостоянии с Альянсом.

"Однако Москва остается полностью способной использовать асимметричные возможности против Соединенных Штатов и союзников, включая кибер- и информационные кампании, и в конце концов представляет экзистенциальную угрозу благодаря своим стратегическим ядерным силам, которые могут поразить всю территорию США", - говорится в отчете.

В документе отмечается, что Россия ставит на стратегию на истощение и пытается подорвать способность Украины к сопротивлению, деморализовать ее население и дождаться снижения поддержки со стороны Запада. Несмотря на медленные темпы продвижения, российское военное командование, вероятно, считает их приемлемыми.

"При отсутствии переговорного урегулирования или, альтернативно, мощной поддержки со стороны Запада, ситуация на поле боя, вероятно, и в дальнейшем будет медленно меняться в пользу России в течение 2025 года, хотя темпы продвижения российских войск замедляются и сопровождаются значительными потерями в личном составе и технике", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США угрожает новыми санкциями, если Путин не пойдет на перемирие, - Bloomberg

Также разведка США приводит данные о потерях РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину. Так, в отчете сказано, что Россия потеряла 700 000 военнослужащих, в том числе по меньшей мере 170 тысяч - погибшими, а также более 10 тысяч единиц боевой техники, из которых 3000 - танки. Потеряно также около 250 самолетов и вертолетов.

Разведка США считает, что РФ в течение 2025 года, вероятно, продолжит реализовывать свою стратегию, которая заключается в попытке истощить Украину и снизить ее способность и волю к сопротивлению, что, по расчетам оккупантов, позволит навязывать свои условия в любом будущем переговорном урегулировании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что Путин не готов прекратить войну, потому что считает, что побеждает, - WSJ

Автор: 

путин владимир (31493) разведка (4190) россия (96001) США (27034)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
А щоб на його місці робив другий? Він бачить, яка у нас влада. Розкрадання на всьому, і особливо на бюджеті МО. Обіцянки завалити новітніми розробками, але реально все знову розкрадається, і зупиняється на одиничних екземплярах. Поставки державою неякісного озброєння від дронів до ***********. Нема реальних укріплень, а тільки на папері, бо гроші вкрали. Яким лохом треба бути, щоб не скористатись?
показать весь комментарий
24.05.2025 19:15
+17
Самовпевнена, імперська сарана не вірить, що таки прилетить гелікоптер з дустом.
показать весь комментарий
24.05.2025 19:10
+17
Пуйло вірило що могло захопити Київ за три дні.
показать весь комментарий
24.05.2025 19:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У мільйонах квадратних кілометрах:
РИ в 1721 році-14,5, в 1914-21,8.
СРСР в 1922 - 21,7, в 1991-22,4.
РФ в 1991-17,1, в 2026 -?
показать весь комментарий
25.05.2025 13:13 Ответить
Ну і? Що я і писав.
Властність німецької диастії Брауншвейг-Мекленбург-Гольштейн-Готторп-Романовых пустили по вітру спочатку краснодарський комбайнер гарбач тепер "обіратєль ємель рускіх" гопник коопертива озеро ліліпутін.
показать весь комментарий
25.05.2025 13:30 Ответить
Те що ліліпутінське утверення нічого спільного з цими державами НЕМАЄ. ... росія - була утворена в 1993 році після перевороту ельцина
показать весь комментарий
25.05.2025 13:36 Ответить
Саме так. Імперія Романових - це монархічна держава, ссср - це соціалістична держава...
росія ельцина-ліліпутіна - це кооператив озеро.
показать весь комментарий
25.05.2025 14:42 Ответить
В США більшість населення все ще підтримає Україну. Незалежно від того за якого президента голосували. Інша справа, що для них ця війна десь далеко, і багато хто щиро не розуміє чому вони мають тратити свої податки на війну в Україні. Згадайте напр., Сирію чи Грузію, чи багато українців цим переймалися. Отож.
показать весь комментарий
24.05.2025 21:08 Ответить
А в них є вибір?
США нікого не підтримують, крім своєї "величі" - це тупому зрозуміло.
Якщо гегемон дозволяє щоб щось у СВІТІ (а тим паче велика війна) відбувалась БЕЗ його контролю чи згоди - то це НЕ ГЕГЕМОН - а посередня країна третього сорту.
Трампу ще не раз згадають - що він ніхто і звати його ніяк, бо немає ніякого контролю не те щоб над росією, а навіть над "маленькою" Україною.
Те що трамп клеїть дурника що то не його війна - це тимчасове... Це його любима фішка - вихід з перемовин щоб здійснити гамбіт. Дурне надіється що це спрацює.
Не спрацює.
Вангую - уже напочатку літа трампон вернеться і скажу що нікуди не уходив... Ставлю клюшку трампа проти чемодана ліліпутіна.
показать весь комментарий
24.05.2025 21:14 Ответить
запамятаємо вам пост
показать весь комментарий
24.05.2025 23:37 Ответить
Путін вірить у перемогу РФ над Україною і готовий воювати щонайменше впродовж 2025 року, після його підкилимних домовленностей із своїм купленим президентом США "американським куйлом -"трамбоном"
показать весь комментарий
24.05.2025 20:34 Ответить
Место расеи в мире - У ПАРАШИ!!!
показать весь комментарий
24.05.2025 20:34 Ответить
Та за три дня. Да 🤣
показать весь комментарий
24.05.2025 21:01 Ответить
Це добре, нехай вірить, тільки Україна вже виграла цю війну і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
показать весь комментарий
24.05.2025 21:07 Ответить
Як стане на коліна перед Богом, так
показать весь комментарий
24.05.2025 22:36 Ответить
Хорошо хоть разведка уверена что жалки кацапы не ровня НАТО. Но лучше этого не проверять.
показать весь комментарий
24.05.2025 21:24 Ответить
Ага, толкових повиганяв з пентагону, а ці тупі про пу казочки.... там нема варіантів, чекістам Турма та стінка за всі подвиги, тому будуть до останнього триматися. З контори вихід тільки через трубу
показать весь комментарий
24.05.2025 22:35 Ответить
Століттями не змінюються цілі кацапів проти Украіни ,
але нічого в них не вийде і на цей раз !!
Украіна переможе москальське зло обовʼязково!!
показать весь комментарий
24.05.2025 23:38 Ответить
Завжди виходило. Буквально завжди
показать весь комментарий
25.05.2025 02:50 Ответить
Так завжди що в Росію тисячі зрадників повтікало на чолі з Януковичем.
показать весь комментарий
25.05.2025 08:26 Ответить
Щоб це розуміти треба бути розвідкою? Блд, займіться справами
показать весь комментарий
25.05.2025 01:59 Ответить
Вообще пофигу во что верит Пуйло. А воевать будет пока сидит в Кремле !
показать весь комментарий
25.05.2025 05:12 Ответить
Путін буде воювати до останнього москаля.
показать весь комментарий
25.05.2025 07:46 Ответить
Він каже що він не відверниться, треба всих курв які купують кацапську нафту, теж нищіти, вони є спонсори тероризму!
показать весь комментарий
25.05.2025 07:46 Ответить
Старе маразматичне пуйло єдине в що ти віриш сидить в пеклі розпалює під котлом зі смолою вогоні ім ,я йоми чорт сатана диявол і воно тебе не врятує бо добро перемагає як день перемагає ніч
показать весь комментарий
25.05.2025 08:17 Ответить
Плани пу цинічно озвучив его рупор в стінах ООН, якій запропонував Західу "забирати манатки", бо кремлини за ціной не постоять і... це роз'яснення слов пу "навіщо нам цей світ", сотрем все у попіл, якщо Захід не виконає наши забаганки.

Саме це пу зараз і робить, а 47й зря вирішив, що зараз краще відсторонитись, бо є ризик застосування пу ядерки і
безумство це не зупинити, от і
почав будувати "золотий купол" зі вчора.

...приїхали догрались з пу в ліберальні цінності і рятували ніжками буша, коли треба було дати суб'єктам тюрми народів відокремлитися в суверенні національні держави...

Саме ця глобальна помилка ам.розвідки і аналіт центрів і мощного радника кисінжера привела до того, що зараз маємо.

Не второпали вони, що хижак за ніяких умов голубем не стане і общество всеобщего благоденствия - це антонім загальному сенсу рашизму, ще з часів заповіту петра І...

Саме це західні розвідки не второпали, що без війни-двіжухі, життя на расєї втрачає смисл, а вожді втрачають владу: вони ж самі сказали, що мають додаткову спеціфічну хромосому, яка дає їм природне право...
знищувати тих, хто не згоден коритися.

Надії на світового поліцейського, якій обіцяв, але ...швидко здувся, вже майже не має керманич штатів бачить зиск в екон.проектах з людожером, не розуміючи, що піднакопив жирка, той проковтне Європу і прийде за Аляской і не тільки...

Чому так? Тому, що політика домовитись, задобрити, щось крок за кроком уступити... лише розігріває аппетит...
Прикро це все (
показать весь комментарий
25.05.2025 09:05 Ответить
Без масштабної підтримки та повного сприяння від своєї маріонеткової влади в Україні кацапське пуйло би такого не наважилося заявляти.
Найбільший ворог України не так кацап на фронті як прокацапська так звана "українська" зрадницька влада від якої на ділі відхрестилися усі західні партнери і висловлюють їй підтримку лише на словах щоб не нашкодити іміджу України.

Ворог давно захопив Україну, але не приструнив її населення, яке через майдани висловлювало свій протест проти кремлівської мафії. Тому почав повномасштабну війну проти українського народу за активного сприяння своєї маріонеткової влади в Україні.
показать весь комментарий
25.05.2025 14:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 