Трамп заявил, что Путин не готов прекратить войну, потому что считает, что побеждает, - WSJ

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами в понедельник, 19 мая, заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов прекратить войну, потому что считает, что побеждает.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

"Это признание подтвердило то, во что давно верили европейские лидеры в отношении Путина, но впервые они услышали это из уст Трампа. Оно также противоречит публичным заявлениям Трампа, где он неоднократно утверждал, что Путин искренне стремится к миру", - говорится в материале.

В воскресенье, накануне двухчасового разговора с Путиным, Трамп поговорил с европейскими лидерами. Лидер США сказал, что может ввести санкции в случае отказа РФ от прекращения огня.

Однако уже в понедельник он снова изменил позицию и не был готов к таким действиям.

"Это не моя война. Мы втянулись в то, в чем не должны были участвовать", - сказал президент журналистам после разговора с Путиным.

"Хотя эта попытка не привела к введению новых санкций, европейцы все же увидели определенный позитив. Процесс помог прояснить для всех, включая Трампа, позицию Путина: пока он не готов остановить войну. Для Европы это стало подтверждением того, что поддержка Украины в значительной степени ложится на их плечи. По словам источников, в Европе считают, что администрация Трампа не будет прекращать экспорт американского оружия, пока его будут оплачивать Европа или Украина", - пишет издание.

Во время отдельного разговора с Макроном, Мерцом, Мелони и Стармером лидер США сказал, что направит Марко Рубио и Кита Келлога на предстоящие переговоры в Ватикане. В том же разговоре он предположил возможность введения санкций против энергетического и финансового секторов РФ.

Но на следующий день Трамп проявил меньше энтузиазма относительно участия США в этом процессе.

Европейские лидеры настаивали, что результатом любых переговоров в Ватикане должно стать безусловное прекращение огня. Однако Трамп снова воздержался, заявив, что ему не нравится слово "безусловное".

Он сказал, что никогда не использовал этот термин, хотя на самом деле употребил его в своем посте в своей соцсети Truth Social 8 мая, когда призвал к 30-дневному прекращению огня.

