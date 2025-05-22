РУС
Трамп заявил, что Путин не готов прекратить войну, потому что считает, что побеждает, - WSJ

Путин не хочет прекращать войну. Что сказал Трамп европейцам

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами в понедельник, 19 мая, заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов прекратить войну, потому что считает, что побеждает.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

"Это признание подтвердило то, во что давно верили европейские лидеры в отношении Путина, но впервые они услышали это из уст Трампа. Оно также противоречит публичным заявлениям Трампа, где он неоднократно утверждал, что Путин искренне стремится к миру", - говорится в материале.

В воскресенье, накануне двухчасового разговора с Путиным, Трамп поговорил с европейскими лидерами. Лидер США сказал, что может ввести санкции в случае отказа РФ от прекращения огня.

Однако уже в понедельник он снова изменил позицию и не был готов к таким действиям.

Читайте: Трамп о завершении войны: США пытаются помочь, но это не наше дело, а Украины и РФ

"Это не моя война. Мы втянулись в то, в чем не должны были участвовать", - сказал президент журналистам после разговора с Путиным.

"Хотя эта попытка не привела к введению новых санкций, европейцы все же увидели определенный позитив. Процесс помог прояснить для всех, включая Трампа, позицию Путина: пока он не готов остановить войну. Для Европы это стало подтверждением того, что поддержка Украины в значительной степени ложится на их плечи. По словам источников, в Европе считают, что администрация Трампа не будет прекращать экспорт американского оружия, пока его будут оплачивать Европа или Украина", - пишет издание.

Во время отдельного разговора с Макроном, Мерцом, Мелони и Стармером лидер США сказал, что направит Марко Рубио и Кита Келлога на предстоящие переговоры в Ватикане. В том же разговоре он предположил возможность введения санкций против энергетического и финансового секторов РФ.

Также читайте: Трамп заявил президенту ЮАР Рамафосе, что в его стране "геноцид против белых", - Reuters

Но на следующий день Трамп проявил меньше энтузиазма относительно участия США в этом процессе.

Европейские лидеры настаивали, что результатом любых переговоров в Ватикане должно стать безусловное прекращение огня. Однако Трамп снова воздержался, заявив, что ему не нравится слово "безусловное".

Он сказал, что никогда не использовал этот термин, хотя на самом деле употребил его в своем посте в своей соцсети Truth Social 8 мая, когда призвал к 30-дневному прекращению огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп сказал, что его сокращение программ USAID было "разрушительным"

+12
а хто ***** допомагаэ так вважати?
22.05.2025 08:34 Ответить
22.05.2025 08:34 Ответить
+11
Пів року Трамп усім затерав що це Україна не хоче миру а ***** хоче миру аж пищить
22.05.2025 08:37 Ответить
22.05.2025 08:37 Ответить
+9
Тобто трамп вірить, що терористи можуть загарбати будь яку країну, а америка не буде заважати їм, тобто трамп став на сторону терористів?
22.05.2025 08:39 Ответить
22.05.2025 08:39 Ответить
Який Чубчик послідовний у оцінках і висловлюваннях...
22.05.2025 08:34 Ответить
22.05.2025 08:34 Ответить
Як і його трампізди. Це недорозвинені пихаті істоти, які чхати хотіли на війну.
22.05.2025 10:10 Ответить
22.05.2025 10:10 Ответить
а хто ***** допомагаэ так вважати?
22.05.2025 08:34 Ответить
22.05.2025 08:34 Ответить
- Виключить йому мікрохфон !
22.05.2025 08:35 Ответить
22.05.2025 08:35 Ответить
І телефон щоб не пустодзонив.
22.05.2025 08:38 Ответить
22.05.2025 08:38 Ответить
балабол
22.05.2025 08:36 Ответить
22.05.2025 08:36 Ответить
З ****** все ясно.

Якого рижого так вважає і Трамп?
Купа радників, ЦРУ і нема кому показати на мапі просування кацапів за рік та надати втрати, якими це супроводжувалося?
22.05.2025 08:37 Ответить
22.05.2025 08:37 Ответить
Пів року Трамп усім затерав що це Україна не хоче миру а ***** хоче миру аж пищить
22.05.2025 08:37 Ответить
22.05.2025 08:37 Ответить
"Що, дійсно я це сказав? Та то я жартував" (с)
22.05.2025 08:56 Ответить
22.05.2025 08:56 Ответить
Тобто трамп вірить, що терористи можуть загарбати будь яку країну, а америка не буде заважати їм, тобто трамп став на сторону терористів?
22.05.2025 08:39 Ответить
22.05.2025 08:39 Ответить
Вважати можливо все шо завгодно. Ось, наприклад у нас вкраїнчики важали шо один шибздик загояне у очко іншому шибздику і припине війну і обрало шибздика президентом. А такий самий мудрий нарід як і у нас обрав в президенти сша визнаного судом старого маразматичного полудурника якого суд визнав шахраєм. ***** вважає шо перемагає. А Додік Труп вважае шо треба допомогти *****.
22.05.2025 08:41 Ответить
22.05.2025 08:41 Ответить
Ти ж мав зупинити війну
22.05.2025 08:41 Ответить
22.05.2025 08:41 Ответить
До ідіота дійшло. Я тобі в це тут сказав відразу
22.05.2025 08:42 Ответить
22.05.2025 08:42 Ответить
Ти ж казав що це кривава баня...Скільки молоді гине...
Алеє ж то друг валодя... йому можна
22.05.2025 08:44 Ответить
22.05.2025 08:44 Ответить
трампон витер коричневий путінський слід на губах і щось знову ляпнув
22.05.2025 08:45 Ответить
22.05.2025 08:45 Ответить
Вчора це чудо казало ,що Зеленський, сьогодні ,що *****,завтра знову Зеленський...
22.05.2025 08:45 Ответить
22.05.2025 08:45 Ответить
Містер очевидність - нє, він таки кончений... Може, таки було б краще, якби він відвалив від цієї теми?
22.05.2025 08:56 Ответить
22.05.2025 08:56 Ответить
справа в тому, що ху#лу його лизоблюди також брешуть,ху#ло все це розповідає рудій,обіссяній собаці й коло замикається.
22.05.2025 08:57 Ответить
22.05.2025 08:57 Ответить
Схоже Трамп отримує новини виключно з руского телевізора. Вчорашня прес-конференція з Рамофосою де він притяг фейковий ролик про "геноцид бєлих" а ПАР...
22.05.2025 09:44 Ответить
22.05.2025 09:44 Ответить
Ну що ж, амери вирішили відсидітися під час третьої світової. Ні, падли, не вийде. Як казав зе, ви ще відчуєте. Думаю мільнів сто амерів дуже скоро вже нічого не відчуватимуть. Амінь
22.05.2025 08:58 Ответить
22.05.2025 08:58 Ответить
Чесно, я завис трохи. З'......їбатися в Німеччину, турбуючись про свою безпеку. Розумію. Але при цьому комусь бажати 3 світової і відсидітись - це вже неправильно. Але це позиція 90% закордонних "патріотів".
22.05.2025 09:17 Ответить
22.05.2025 09:17 Ответить
Нікому я не бажаю третьої світовоїю Але я бачу паралель між ідіотичними оптімістами що в 2019 голосували за людину, який закінчив війну у своїй голові, і такими ж ідіотами в США. А щодо Німеччини, я пенсіонер, і виїхав з окупованої Луганщини. Чи мені треба було там залишитися?
22.05.2025 13:46 Ответить
22.05.2025 13:46 Ответить
ІДІОТ!!!!
22.05.2025 09:11 Ответить
22.05.2025 09:11 Ответить
Мир за 24 години перетворився на путін перемагає. Ну що трамподрочери скажете? Якби Трамп був президентом такого б не було? При поганому Байдені ***** просило переговорів і миру а при Тампоні ***** вже хоче воювати і йти далі
22.05.2025 09:16 Ответить
22.05.2025 09:16 Ответить
У другій світовій їм Гітлер першим оголосив війну.
22.05.2025 09:41 Ответить
22.05.2025 09:41 Ответить
В якому році?
22.05.2025 09:48 Ответить
22.05.2025 09:48 Ответить
В 1941.
22.05.2025 10:02 Ответить
22.05.2025 10:02 Ответить
та невже..., а як же його невгамовне прагнення до миру, про яке він торочив в кожній телефонній розмові з найкращим президентом Америки й навіть уві сні до нього приходив..., щось дивне відбувається, стільки всього наговорено та зроблено, а виявляється що ми саме в тому місті, звідки почали - путіну начхати на мир, він його ніколи не бажав, його ціль - воювати вічно... тільки до найкращого президента всіх часів та народів тільки зараз це дійшло..., боже, який лютий триндець...
22.05.2025 09:25 Ответить
22.05.2025 09:25 Ответить
Вважає бо ти дав йому підстави так вважати. Тупорила ти мавпа...
22.05.2025 09:39 Ответить
22.05.2025 09:39 Ответить
Капітан-очевидність, путін був впевнений, що переможе Україну ще в 22 році. Але де санкції та купа зброї, адже саме це обіцяв Трамп під час та після виборів, якщо путін не припинить війну.
22.05.2025 09:41 Ответить
22.05.2025 09:41 Ответить
Яке воно жалюгідне...
22.05.2025 09:52 Ответить
22.05.2025 09:52 Ответить
Які недолугі умовиводи,недолугий старче.
22.05.2025 09:57 Ответить
22.05.2025 09:57 Ответить
Рыжий хочет торговать с кацапами, непонятно чем. Объясните ему, что поражение кацапов даст ему возможность забрать все бесплатно и при этом утрет нос китайцам.
22.05.2025 10:03 Ответить
22.05.2025 10:03 Ответить
Їбанько...
22.05.2025 10:12 Ответить
22.05.2025 10:12 Ответить
То виходить, що «кривава різанина» трампа влаштовує, як він назвав війну. Значить він такий самий упир, як і *****. Я це давно казала, а мене за це банили через скаргу ібанутого трампіста.
22.05.2025 10:14 Ответить
22.05.2025 10:14 Ответить
Правильне закінчення---Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами в понеділок, 19 травня, заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий припинити війну, бо вважає, що перемагає. США.НАТО ЄС І ОСОБИСТО МЕНЕ "БРЕХЛИВОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ДОДІКА"
22.05.2025 10:27 Ответить
22.05.2025 10:27 Ответить
А чому б це путіну зупинятися, якщо чи не єдиний, хто міг би його зупинити, постійно його підбадьорює і виправдовує? путін же "класний хлопець" і найвидатніший "миротворець" всіх часів, чому б це йому змінюватися?
22.05.2025 10:30 Ответить
22.05.2025 10:30 Ответить
2 питання, просто так:

- чому інформація йде порціями? хрін скільки часу пройшло з дзвінка. Ще й зіпсований телефон. То "трамп цього не казав", то "трамп вважає", то "трамп вважає що путін вважає".

- чому трамп може собі дозволити люб'язно, дружньо поспілкуватись з військовим злочинцем, і йому за це нічого ? Жодного журналіста не знайдеться, який би спитав, чи не противно трампу спілкуватись з людиною, що вбила тисячі дітей, жінок та українців ?
22.05.2025 10:43 Ответить
22.05.2025 10:43 Ответить
Не зовсім аналогічні, але подібні по дошкульності запитання можна і потрібно поставити і найвеличнішому підору. Але ж ніхто не ставить... не помітили, чому? Може, ви помітили в конфернц-залі тих, хто може поставити такі питання? А я вже не кажу про те, кому прес-секретар надає мікрофон в руки...
22.05.2025 11:06 Ответить
22.05.2025 11:06 Ответить
Ну це Путін заявляв прямо до переговорів. Просто його Зелька не слухає та не робить власні ракети. Потужне балабольство на Путіна не діє.
22.05.2025 11:04 Ответить
22.05.2025 11:04 Ответить
Досить вже киздіти, Трампушко, почни вже робити що-небудь! Понавибирали нарцисів безтолкових...
22.05.2025 11:12 Ответить
22.05.2025 11:12 Ответить
На мій погляд трамп звичайний балакун,тому що санкції проти рф не вводить,а 17 пакетів санкцій від ЄС дитячий сміх для рф.
22.05.2025 16:19 Ответить
22.05.2025 16:19 Ответить
 
 