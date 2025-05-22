Трамп заявил президенту ЮАР Рамафосе, что в его стране "геноцид против белых", — Reuters

Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, во время которой заявил, что в стране последнего происходит "геноцид против белых".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что эта встреча вызвала параллели с февральским конфликтом Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Президент ЮАР прибыл в Вашингтон и выразил намерение обсудить торговые вопросы.

Однако в кабинете Овального офиса Трамп сразу перешел к обвинениям относительно притеснений белых: продемонстрировал видео, положил перед собой кипу распечатанных статей и утверждал, что все это подтверждает его слова.

"У нас много людей, которые чувствуют себя преследуемыми и прибывают в США. Мы принимаем из многих мест, если видим, что там есть преследования или геноцид. Люди бегут из ЮАР ради безопасности. У них забирают землю, их убивают", - сказал Трамп, имея в виду белых фермеров.

Читайте: Рамафоса о разговоре с Путиным: Мы заявили о готовности работать вместе над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине

Рамафоса, сохраняя сдержанность рядом с Трампом, опроверг его заявления: "Если бы в ЮАР действительно происходил геноцид фермеров, эти трое господ не были бы здесь", - сказал он, указывая на белых гольфистов Элса и Гусена и миллиардера Иоганна Руперта, которые прибыли в составе делегации Рамафосы.

Однако Трамп настаивал. "У нас тысячи историй и документальные фильмы. Надо дать ответ", - сказал Трамп и приказал выключить свет в кабинете для демонстрации видео.

На экране появились белые кресты - Трамп утверждал, что это могилы белых людей - и провокационные выступления оппозиционных лидеров. Он даже предположил, что одного из них, Джулиуса Малему, следует арестовать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп в разговоре с европейскими лидерами дал понять, что убежден в победе РФ, - Bloomberg

Рамафоса, время от времени поворачивая голову к экрану, отметил, что видит это видео впервые и хочет узнать, где оно снято.

Трамп тем временем просматривал распечатки, проговаривая "смерть, смерть", и в конце концов передал их Рамафосе.

Рамафоса ответил: "В Южной Африке есть преступность, и большинство жертв - темнокожие".

Трамп его перебил: ""Фермеры - не темнокожие".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский передал президенту ЮАР Рамафосе список 400 похищенных РФ украинских детей