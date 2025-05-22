Трамп заявил президенту ЮАР Рамафосе, что в его стране "геноцид против белых", — Reuters
Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, во время которой заявил, что в стране последнего происходит "геноцид против белых".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Издание отмечает, что эта встреча вызвала параллели с февральским конфликтом Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Президент ЮАР прибыл в Вашингтон и выразил намерение обсудить торговые вопросы.
Однако в кабинете Овального офиса Трамп сразу перешел к обвинениям относительно притеснений белых: продемонстрировал видео, положил перед собой кипу распечатанных статей и утверждал, что все это подтверждает его слова.
"У нас много людей, которые чувствуют себя преследуемыми и прибывают в США. Мы принимаем из многих мест, если видим, что там есть преследования или геноцид. Люди бегут из ЮАР ради безопасности. У них забирают землю, их убивают", - сказал Трамп, имея в виду белых фермеров.
Рамафоса, сохраняя сдержанность рядом с Трампом, опроверг его заявления: "Если бы в ЮАР действительно происходил геноцид фермеров, эти трое господ не были бы здесь", - сказал он, указывая на белых гольфистов Элса и Гусена и миллиардера Иоганна Руперта, которые прибыли в составе делегации Рамафосы.
Однако Трамп настаивал. "У нас тысячи историй и документальные фильмы. Надо дать ответ", - сказал Трамп и приказал выключить свет в кабинете для демонстрации видео.
На экране появились белые кресты - Трамп утверждал, что это могилы белых людей - и провокационные выступления оппозиционных лидеров. Он даже предположил, что одного из них, Джулиуса Малему, следует арестовать.
Рамафоса, время от времени поворачивая голову к экрану, отметил, что видит это видео впервые и хочет узнать, где оно снято.
Трамп тем временем просматривал распечатки, проговаривая "смерть, смерть", и в конце концов передал их Рамафосе.
Рамафоса ответил: "В Южной Африке есть преступность, и большинство жертв - темнокожие".
Трамп его перебил: ""Фермеры - не темнокожие".
Можу здогадатися, що не посварився ще з ******, бо розраховує замутити з ним бізнес, можливо, і на корисних копалинах.
Але ж - набрехав же на *****, настільки набрехав, що назвав цього терориста і кілера (це Байден так говорив) харошім парнєм!
Моніка таки його поробила
.
ПАР повільно йде шляхом Зімбабве.
доцент, ти що, з полки впав ?
тут мігрантів висилаю, тут мігрантів приголублюю
.
негрыбелые - солнце еще высоко!
Щоб їсти солодкий батат, ти маєш багато працювати, брудний білий!