5 429 27

Трамп заявил президенту ЮАР Рамафосе, что в его стране "геноцид против белых", — Reuters

Трамп и Рамафоса

Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, во время которой заявил, что в стране последнего происходит "геноцид против белых".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что эта встреча вызвала параллели с февральским конфликтом Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Президент ЮАР прибыл в Вашингтон и выразил намерение обсудить торговые вопросы.

Однако в кабинете Овального офиса Трамп сразу перешел к обвинениям относительно притеснений белых: продемонстрировал видео, положил перед собой кипу распечатанных статей и утверждал, что все это подтверждает его слова.

"У нас много людей, которые чувствуют себя преследуемыми и прибывают в США. Мы принимаем из многих мест, если видим, что там есть преследования или геноцид. Люди бегут из ЮАР ради безопасности. У них забирают землю, их убивают", - сказал Трамп, имея в виду белых фермеров.

Рамафоса, сохраняя сдержанность рядом с Трампом, опроверг его заявления: "Если бы в ЮАР действительно происходил геноцид фермеров, эти трое господ не были бы здесь", - сказал он, указывая на белых гольфистов Элса и Гусена и миллиардера Иоганна Руперта, которые прибыли в составе делегации Рамафосы.

Однако Трамп настаивал. "У нас тысячи историй и документальные фильмы. Надо дать ответ", - сказал Трамп и приказал выключить свет в кабинете для демонстрации видео.

На экране появились белые кресты - Трамп утверждал, что это могилы белых людей - и провокационные выступления оппозиционных лидеров. Он даже предположил, что одного из них, Джулиуса Малему, следует арестовать.

Рамафоса, время от времени поворачивая голову к экрану, отметил, что видит это видео впервые и хочет узнать, где оно снято.

Трамп тем временем просматривал распечатки, проговаривая "смерть, смерть", и в конце концов передал их Рамафосе.

Рамафоса ответил: "В Южной Африке есть преступность, и большинство жертв - темнокожие".

Трамп его перебил: ""Фермеры - не темнокожие".

+21
Судячи з його перших 100 днів - через 4 роки не буде або США , або Трампа ...
22.05.2025 01:03 Ответить
+19
Хтось взагалі замислюється над тим жахливим фактом що ОЦЕ буде президентом США ще 4 роки?
22.05.2025 01:01 Ответить
+13
З ким із президентів він ще привселюдно не посварився? На кого ще не набрехав?

Можу здогадатися, що не посварився ще з ******, бо розраховує замутити з ним бізнес, можливо, і на корисних копалинах.
Але ж - набрехав же на *****, настільки набрехав, що назвав цього терориста і кілера (це Байден так говорив) харошім парнєм!
22.05.2025 00:55 Ответить
З ким із президентів він ще привселюдно не посварився? На кого ще не набрехав?

Можу здогадатися, що не посварився ще з ******, бо розраховує замутити з ним бізнес, можливо, і на корисних копалинах.
Але ж - набрехав же на *****, настільки набрехав, що назвав цього терориста і кілера (це Байден так говорив) харошім парнєм!
22.05.2025 00:55 Ответить
клятий той Оральний кабінет.

Моніка таки його поробила

.
22.05.2025 01:01 Ответить
А що не так сказав Трамп?
ПАР повільно йде шляхом Зімбабве.
22.05.2025 00:56 Ответить
Ви не розумієте. Трамп не може нічого сказати або зробити, щоб не було поганим.
22.05.2025 02:11 Ответить
"У нас багато людей, які почуваються переслідуваними і прибувають до США. Ми приймаємо з багатьох місць, якщо бачимо, що там є переслідування або геноцид...."

доцент, ти що, з полки впав ?

тут мігрантів висилаю, тут мігрантів приголублюю

.
22.05.2025 00:59 Ответить
Судячи з фото президента ПАР -
22.05.2025 00:59 Ответить
Та рамафоса виявилась набагато розумнішою за боневтіка і зразу стала бити трампа його власною зброєю - сказала що нічо не знає і забула Ай маладец!
22.05.2025 00:59 Ответить
Хтось взагалі замислюється над тим жахливим фактом що ОЦЕ буде президентом США ще 4 роки?
22.05.2025 01:01 Ответить
Судячи з його перших 100 днів - через 4 роки не буде або США , або Трампа ...
22.05.2025 01:03 Ответить
У Рамафоси немає карт. Схоже, буде вигнаний копняками з Орального кабінету за суперечки і неповагу до білого Великого Брата аб"юзаних неграми білолицих парівських фермерів. А що ви хотіли, білолиці расисти ??? Тепер треба відповідати хоч у ПАР за страждання чорних рабів у США зразка 18-19 століть.
22.05.2025 01:08 Ответить
Работать, негры белые - солнце еще высоко!
22.05.2025 01:12 Ответить
Om patats te eet, moet jy hard werk, vuil wit man! (афрікаанс).
Щоб їсти солодкий батат, ти маєш багато працювати, брудний білий!
22.05.2025 01:35 Ответить
А міг би, за звичкою, і банана жбурнути. Старіє Трамп. Реакція вже не та.
22.05.2025 01:32 Ответить
я здогадувався, що у США точно є українське крило мага-адептів.
22.05.2025 04:30 Ответить
Та кацапа видно за версту.
22.05.2025 06:23 Ответить
судячи з побудови речень, він походить з України, але у нього у розкладці нема літер ї та є. Тобто вони йому на компі не потрібні через те, що він не пише українською.
22.05.2025 06:39 Ответить
О, бачу, українці долучилися до руху ;русскіє Амєрікі за Трампа!;.
22.05.2025 06:37 Ответить
Він не українець. М о с к а л ь чистопородний.
22.05.2025 08:17 Ответить
охолонь трохи, бо ти вже увесь рідкий дим злизав з дупи трампа
22.05.2025 09:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TJzetZdeXJo Новий «скандал Зеленського»
22.05.2025 04:47 Ответить
А правда, шо в ЮАР , в свое время , бежали недобитые гитлеровцы и шо роги Трампа с Маском (немецкие) торчат из ЮАР.
22.05.2025 06:21 Ответить
Американці за свій вибір заслуговують пекло. І воно наближається.
22.05.2025 06:26 Ответить
Так у нас тоже було так, коли зграя дебілів вибрала блазня. Правда, наш шут молодий, порозумнішав завдяки Борису Джонсону і зараз справляється з переговорами з заходом, відстоюючи Україну, а Трампекс - старий пирдун і імпотент, який до того-ж страждає старечою деменцією. Добре хоть штани не забувае одягнути, коли ходить гадити. Ну ще півроку-рік і Трампон точно забуде, чого він ходить в нужник і буде гадити в штани.
22.05.2025 07:42 Ответить
Старий дід явно з ума вижив.
22.05.2025 07:53 Ответить
там ще про Зе були жарти, типу я йому дзвоню а він у вас,щоооо ти там робиш,каже трампон,а Рамафосі каже-ми його навчали як треба жити мирно.
22.05.2025 11:14 Ответить
 
 