Рамафоса о разговоре с Путиным: Мы заявили о готовности работать вместе над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал о своем недавнем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого они обсуждали пути прекращения войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Рамафоса заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ранее на этой неделе я имел звонок с президентом Владимиром Путиным. И мы заявили о готовности работать вместе над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине", - сообщил Рамафоса.

Он добавил, что Южная Африка готова и продолжает поддерживать все усилия, в том числе многосторонние, для достижения "справедливого, устойчивого всеобъемлющего мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮАР хотела бы сыграть свою роль в поддержке мирного процесса в Украине и РФ, - Рамафоса

"Мы призываем все стороны - Россию, Украину обеспечить действительно всеобъемлющее прекращение огня, безусловное прекращение огня, чтобы дальнейшие обсуждения могли привести к переговорам между двумя странами", - подчеркнул президент ЮАР.

Рамафоса отметил, что, как сообщил ему Зеленский, Украина готова участвовать в обсуждениях и переговорах с Россией и ввести полное и безусловное прекращение огня. По мнению президента ЮАР это и есть лучший способ достичь мира в войне между Россией и Украиной.

Читайте: Единственный путь к миру лежит через дипломатию, - президент ЮАР Рамафоса