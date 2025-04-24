Рамафоса о разговоре с Путиным: Мы заявили о готовности работать вместе над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал о своем недавнем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого они обсуждали пути прекращения войны в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Рамафоса заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Ранее на этой неделе я имел звонок с президентом Владимиром Путиным. И мы заявили о готовности работать вместе над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине", - сообщил Рамафоса.
Он добавил, что Южная Африка готова и продолжает поддерживать все усилия, в том числе многосторонние, для достижения "справедливого, устойчивого всеобъемлющего мира".
"Мы призываем все стороны - Россию, Украину обеспечить действительно всеобъемлющее прекращение огня, безусловное прекращение огня, чтобы дальнейшие обсуждения могли привести к переговорам между двумя странами", - подчеркнул президент ЮАР.
Рамафоса отметил, что, как сообщил ему Зеленский, Украина готова участвовать в обсуждениях и переговорах с Россией и ввести полное и безусловное прекращение огня. По мнению президента ЮАР это и есть лучший способ достичь мира в войне между Россией и Украиной.
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Абсурдом тхне від кожної літери
Мікроскоп дати ?
Шо ви ще там збираєтесь шукати , все ж лежить на поверхні - припинення вогню і орда - нах з України , назад на свої болота . Оце і є - завершення - конхвлікту млять .. Те що ви ніяк не знайдете .
трампом, будет в полном составе.
Якраз погано.