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Новости Мирные переговоры
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Рамафоса о разговоре с Путиным: Мы заявили о готовности работать вместе над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине

Рамафоса рассказал о разговоре с Путиным

Президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал о своем недавнем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого они обсуждали пути прекращения войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Рамафоса заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ранее на этой неделе я имел звонок с президентом Владимиром Путиным. И мы заявили о готовности работать вместе над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине", - сообщил Рамафоса.

Он добавил, что Южная Африка готова и продолжает поддерживать все усилия, в том числе многосторонние, для достижения "справедливого, устойчивого всеобъемлющего мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮАР хотела бы сыграть свою роль в поддержке мирного процесса в Украине и РФ, - Рамафоса

"Мы призываем все стороны - Россию, Украину обеспечить действительно всеобъемлющее прекращение огня, безусловное прекращение огня, чтобы дальнейшие обсуждения могли привести к переговорам между двумя странами", - подчеркнул президент ЮАР.

Рамафоса отметил, что, как сообщил ему Зеленский, Украина готова участвовать в обсуждениях и переговорах с Россией и ввести полное и безусловное прекращение огня. По мнению президента ЮАР это и есть лучший способ достичь мира в войне между Россией и Украиной.

Читайте: Единственный путь к миру лежит через дипломатию, - президент ЮАР Рамафоса

Автор: 

путин владимир (31276) ЮАР (213) Рамафоса Сирил (24)


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Топ комментарии
+14
При слові "конфлікт" - пішов нах
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24.04.2025 16:27
+12
Якого біса до нього їздив бубочка???
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24.04.2025 16:31
+8
А в Оман якого дідька воно їздило? Жодних відповідей
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24.04.2025 16:34
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При слові "конфлікт" - пішов нах
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24.04.2025 16:27 Ответить
Та і імя у нього - Сере Діхлофосом
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24.04.2025 18:24 Ответить
А з ****** в засос цілувались чи ні. Чи ***** з чорнявими не цілується?
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24.04.2025 16:29 Ответить
Якого біса до нього їздив бубочка???
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24.04.2025 16:31 Ответить
А в Оман якого дідька воно їздило? Жодних відповідей
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24.04.2025 16:34 Ответить
Мабуть кеш перевіряти. Або пакет с інструкціями
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24.04.2025 16:42 Ответить
ху#ло готове працювати "над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні"...
Абсурдом тхне від кожної літери
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24.04.2025 16:32 Ответить
Рамафоса про розмову з Путіним: Ми заявили про готовність працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3548612
Мікроскоп дати ?
Шо ви ще там збираєтесь шукати , все ж лежить на поверхні - припинення вогню і орда - нах з України , назад на свої болота . Оце і є - завершення - конхвлікту млять .. Те що ви ніяк не знайдете .
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24.04.2025 16:34 Ответить
а міг би й ножем штрикнути ***** і стати Героєм Світу... а так - як усі гниди-какаразніци, шукав мир в очах демона..
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24.04.2025 16:38 Ответить
З'їш його !!! ©
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24.04.2025 16:41 Ответить
Осталось только, чтобы папуас присоединился с поиску мира и тогда команда идиотов, вместе с

трампом, будет в полном составе.
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24.04.2025 16:43 Ответить
І що ви хотіли від цього чурки який конфлікт виродку? йде ціленаправлений геноцид рашиських варварів проти українського народу ,Зеля для чого цей візит ?
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24.04.2025 16:45 Ответить
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24.04.2025 17:44 Ответить
Добре шо не зжер Рамафоса Зеленського запеченого в листі банана.
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24.04.2025 17:49 Ответить
не згоден.
Якраз погано.
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24.04.2025 18:05 Ответить
Аплодую стоячи.
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24.04.2025 18:10 Ответить
Чого погано? Гроші на проводи на лафеті з бюджету потягнули би.
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24.04.2025 18:11 Ответить
Вчора був страшний тиск американців на нас.Зеленський використав трибуну ПАР щоб не мовчати а діяти. Трибуна, правда,була зі старих дверей зі смітника. На неї вліпили герб і з того обдертого гробу мав виступати наш президент. Рамафоса мав увесь рот від сперми пуйла… тому сказати щось толком у нього ніяк не виходило.
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24.04.2025 17:50 Ответить
Якась мавпа, котра обнімається з пуйлом, буде/може вирішити питання миру/війни в Україні? Чесно, не можу підібрати підходящих слів висловитися без матюків...
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24.04.2025 18:09 Ответить
 
 