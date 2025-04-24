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Новости Визит Зеленского в ЮАР
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Единственный путь к миру лежит через дипломатию, - президент ЮАР Рамафоса

Рамафоса о путях к миру

Южная Африка "чрезвычайно обеспокоена конфликтом, который продолжается в Украине", и верит, что единственный путь к миру лежит через дипломатию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в ЮАР.

"Южная Африка чрезвычайно обеспокоена конфликтом, который продолжается в Украине, продолжением потери гражданских жизней, повреждением критически важной инфраструктуры и ухудшением гуманитарной ситуации. Южная Африка верит, что единственный путь к миру лежит через дипломатию, инклюзивный диалог и преданность принципам Устава ООН", - отметил Рамафоса.

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Кроме того, президент ЮАР отметил, что по этому принципу, все государства-члены "должны решать свои международные споры мирным путем".

"Учитывая опыт нашего собственного пути от апартеида к демократии, можем сказать, что мы ценим важность привлечения всех сторон конфликта для достижения мира и справедливых, длительных решений для завершения войн и конфликтов", - добавил Рамафоса.

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Автор: 

ЮАР (213) Рамафоса Сирил (24) война в Украине (3902)


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Топ комментарии
+8
Підтримала мавпа,,
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24.04.2025 14:49
+4
Це жарт, воно і дипломат???
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24.04.2025 14:50
+4
Оман, ОАЕ, Катар (двічі!), Саудівська Аравія і Ватикан по три рази!, Кабо-Верде, Аргентина, ПАР...

Хтось назве мені користь для України сотень вояжів голограми у треті країни?

Яка користь від безпекових угод єрмака, де ці плани "перемоги", "миру", "стійкості"?

Ми годуємо трутня!
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24.04.2025 15:12
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Підтримала мавпа,,
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24.04.2025 14:49 Ответить
Віддай дикарям з Лесото Йоханесбург
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24.04.2025 14:49 Ответить
Це жарт, воно і дипломат???
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24.04.2025 14:50 Ответить
та там вже два основних дипломатуна статутом оон підтирають зади по черзі...
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24.04.2025 14:52 Ответить
Нехай спочатку перестане забирати землю у білих фермерів і вбивати їх сім'ї!
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24.04.2025 14:52 Ответить
Про "конфликт" все понятно. Поместье для написания мемуаров "Как я пр#ал все, что мог" подобрали? Для некоторых это важно.
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24.04.2025 14:53 Ответить
Мені лише одна рима до слова Рамафоса спадає на думку.

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24.04.2025 14:57 Ответить
те щр всі вонини називають дипломатією дипломатією не є
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24.04.2025 15:06 Ответить
Хто б що не казав але Рамафоса виглядає набагато притомнішим і відповідальним ніж гастролери.
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24.04.2025 15:06 Ответить
Мене дивує чому Зеленський подався саме до Рамофоси?
Це ж неблизький світ і це не дешево для країни, і абсолютно ні про що для України?
Це, що форма спілкування з пу?
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24.04.2025 15:08 Ответить
Оман, ОАЕ, Катар (двічі!), Саудівська Аравія і Ватикан по три рази!, Кабо-Верде, Аргентина, ПАР...

Хтось назве мені користь для України сотень вояжів голограми у треті країни?

Яка користь від безпекових угод єрмака, де ці плани "перемоги", "миру", "стійкості"?

Ми годуємо трутня!
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24.04.2025 15:12 Ответить
шо таке ПАР і чого воно *******?
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24.04.2025 15:13 Ответить
Що, знов? Через дипломатьїю...Так це ж вже було в Овальному кабінеті.Чи зміг Рамафоса пояснити найвеличнішому що він мав на увазі...?
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24.04.2025 15:30 Ответить
Его мозги --это два полушария, на каких Мы сидим.
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24.04.2025 15:37 Ответить
Ще один довбо#б. Нещодавно з пальми злізло та хвіст відпав, а вже з своїми порадами лізе
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24.04.2025 15:48 Ответить
Так, через дипломатію. Особливо українці оцінили дипломатію Трампа і його команди...
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24.04.2025 16:46 Ответить
 
 