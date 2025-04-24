Единственный путь к миру лежит через дипломатию, - президент ЮАР Рамафоса

Южная Африка "чрезвычайно обеспокоена конфликтом, который продолжается в Украине", и верит, что единственный путь к миру лежит через дипломатию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в ЮАР.

"Южная Африка чрезвычайно обеспокоена конфликтом, который продолжается в Украине, продолжением потери гражданских жизней, повреждением критически важной инфраструктуры и ухудшением гуманитарной ситуации. Южная Африка верит, что единственный путь к миру лежит через дипломатию, инклюзивный диалог и преданность принципам Устава ООН", - отметил Рамафоса.

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Кроме того, президент ЮАР отметил, что по этому принципу, все государства-члены "должны решать свои международные споры мирным путем".

"Учитывая опыт нашего собственного пути от апартеида к демократии, можем сказать, что мы ценим важность привлечения всех сторон конфликта для достижения мира и справедливых, длительных решений для завершения войн и конфликтов", - добавил Рамафоса.

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