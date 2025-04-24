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Новини Візит Зеленського до ПАР
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Єдиний шлях до миру лежить через дипломатію, - президент ПАР Рамафоса

Рамафоса про шляхи до миру

Південна Африка "надзвичайно непокоїться конфліктом, що триває в Україні", і вірить що єдиний шлях до миру лежить через дипломатію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у ПАР.

"Південна Африка надзвичайно непокоїться конфліктом, що триває в Україні, продовженням втрати цивільних життів, пошкодженням критично важливої інфраструктури та погіршенням гуманітарної ситуації. Південна Африка вірить, що єдиний шлях до миру лежить через дипломатію, інклюзивний діалог та відданість принципам Статуту ООН", - зазначив Рамафоса.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до ПАР для зустрічі з Рамафосою: Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль. ФОТОрепортаж

Крім того, президент ПАР зауважив, що за цим принципом, всі держави-члени "повинні вирішувати свої міжнародні суперечки мирним шляхом".

"З огляду на досвід нашого власного шляху від апартеїду до демократії, можемо сказати, що ми цінуємо важливість залучення всіх сторін конфлікту для досягнення миру і справедливих, тривалих рішень для завершення війн і конфліктів", - додав Рамафоса.

Також читайте: Зеленський передав президенту ПАР Рамафосі список 400 викрадених РФ українських дітей

Автор: 

ПАР (164) Рамафоса Сиріл (27) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+8
Підтримала мавпа,,
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24.04.2025 14:49
+4
Це жарт, воно і дипломат???
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24.04.2025 14:50
+4
Оман, ОАЕ, Катар (двічі!), Саудівська Аравія і Ватикан по три рази!, Кабо-Верде, Аргентина, ПАР...

Хтось назве мені користь для України сотень вояжів голограми у треті країни?

Яка користь від безпекових угод єрмака, де ці плани "перемоги", "миру", "стійкості"?

Ми годуємо трутня!
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24.04.2025 15:12
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Підтримала мавпа,,
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24.04.2025 14:49 Відповісти
Віддай дикарям з Лесото Йоханесбург
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24.04.2025 14:49 Відповісти
Це жарт, воно і дипломат???
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24.04.2025 14:50 Відповісти
та там вже два основних дипломатуна статутом оон підтирають зади по черзі...
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24.04.2025 14:52 Відповісти
Нехай спочатку перестане забирати землю у білих фермерів і вбивати їх сім'ї!
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24.04.2025 14:52 Відповісти
Про "конфликт" все понятно. Поместье для написания мемуаров "Как я пр#ал все, что мог" подобрали? Для некоторых это важно.
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24.04.2025 14:53 Відповісти
Мені лише одна рима до слова Рамафоса спадає на думку.

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24.04.2025 14:57 Відповісти
те щр всі вонини називають дипломатією дипломатією не є
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24.04.2025 15:06 Відповісти
Хто б що не казав але Рамафоса виглядає набагато притомнішим і відповідальним ніж гастролери.
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24.04.2025 15:06 Відповісти
Мене дивує чому Зеленський подався саме до Рамофоси?
Це ж неблизький світ і це не дешево для країни, і абсолютно ні про що для України?
Це, що форма спілкування з пу?
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24.04.2025 15:08 Відповісти
Оман, ОАЕ, Катар (двічі!), Саудівська Аравія і Ватикан по три рази!, Кабо-Верде, Аргентина, ПАР...

Хтось назве мені користь для України сотень вояжів голограми у треті країни?

Яка користь від безпекових угод єрмака, де ці плани "перемоги", "миру", "стійкості"?

Ми годуємо трутня!
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24.04.2025 15:12 Відповісти
шо таке ПАР і чого воно *******?
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24.04.2025 15:13 Відповісти
Що, знов? Через дипломатьїю...Так це ж вже було в Овальному кабінеті.Чи зміг Рамафоса пояснити найвеличнішому що він мав на увазі...?
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24.04.2025 15:30 Відповісти
Его мозги --это два полушария, на каких Мы сидим.
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24.04.2025 15:37 Відповісти
Ще один довбо#б. Нещодавно з пальми злізло та хвіст відпав, а вже з своїми порадами лізе
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24.04.2025 15:48 Відповісти
Так, через дипломатію. Особливо українці оцінили дипломатію Трампа і його команди...
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24.04.2025 16:46 Відповісти
 
 