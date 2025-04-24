Єдиний шлях до миру лежить через дипломатію, - президент ПАР Рамафоса

Південна Африка "надзвичайно непокоїться конфліктом, що триває в Україні", і вірить що єдиний шлях до миру лежить через дипломатію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у ПАР.

"Південна Африка надзвичайно непокоїться конфліктом, що триває в Україні, продовженням втрати цивільних життів, пошкодженням критично важливої інфраструктури та погіршенням гуманітарної ситуації. Південна Африка вірить, що єдиний шлях до миру лежить через дипломатію, інклюзивний діалог та відданість принципам Статуту ООН", - зазначив Рамафоса.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до ПАР для зустрічі з Рамафосою: Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль. ФОТОрепортаж

Крім того, президент ПАР зауважив, що за цим принципом, всі держави-члени "повинні вирішувати свої міжнародні суперечки мирним шляхом".

"З огляду на досвід нашого власного шляху від апартеїду до демократії, можемо сказати, що ми цінуємо важливість залучення всіх сторін конфлікту для досягнення миру і справедливих, тривалих рішень для завершення війн і конфліктів", - додав Рамафоса.

Також читайте: Зеленський передав президенту ПАР Рамафосі список 400 викрадених РФ українських дітей