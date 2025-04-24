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Рамафоса про розмову з Путіним: Ми заявили про готовність працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні

Рамафоса розповів про розмову з Путіним

Президент ПАР Сиріл Рамафоса розповів про свою нещодавню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої вони обговорювали шляхи припинення війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Рамафоса на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

"Раніше цього тижня я мав дзвінок із президентом Володимиром Путіним. І ми заявили про готовність працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні", - заявив Рамафоса.

Він додав, що Південна Африка готова і продовжує підтримувати усі зусилля, в тому числі багатосторонні, для досягнення "справедливого, сталого всеохоплюючого миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАР хотіла б відіграти свою роль у підтримці мирного процесу в Україні та РФ, - Рамафоса

"Ми закликаємо всі сторони - Росію, Україну забезпечити дійсно всеохоплююче припинення вогню, безумовне припинення вогню, щоб подальші обговорення могли привести до переговорів між двома країнами", - наголосив президент ПАР.

Рамафоса зауважив, що, як повідомив йому Зеленський, Україна готова долучатися до обговорень і переговорів з Росією і запровадити повне і безумовне припинення вогню. На думку президента ПАР, це і є найкращий спосіб досягнути миру у війні між Росією та Україною.

Читайте: Єдиний шлях до миру лежить через дипломатію, - президент ПАР Рамафоса

Автор: 

путін володимир (23838) ПАР (164) Рамафоса Сиріл (27)


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Топ коментарі
+15
При слові "конфлікт" - пішов нах
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24.04.2025 16:27
+13
Якого біса до нього їздив бубочка???
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24.04.2025 16:31
+9
Рамафоса про розмову з Путіним: Ми заявили про готовність працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3548612
Мікроскоп дати ?
Шо ви ще там збираєтесь шукати , все ж лежить на поверхні - припинення вогню і орда - нах з України , назад на свої болота . Оце і є - завершення - конхвлікту млять .. Те що ви ніяк не знайдете .
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24.04.2025 16:34
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При слові "конфлікт" - пішов нах
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24.04.2025 16:27 Відповісти
Та і імя у нього - Сере Діхлофосом
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24.04.2025 18:24 Відповісти
А з ****** в засос цілувались чи ні. Чи ***** з чорнявими не цілується?
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24.04.2025 16:29 Відповісти
Якого біса до нього їздив бубочка???
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24.04.2025 16:31 Відповісти
А в Оман якого дідька воно їздило? Жодних відповідей
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24.04.2025 16:34 Відповісти
Мабуть кеш перевіряти. Або пакет с інструкціями
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24.04.2025 16:42 Відповісти
ху#ло готове працювати "над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні"...
Абсурдом тхне від кожної літери
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24.04.2025 16:32 Відповісти
Рамафоса про розмову з Путіним: Ми заявили про готовність працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3548612
Мікроскоп дати ?
Шо ви ще там збираєтесь шукати , все ж лежить на поверхні - припинення вогню і орда - нах з України , назад на свої болота . Оце і є - завершення - конхвлікту млять .. Те що ви ніяк не знайдете .
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24.04.2025 16:34 Відповісти
а міг би й ножем штрикнути ***** і стати Героєм Світу... а так - як усі гниди-какаразніци, шукав мир в очах демона..
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24.04.2025 16:38 Відповісти
З'їш його !!! ©
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24.04.2025 16:41 Відповісти
Осталось только, чтобы папуас присоединился с поиску мира и тогда команда идиотов, вместе с

трампом, будет в полном составе.
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24.04.2025 16:43 Відповісти
І що ви хотіли від цього чурки який конфлікт виродку? йде ціленаправлений геноцид рашиських варварів проти українського народу ,Зеля для чого цей візит ?
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24.04.2025 16:45 Відповісти
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24.04.2025 17:44 Відповісти
Добре шо не зжер Рамафоса Зеленського запеченого в листі банана.
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24.04.2025 17:49 Відповісти
не згоден.
Якраз погано.
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24.04.2025 18:05 Відповісти
Аплодую стоячи.
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24.04.2025 18:10 Відповісти
Чого погано? Гроші на проводи на лафеті з бюджету потягнули би.
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24.04.2025 18:11 Відповісти
Вчора був страшний тиск американців на нас.Зеленський використав трибуну ПАР щоб не мовчати а діяти. Трибуна, правда,була зі старих дверей зі смітника. На неї вліпили герб і з того обдертого гробу мав виступати наш президент. Рамафоса мав увесь рот від сперми пуйла… тому сказати щось толком у нього ніяк не виходило.
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24.04.2025 17:50 Відповісти
Якась мавпа, котра обнімається з пуйлом, буде/може вирішити питання миру/війни в Україні? Чесно, не можу підібрати підходящих слів висловитися без матюків...
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24.04.2025 18:09 Відповісти
 
 