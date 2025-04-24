Рамафоса про розмову з Путіним: Ми заявили про готовність працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні

Президент ПАР Сиріл Рамафоса розповів про свою нещодавню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої вони обговорювали шляхи припинення війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Рамафоса на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

"Раніше цього тижня я мав дзвінок із президентом Володимиром Путіним. І ми заявили про готовність працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні", - заявив Рамафоса.

Він додав, що Південна Африка готова і продовжує підтримувати усі зусилля, в тому числі багатосторонні, для досягнення "справедливого, сталого всеохоплюючого миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАР хотіла б відіграти свою роль у підтримці мирного процесу в Україні та РФ, - Рамафоса

"Ми закликаємо всі сторони - Росію, Україну забезпечити дійсно всеохоплююче припинення вогню, безумовне припинення вогню, щоб подальші обговорення могли привести до переговорів між двома країнами", - наголосив президент ПАР.

Рамафоса зауважив, що, як повідомив йому Зеленський, Україна готова долучатися до обговорень і переговорів з Росією і запровадити повне і безумовне припинення вогню. На думку президента ПАР, це і є найкращий спосіб досягнути миру у війні між Росією та Україною.

Читайте: Єдиний шлях до миру лежить через дипломатію, - президент ПАР Рамафоса