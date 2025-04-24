ПАР хотіла б відіграти свою роль у підтримці мирного процесу в Україні та РФ, - Рамафоса

Південно-Африканська Республіка хотіла б і готова відіграти свою роль у підтримці мирного процесу в Україні та Росі,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми, як Південна Африка, хотіли б відіграти свою роль у підтримці мирного процесу в Україні та Росії. І я вірю, що лідери африканського континенту, які відвідали Росію та Україну, також хотіли б відіграти цю позитивну роль", - сказав він.

Рамафоса наголосив, що важливо, щоб війні в Україні було покладено край, і ПАР хотіла б бачити угоду про припинення вогню, а потім - про повне припинення війни.

Стосовно ролі США у мирному процесі Рамафоса висловив думку, що "Сполучені Штати, Європа і, звичайно, Африканський континент хотіли б і були б готові відігравати продуктивну роль".

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"І це те, що ми, як Південна Африка, також готові робити", - додав він.

Також Рамафоса додав, що ПАР залучена у низці ініціатив, зокрема щодо розбудови миру, а також щодо повернення українських дітей.

"Ми займаємося цим питанням як Південна Африка, тому багато в чому ми готові відігравати важливу роль у забезпеченні ефективного мирного процесу між двома країнами", - наголосив він.

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