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Новини Мирні перемовини
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ПАР хотіла б відіграти свою роль у підтримці мирного процесу в Україні та РФ, - Рамафоса

Рамафоса про участь ПАр у мирному процесі

Південно-Африканська Республіка хотіла б і готова відіграти свою роль у підтримці мирного процесу в Україні та Росі,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми, як Південна Африка, хотіли б відіграти свою роль у підтримці мирного процесу в Україні та Росії. І я вірю, що лідери африканського континенту, які відвідали Росію та Україну, також хотіли б відіграти цю позитивну роль", - сказав він.

Рамафоса наголосив, що важливо, щоб війні в Україні було покладено край, і ПАР хотіла б бачити угоду про припинення вогню, а потім - про повне припинення війни.

Стосовно ролі США у мирному процесі Рамафоса висловив думку, що "Сполучені Штати, Європа і, звичайно, Африканський континент хотіли б і були б готові відігравати продуктивну роль".

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"І це те, що ми, як Південна Африка, також готові робити", - додав він.

Також Рамафоса додав, що ПАР залучена у низці ініціатив, зокрема щодо розбудови миру, а також щодо повернення українських дітей.

"Ми займаємося цим питанням як Південна Африка, тому багато в чому ми готові відігравати важливу роль у забезпеченні ефективного мирного процесу між двома країнами", - наголосив він.

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Автор: 

перемовини (2900) ПАР (164) Рамафоса Сиріл (27)


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Топ коментарі
+5
ЧИ знають вони шо таке глобус?
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24.04.2025 16:07
+4
рамафоса., хай тобі **** помогає. Все що пов'язане с БРИКС смердить парашею
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24.04.2025 16:09
+3
Ні про що.
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24.04.2025 16:02
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24.04.2025 16:02 Відповісти
Вони хоч на глобусі Україну знайдуть, ті африканці?
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24.04.2025 16:06 Відповісти
ЧИ знають вони шо таке глобус?
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24.04.2025 16:07 Відповісти
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24.04.2025 16:10 Відповісти
А чого він туди поїхав взагалі?
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24.04.2025 16:13 Відповісти
Снимусь в эпизоде, порно не предлагать... Вот и вся роль.
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24.04.2025 16:08 Відповісти
Вже один "підтримувач" - Трамп - буде перебор
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24.04.2025 16:08 Відповісти
рамафоса., хай тобі **** помогає. Все що пов'язане с БРИКС смердить парашею
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24.04.2025 16:09 Відповісти
Цікаво, а що можна там у ПАР заховати чи прикупити?
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24.04.2025 16:10 Відповісти
А шо, думаєте отходниє путі прощупуються?
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24.04.2025 16:14 Відповісти
Там можна заховатиСЯ
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24.04.2025 16:39 Відповісти
а шо ще хотіла б ПАР? - "тока памєдлєнніє я запісую"

найпродуктивніший візит ХХІ ст.
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24.04.2025 16:15 Відповісти
спочатку витягни пітінський член з рота
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24.04.2025 16:20 Відповісти
Ото ще мавпи нас не повчали, як жити. Жуй свій банан мовчки.
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24.04.2025 16:40 Відповісти
Чунгачанга!!!
🙊🙉🤦🏿
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24.04.2025 16:52 Відповісти
Нігер з іншого кінця світу обнадіює своєю балаканиною просто на 100500%. До речі,а якого біса клован туди поперся? На екскурсію?
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24.04.2025 17:05 Відповісти
 
 