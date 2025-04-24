ЮАР хотела бы сыграть свою роль в поддержке мирного процесса в Украине и РФ, - Рамафоса

Южно-Африканская Республика хотела бы и готова сыграть свою роль в поддержке мирного процесса в Украине и России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы, как Южная Африка, хотели бы сыграть свою роль в поддержке мирного процесса в Украине и России. И я верю, что лидеры африканского континента, которые посетили Россию и Украину, также хотели бы сыграть эту положительную роль", - сказал он.

Рамафоса подчеркнул, что важно, чтобы войне в Украине был положен конец, и ЮАР хотела бы видеть соглашение о прекращении огня, а затем - о полном прекращении войны.

Относительно роли США в мирном процессе Рамафоса выразил мнение, что "Соединенные Штаты, Европа и, конечно, Африканский континент хотели бы и были бы готовы играть продуктивную роль".

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"И это то, что мы, как Южная Африка, также готовы делать", - добавил он.

Также Рамафоса добавил, что ЮАР вовлечена в ряд инициатив, в частности по развитию мира, а также по возвращению украинских детей.

"Мы занимаемся этим вопросом как Южная Африка, поэтому во многом мы готовы играть важную роль в обеспечении эффективного мирного процесса между двумя странами", - подчеркнул он.

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