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Новости Мирные переговоры
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ЮАР хотела бы сыграть свою роль в поддержке мирного процесса в Украине и РФ, - Рамафоса

Рамафоса об участии ЮАР в мирном процессе

Южно-Африканская Республика хотела бы и готова сыграть свою роль в поддержке мирного процесса в Украине и России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы, как Южная Африка, хотели бы сыграть свою роль в поддержке мирного процесса в Украине и России. И я верю, что лидеры африканского континента, которые посетили Россию и Украину, также хотели бы сыграть эту положительную роль", - сказал он.

Рамафоса подчеркнул, что важно, чтобы войне в Украине был положен конец, и ЮАР хотела бы видеть соглашение о прекращении огня, а затем - о полном прекращении войны.

Относительно роли США в мирном процессе Рамафоса выразил мнение, что "Соединенные Штаты, Европа и, конечно, Африканский континент хотели бы и были бы готовы играть продуктивную роль".

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"И это то, что мы, как Южная Африка, также готовы делать", - добавил он.

Также Рамафоса добавил, что ЮАР вовлечена в ряд инициатив, в частности по развитию мира, а также по возвращению украинских детей.

"Мы занимаемся этим вопросом как Южная Африка, поэтому во многом мы готовы играть важную роль в обеспечении эффективного мирного процесса между двумя странами", - подчеркнул он.

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Автор: 

переговоры (4961) ЮАР (213) Рамафоса Сирил (24)


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Топ комментарии
+5
ЧИ знають вони шо таке глобус?
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24.04.2025 16:07
+4
рамафоса., хай тобі **** помогає. Все що пов'язане с БРИКС смердить парашею
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24.04.2025 16:09
+3
Ні про що.
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24.04.2025 16:02
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Ні про що.
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24.04.2025 16:02 Ответить
Вони хоч на глобусі Україну знайдуть, ті африканці?
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24.04.2025 16:06 Ответить
ЧИ знають вони шо таке глобус?
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24.04.2025 16:07 Ответить
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24.04.2025 16:10 Ответить
А чого він туди поїхав взагалі?
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24.04.2025 16:13 Ответить
Снимусь в эпизоде, порно не предлагать... Вот и вся роль.
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24.04.2025 16:08 Ответить
Вже один "підтримувач" - Трамп - буде перебор
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24.04.2025 16:08 Ответить
рамафоса., хай тобі **** помогає. Все що пов'язане с БРИКС смердить парашею
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24.04.2025 16:09 Ответить
Цікаво, а що можна там у ПАР заховати чи прикупити?
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24.04.2025 16:10 Ответить
А шо, думаєте отходниє путі прощупуються?
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24.04.2025 16:14 Ответить
Там можна заховатиСЯ
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24.04.2025 16:39 Ответить
а шо ще хотіла б ПАР? - "тока памєдлєнніє я запісую"

найпродуктивніший візит ХХІ ст.
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24.04.2025 16:15 Ответить
спочатку витягни пітінський член з рота
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24.04.2025 16:20 Ответить
Ото ще мавпи нас не повчали, як жити. Жуй свій банан мовчки.
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24.04.2025 16:40 Ответить
Чунгачанга!!!
🙊🙉🤦🏿
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24.04.2025 16:52 Ответить
Нігер з іншого кінця світу обнадіює своєю балаканиною просто на 100500%. До речі,а якого біса клован туди поперся? На екскурсію?
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24.04.2025 17:05 Ответить
 
 