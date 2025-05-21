Трамп в разговоре с европейскими лидерами дал понять, что убежден в победе РФ, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным имел разговор с европейскими лидерами, во время которого дал понять, что он убежден в победе России в войне.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
В частности, на этой неделе Трамп провел телефонный разговор с Путиным. В то же время Трамп отказался от требований немедленного прекращения огня и угроз санкциями, что вызвало в Европе опасения, что он отходит от ранее заявленных намерений быстро заключить мирное соглашение.
По информации источников издания, в разговоре с европейскими лидерами Трамп дал понять, что убежден в победе России, повторив ряд нарративов Кремля.
Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трампізди, розтлумачте , шо нам очікувати від таких заяв?
Насправді ж проблема в паРаші . ***** поїхав дахом , і хоче переділу світу - ось чому йде війна .!
Зрозуміло ж що цього не буде , тому він воюватиме і далі , з усіма підряд хто не захоче танцювати під його дудку . Аж поки не надірветься . А це обов'язково станеться . Коли забагато на себе береш - таке трапляється завжди .
Капітуляція України нічого не вирішить , мир в Європі однаково не настане . Він настане лише коли паРаша сконає ,, не раніше .
Якщо в тебе на кожному гектарі по батальйону аж до Ужгорода - може буть. А якщо в тебе знекровлена армія тонкою лінією стримує навалу - достатньо лінії порватись десь. І все. Бо за нею ніц нема. Темпи будуть зовсім інші. Це так важко доперти? Перш ніж писати хрінь?
dealдюк
Пам'ятається ще не так давно , західні змі , з посиланням на аналітиків з розвідки США писали що шансів перемогти Україну , у кацапів - кіт наплакав . Що мовляв - скоріш за все війна закінчиться по корейському варіанту .
І тут цей іржавий фуй вже пророкує кацапам перемогу . З якого дива хз .?!
Гадаю це елемент тиску на Україну і на європейців , щоб нас схилити до капітуляції , а на європейців - щоб вони від нас відступили і припинили допомагати .
Fighting on the ground paints a different picture. Public data also show that Russia has seized less than a quarter percent - 0.15% - of Ukrainian territory since January. The eastern Donetsk region, which has seen the war's fiercest fighting and has been partially occupied for over a decade, still isn't under Moscow's full control.