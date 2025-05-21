РУС
Новости Звонок Трампа Путину
15 836 136

Трамп в разговоре с европейскими лидерами дал понять, что убежден в победе РФ, - Bloomberg

Трамп убежден в победе РФ

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным имел разговор с европейскими лидерами, во время которого дал понять, что он убежден в победе России в войне.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на этой неделе Трамп провел телефонный разговор с Путиным. В то же время Трамп отказался от требований немедленного прекращения огня и угроз санкциями, что вызвало в Европе опасения, что он отходит от ранее заявленных намерений быстро заключить мирное соглашение.

По информации источников издания, в разговоре с европейскими лидерами Трамп дал понять, что убежден в победе России, повторив ряд нарративов Кремля.

Также читайте: Разговор Трампа и Путина на принес никакого прорыва, - Bloomberg

Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Автор: 

путин владимир (32078) Трамп Дональд (6480)
Топ комментарии
+61
21.05.2025 19:55 Ответить
+54
Та те що він сраний покидьок зразу було зрозуміло...
21.05.2025 19:54 Ответить
+50
А тепер вже неприхований союзник куйла...
21.05.2025 19:56 Ответить
Я бы, не так коментровал Трампа. Его решениие "0". Важно решение сената и конгресса. А там он в неволе. Они имеют уже конституционное большинсво, и не этот "дебил" будет решать нашу судьбу. Они за нас, и по всем параметрам.... А он (Трамп) пусть "сучит" ножками. Система Штатов, не позволяет дебилу, менять политтику государства. Думаю Трампу конец, и не по его завлениям странным. Ему - полностью конец, как политику. Могу ошибаться. Но так кажется.
21.05.2025 20:24 Ответить
Толя, апахмєлісь. Такої забористої маячні навіть Арестович не народжував.
22.05.2025 00:55 Ответить
То нам треба чекати на Томагавки !?
Трампізди, розтлумачте , шо нам очікувати від таких заяв?
21.05.2025 20:24 Ответить
Донні дасть ***** Томагавки і ми реально будемо на них очікувати.
21.05.2025 20:26 Ответить
Добре, Трамп кончений, розраховувати на нього не варто. Але от що нам робити в цій ситуації, як врятуватись від повного знищення???
21.05.2025 20:29 Ответить
Стріляй в москаля першим, інакше він тебе.
22.05.2025 00:20 Ответить
До чого тут перемога ? Іржавий добвбо.б і досі думає що проблема в Україні ,, Україна мовляв не хоче капітулювати тому через це війна і продовжується . Ага , щасс !!
Насправді ж проблема в паРаші . ***** поїхав дахом , і хоче переділу світу - ось чому йде війна .!
Зрозуміло ж що цього не буде , тому він воюватиме і далі , з усіма підряд хто не захоче танцювати під його дудку . Аж поки не надірветься . А це обов'язково станеться . Коли забагато на себе береш - таке трапляється завжди .
Капітуляція України нічого не вирішить , мир в Європі однаково не настане . Він настане лише коли паРаша сконає ,, не раніше .
21.05.2025 20:35 Ответить
когда уже найдётся второй освальд и прикончит эту завербованную кремлём прорашистскую падаль?!
21.05.2025 20:37 Ответить
У будь-якому разі Трамп, як президент США цього не побачить. З такими темпами просування, як зараз кацапам потрібно років 20. А якщо втрати у них теж залишаться на сьогоднішньому рівні, то це коштуватиме кацапам 7 мільйонів жмурів. Потягнуть?
21.05.2025 20:38 Ответить
В момент, коли Німеччина програла Першу світову, взагалі жоден квадратний сантиметр її території не був зайнятий ворогом. Так бува.
Якщо в тебе на кожному гектарі по батальйону аж до Ужгорода - може буть. А якщо в тебе знекровлена армія тонкою лінією стримує навалу - достатньо лінії порватись десь. І все. Бо за нею ніц нема. Темпи будуть зовсім інші. Це так важко доперти? Перш ніж писати хрінь?
22.05.2025 01:00 Ответить
Цей чорт нарешті заспокоєтся ? жодних сумнівів в достовірності що це завербований агент кгб ,як розповідав генерал Григорій Омельченко.
21.05.2025 20:43 Ответить
Грицько вже генерал? Дивно, шо не маршал.
22.05.2025 01:01 Ответить
Наївні люди думали,що то саме приїзд Зеленського перед американськими виборами на завод виробництва зброї,до одного з демократів ,все сплутав,а то покидьок і був покидьком(
21.05.2025 20:46 Ответить
потрібно зараз переводити економіку на військові рейки щоб не було пізно
21.05.2025 20:54 Ответить
Ну, якби вже. Пізно.
22.05.2025 01:02 Ответить
Трамп - фанбой Путина. Это как люди, которые доказывают что их любимый супергерой, спортсмен победит всех. Вот также и Трамп.
21.05.2025 20:55 Ответить
Блефували з В'єтнамом- всралися.В Афганістані - те саме.Хуйло набалакав,а ярс нє взлєтєл))
21.05.2025 20:58 Ответить
У Вʼєтнам і Афганістан вони війська вводили, це абсолютно не по темі.
22.05.2025 00:19 Ответить
Ще декілька штрихів до портрету рижого (та нажаль війна в Україні ) https://youtube.com/shorts/KZ2ddzRqbMQ?si=b90dOgR4WXaW6h7n https://youtube.com/shorts/KZ2ddzRqbMQ?si=b90dOgR4WX aW6h7n
21.05.2025 21:11 Ответить
Pease_dealдюк
21.05.2025 21:30 Ответить
Щє одна ******** яка скоро подохне
21.05.2025 21:40 Ответить
Тогда приготовиться Прибалтике и Польше.
21.05.2025 21:52 Ответить
21.05.2025 21:52 Ответить
...щось не чути про обмін полоненими 1000 на 1000
21.05.2025 22:00 Ответить
їбанько маразматичний
21.05.2025 22:04 Ответить
Це він сіє сумніви у країнах ЕС, що б вони відмовилися від допомоги Україні. Покидьок.
21.05.2025 22:26 Ответить
**** стара!!🤮
21.05.2025 22:45 Ответить
Трамп як завжди - несе відверту ******* .. Аби лиш не мовчати .
Пам'ятається ще не так давно , західні змі , з посиланням на аналітиків з розвідки США писали що шансів перемогти Україну , у кацапів - кіт наплакав . Що мовляв - скоріш за все війна закінчиться по корейському варіанту .
І тут цей іржавий фуй вже пророкує кацапам перемогу . З якого дива хз .?!
Гадаю це елемент тиску на Україну і на європейців , щоб нас схилити до капітуляції , а на європейців - щоб вони від нас відступили і припинили допомагати .
21.05.2025 22:52 Ответить
Не тільки у нас гниди при владі, в США те ж саме. Невже конгрес не обломає роги цьому нарцису.Він же губить Америку...
21.05.2025 22:53 Ответить
Як пише та ж стаття Блумбергу:

Fighting on the ground paints a different picture. Public data also show that Russia has seized less than a quarter percent - 0.15% - of Ukrainian territory since January. The eastern Donetsk region, which has seen the war's fiercest fighting and has been partially occupied for over a decade, still isn't under Moscow's full control.
22.05.2025 00:22 Ответить
По информации источников, дал понять...
22.05.2025 00:34 Ответить
Поц!!!
22.05.2025 03:13 Ответить
крепко ***** держит рыжего за яйца. в 26м году выборы в конгрес, думаю демократы наберут большинство а там и до импичмента не далеко
22.05.2025 07:15 Ответить
Мріями про капітуляцію України , трамп дав зрозуміти , шоб Захід йшов туди ,де його кремль посилає ... тому після того як ЄС радісно прийняло президенство 🤡 зеленського ,який приближає війну до їх кордонів і не тільки ... тепер ще з більшим ентузіазмом ЄС , повині хтіти свого захисту як від кремля, так і допомогти зеленському піти зі шпальт сторії , нах... на завжди , бо це біда не тільки для України ,а і для Заходу ...
22.05.2025 07:42 Ответить
Один пень старий розповідає про пєчєнєгов, другий пєнь, про пабєду мокшів. І тому, і тому пню час на грязі, до землі звикати!
22.05.2025 08:34 Ответить
