Трамп в разговоре с европейскими лидерами дал понять, что убежден в победе РФ, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным имел разговор с европейскими лидерами, во время которого дал понять, что он убежден в победе России в войне.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на этой неделе Трамп провел телефонный разговор с Путиным. В то же время Трамп отказался от требований немедленного прекращения огня и угроз санкциями, что вызвало в Европе опасения, что он отходит от ранее заявленных намерений быстро заключить мирное соглашение.

По информации источников издания, в разговоре с европейскими лидерами Трамп дал понять, что убежден в победе России, повторив ряд нарративов Кремля.

Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.