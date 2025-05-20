РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10143 посетителя онлайн
Новости Разговор Тампа с Путиним Звонок Трампа Путину
5 305 47

Разговор Трампа и Путина не принес никакого прорыва, - Bloomberg

Трамп поговорил с Путиным. Почему нет прорыва

11 дней назад Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня и угрожал новыми санкциями против РФ, что вызвало осторожный оптимизм у европейских лидеров. Однако разговор лидера США и российского диктатора 19 мая показал, что этот оптимизм был напрасным.

Об этом говорится в материале Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

США могут выйти из переговоров

В соцсетях Трамп сообщил, что Украина и РФ "немедленно начнут переговоры" о прекращении огня", однако США, вероятно, в этом не будут участвовать. Он не упомянул о санкциях, о требованиях относительно временных рамок и никакого давления на российского лидера.

Трамп после разговора обратился к европейским лидерам, многие уже разочарованы его непоследовательностью. В столицах Европы растет беспокойство, что США отказываются от своих усилий по прекращению войны, оставляя Украину и ее союзников наедине.

Один из высокопоставленных европейских чиновников на условиях анонимности сказал, что лидеры опасаются, что Трамп отказывается от дипломатических усилий, поскольку четко дал понять, что не планирует давить на РФ новыми санкциями и отступает от собственного предложения о прекращении огня.

Также читайте: Трамп не будет ужесточать санкции против России, потому что "есть шанс на прогресс", - CNN

По его словам, ни Киев, ни союзники в ЕС не разделяют идеи непосредственных переговоров между Украиной и Россией.

Управляющая программы "Геостратегия Север" в Германском фонде Маршалла Кристин Берзина считает: "Сегодня складывается впечатление, что мы вернулись к гораздо более долгосрочному сценарию, в котором Путин покупает себе и своим военным больше времени. Путин получил больше возможностей, а прекращение огня и урегулирование кажутся все более далекими".

Впоследствии президент США сказал, что хотя Штаты не выходят из переговоров, он рассматривает такой вариант. Он сказал, что даже существует определенная "красная линия", которую он отказался конкретизировать. Он не исключил возможности введения новых санкций или поставки оружия Украине, однако дал понять, что делать этого он не спешит.

Читайте также: Украина готова к прекращению огня, однако нужно несколько недель, чтобы оценить эти усилия, - Трамп

Прорыва по миру в Украине нет

Аналитики издания отмечают, что разговор Трампа и Путина "не принес никакого заметного прорыва по Украине".

Остается непонятным, сигнализирует ли это о настоящем изменении позиции Кремля или о продолжении усилий по задержке переговоров... первое менее вероятно, чем второе

Прошлые заявления Трампа были более решительными. Он говорил: "ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся". Он был готов даже изменить свой маршрут во время визита на Ближний Восток, чтобы встретиться с Путиным.

Зеленский, который поддержал идею Трампа о прекращении огня, отметил в разговорах с лидером США до и после звонка с Путиным: если Россия не прекратит огонь, санкции должны быть усилены. Но Трамп ответил неоднозначно, в частности заявив, что Зеленский - "не самый легкий человек в общении".

Накануне телефонного разговора в понедельник сенатор США Линдси Грэм, союзник Трампа, призвал к поддержке пакета санкций, что сигнализировало Путину о широкой двухпартийной поддержке наказания России. Лидер большинства Джон Тун заявил в понедельник, что Сенат имеет законопроект о санкциях против России, "готовый к рассмотрению".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мирный план президента США основан на иллюзиях, - WP

Автор: 

путин владимир (32073) россия (96963) США (27770) Трамп Дональд (6466) война в Украине (5806)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
hromadske
@HromadskeUA
·
20 год
Син президента США Дональд Трамп-молодший запитав, як дружина Джо Байдена - докторка Джилл Байден - могла не помітити рак у чоловіка. От тільки вона є докторкою педагогічних наук
показать весь комментарий
20.05.2025 09:31 Ответить
+17
нічого дивного-бо він син свого батька...
показать весь комментарий
20.05.2025 09:35 Ответить
+15
Ну одного махрового пі'здуна нарешті вивели на чисту воду. І то хліб...
показать весь комментарий
20.05.2025 09:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну одного махрового пі'здуна нарешті вивели на чисту воду. І то хліб...
показать весь комментарий
20.05.2025 09:30 Ответить
Чего было ждать от идиота и его кукловода.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:30 Ответить
hromadske
@HromadskeUA
·
20 год
Син президента США Дональд Трамп-молодший запитав, як дружина Джо Байдена - докторка Джилл Байден - могла не помітити рак у чоловіка. От тільки вона є докторкою педагогічних наук
показать весь комментарий
20.05.2025 09:31 Ответить
нічого дивного-бо він син свого батька...
показать весь комментарий
20.05.2025 09:35 Ответить
Воно ще тупіше.Там теорія Дарвіна пішла в зворотному напрямку.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:39 Ответить
Це жесть. Дуже сзоже на нашу ситуацію(
показать весь комментарий
20.05.2025 09:38 Ответить
Трамп-молодший.як Ти до сьогодні не замітив,що куй котрий Тебе склепав,рашистська шмата і холуй куйла...???
показать весь комментарий
20.05.2025 09:47 Ответить
Такий же ж дебіл як і батяня....
показать весь комментарий
20.05.2025 09:47 Ответить
"Яблучко від яблуньки далеко не падає...".
Салон самолёта. Самолёт над океаном. Стюардесса обращается к пассажирам:
- Уважаемые пассажиры! Среди вас доктор есть?
Тишина...
- Ну хоть какой-то доктор среди вас есть?
Один встаёт:
- Ну, вобщето я - доктор...
- Пройдёмте... В переднем салоне одному пассажиру плохо...
- Н-но... Извините... Яведь "доктор исторических наук"...
- Да какая разница!...
показать весь комментарий
20.05.2025 09:52 Ответить
Яблоко от ящика не далеко падает!
показать весь комментарий
20.05.2025 12:56 Ответить
Звичайно-бо умиротворення а тим більше вилизування дупи агресора лише заохочує його до подальшої агресіїї а не до миру...
показать весь комментарий
20.05.2025 09:32 Ответить
Та не існує в природі ніяких "зубодробітєльних" санкцій. Тим більше, проти країни, яка має такі величезні ресурси і підтримку однієї з найпотужніших економік світу. Сподіватись на санкції можуть лише повні ідіоти.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:57 Ответить
внізапнА..
показать весь комментарий
20.05.2025 09:33 Ответить
Bloomberg і WP такі зісують трампу сьогодні вечір.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:34 Ответить
Какая неожиданность а все то думали, что один престарелый кретин с другим полоумным дегенератом, шо то порешают. Вы видели много прорывов после беседы двух пациентов клиники для душевнобольных...
показать весь комментарий
20.05.2025 09:36 Ответить
Так ця розмова апріорі і не могла принести ніякого прориву.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:37 Ответить
А Европка сама не думает про санкции и помощь? При чем тут вообще США, война в Европе! Или они озабоченостью хотят войну остановить? Или что бы США за них все сделала?
показать весь комментарий
20.05.2025 09:39 Ответить
А що Європа реально може зробити? Перестати купувати кацапські енергоносії? Так вона вже і так їх майже не купує. Покупці і без неї знаходяться. А більше абсолютно нічого.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:59 Ответить
Социалочку прикрыть и делать в 2 раза больше военной продукции чем США, народу 500М, денег - немерено. Но что то социалочку прикрывать не хотят. Даже до уровня США, я не говорю о том, что если война под носом, то можно не до уровня США, а до НУЛЯ.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:40 Ответить
Все це може хіба що стримати куйла від нападу на них. Але війну в Україні не зупинить ніяк.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:57 Ответить
Ну так они должны заваливать Украину современным оружием, а не озабоченостями, похлопываниями по плечу и осуждениями агрессора. Сколько Европа военных заводов построила за это время пока Украина ее защищает? Если бы Европа помогала как например Литва в процентном отношении к ВВП, то ппц был бы рашке.
показать весь комментарий
20.05.2025 13:14 Ответить
А де Європа візьме те ******* озброєння та ще і в такій кількості, щоб завалити? Та і навіщо це їм? З висловлювань західних політиків давно зрозуміло, що їм потрібна вічна війна в Україні. Бо поки рашка воює в Україні, Європа в безпеці.
показать весь комментарий
20.05.2025 13:56 Ответить
Слабенькая попытка.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:33 Ответить
Попытка чего? Война в США или Европа не в состоянии делать военной продукции в 3 раза больше чем США и иметь армию в 5 раз больше чем США ? Пусть социалочку до 0 опускают и все.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:41 Ответить
попытка оправдания
показать весь комментарий
20.05.2025 10:50 Ответить
Опустять соціалку до 0 і перетворять Європу в КНДР? А за що тоді взагалі воювати? За злидні?
показать весь комментарий
20.05.2025 11:00 Ответить
Нет. Пусть перестают быть СССР 2.0 а станут нормальной демократической Европой, со свободой слова, равенством, малым количеством регуляций и чинушь. Это как раз они стремятся к КНДР видимо.
показать весь комментарий
20.05.2025 13:10 Ответить
Нормальна демократична Європа ніколи не зможе озброїтись як авторитарні злиденні країни.
показать весь комментарий
20.05.2025 13:57 Ответить
Який може бути прорив від розмови двох й@бнутих покидьків? Хіба що прорив очка.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:43 Ответить
Я не можу зрозуміти одного - а на які результати всі очікували від розмови людоїда з дебілом???
показать весь комментарий
20.05.2025 09:44 Ответить
Дії диктаторських режимів набагато рішучіші,швидші.Дії ж лідерів демократичних країн навпаки,неповоротливі,повільні.З поверненням Трампа взагалі надії гаснуть,бо хоча б палки в колеса не ставив цивілізованому світу.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:45 Ответить
Як не "принесла"? Ще раз підтвердила що Трамп- клінічний ІДІОТ!!!
показать весь комментарий
20.05.2025 09:46 Ответить
вЯлікій прІзІдєнт вєлікой країни США вкотре обісцяний недопалком з кучі лайна.... і це прЄзідЄнту показуьб навіть його власні смі.... трампуша так залежить від *****?
показать весь комментарий
20.05.2025 09:52 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 09:53 Ответить
Чому всі покладають надію на Трампа,- у нього є Миланія яку ******* росіяни, а Трамп розчарований що не його.Думати потрібно про свою Україну.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:54 Ответить
Країни ЄС продовжують купувати ресурси у РФ, а не у США і при цьому "нерозуміють" чому США не накладає санкції? Загадка
показать весь комментарий
20.05.2025 10:00 Ответить
Пуйло знову насцяло на голову тампона...
показать весь комментарий
20.05.2025 10:04 Ответить
- Я мєдлєнно снімаю с тебя санкції, Валодя...
- Прадалжай, не астанавлівайся, Доні...
показать весь комментарий
20.05.2025 10:20 Ответить
Трамп знаходиться ще у своїй передвиборчій ейфорії саудити йому літак подарували і він вважає це особистою іграшкою, набрав лояльних до себе сраколизів ,але повністю некомпетентних ,як у завнішній так і у внутрішній політиці .
Трамп--- приклад свавілля правителя; божевільних наказів, які все одно виконуються; призначення людини на посаду, яка зовсім не годиться для неї за всіма параметрами.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:34 Ответить
так і є, король голий, а всі хто йому на це вказує той відповіда, що вони в моді не розбираються, але тим гірше самим американцям, демократ..
показать весь комментарий
20.05.2025 14:49 Ответить
Це був гарний діалог нарциса з манією величі та маніяка диктатора. Змістовна бесіда з великими очікуваннями. Кожний думає що наїб.в другого і всі задоволені.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:07 Ответить
Який діалог . Він вислухав повне досьє на себе та занотував вказівки куратора
показать весь комментарий
20.05.2025 11:17 Ответить
Старі, досвідченні чекісти просто водять старого недоумка за ніс. Які тут прориви можуть бути...
показать весь комментарий
20.05.2025 11:41 Ответить
Про що Путлер може домовлятися із своїм агентом? Він може тільки наказувати...
показать весь комментарий
20.05.2025 11:49 Ответить
Та нехай вже виходять. Нехай всі бачать,що штати то регіональна країна з слабким президентом якого путін на )(ую покрутив і злив в сартір як андон!
показать весь комментарий
20.05.2025 14:39 Ответить
 
 