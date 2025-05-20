Разговор Трампа и Путина не принес никакого прорыва, - Bloomberg

11 дней назад Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня и угрожал новыми санкциями против РФ, что вызвало осторожный оптимизм у европейских лидеров. Однако разговор лидера США и российского диктатора 19 мая показал, что этот оптимизм был напрасным.

США могут выйти из переговоров

В соцсетях Трамп сообщил, что Украина и РФ "немедленно начнут переговоры" о прекращении огня", однако США, вероятно, в этом не будут участвовать. Он не упомянул о санкциях, о требованиях относительно временных рамок и никакого давления на российского лидера.

Трамп после разговора обратился к европейским лидерам, многие уже разочарованы его непоследовательностью. В столицах Европы растет беспокойство, что США отказываются от своих усилий по прекращению войны, оставляя Украину и ее союзников наедине.

Один из высокопоставленных европейских чиновников на условиях анонимности сказал, что лидеры опасаются, что Трамп отказывается от дипломатических усилий, поскольку четко дал понять, что не планирует давить на РФ новыми санкциями и отступает от собственного предложения о прекращении огня.

По его словам, ни Киев, ни союзники в ЕС не разделяют идеи непосредственных переговоров между Украиной и Россией.

Управляющая программы "Геостратегия Север" в Германском фонде Маршалла Кристин Берзина считает: "Сегодня складывается впечатление, что мы вернулись к гораздо более долгосрочному сценарию, в котором Путин покупает себе и своим военным больше времени. Путин получил больше возможностей, а прекращение огня и урегулирование кажутся все более далекими".

Впоследствии президент США сказал, что хотя Штаты не выходят из переговоров, он рассматривает такой вариант. Он сказал, что даже существует определенная "красная линия", которую он отказался конкретизировать. Он не исключил возможности введения новых санкций или поставки оружия Украине, однако дал понять, что делать этого он не спешит.

Прорыва по миру в Украине нет

Аналитики издания отмечают, что разговор Трампа и Путина "не принес никакого заметного прорыва по Украине".

Остается непонятным, сигнализирует ли это о настоящем изменении позиции Кремля или о продолжении усилий по задержке переговоров... первое менее вероятно, чем второе

Прошлые заявления Трампа были более решительными. Он говорил: "ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся". Он был готов даже изменить свой маршрут во время визита на Ближний Восток, чтобы встретиться с Путиным.

Зеленский, который поддержал идею Трампа о прекращении огня, отметил в разговорах с лидером США до и после звонка с Путиным: если Россия не прекратит огонь, санкции должны быть усилены. Но Трамп ответил неоднозначно, в частности заявив, что Зеленский - "не самый легкий человек в общении".

Накануне телефонного разговора в понедельник сенатор США Линдси Грэм, союзник Трампа, призвал к поддержке пакета санкций, что сигнализировало Путину о широкой двухпартийной поддержке наказания России. Лидер большинства Джон Тун заявил в понедельник, что Сенат имеет законопроект о санкциях против России, "готовый к рассмотрению".

