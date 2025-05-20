РУС
6 193 52

Украина готова к прекращению огня, однако нужно несколько недель, чтобы оценить эти усилия, - Трамп

трамп

Украина готова прекратить огонь, однако президенту США Дональду Трампу нужно время, чтобы оценить усилия Киева для достижения этой цели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Трамп сказал во время мероприятия в честь правоохранительных органов в Овальном кабинете Белого дома в понедельник.

"Я сказал: украинцы готовы к прекращению огня. Они готовы к мирным переговорам", - заявил Трамп.

На вопрос журналиста, делает ли Украина достаточно, чтобы этого достичь, Трамп попросил дать ему время, чтобы сделать выводы.

"Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни "да", ни "нет". Я думаю, Зеленский - сильный парень. И с ним нелегко иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться. Это очень плохая вещь, то, что там происходит. Я думаю, что он хочет остановиться. Но я мог бы лучше ответить на этот вопрос через две недели или четыре недели. Я надеюсь, что ответ будет таким, что он хочет решить эту проблему", - сказал Трамп.

Украина (45102) Трамп Дональд (6466) прекращения огня (330)
Топ комментарии
+38
ПРОСТО ТРЕБА ПЕРЕСТАТИ СЛУХАТИ ЙОГО ЛАЙНО!!! - це психічно хвора людина яка чомусь думає що вся планета МУСИТЬ танцювати під його дудку. А насправді він просто 80річний дідо який не добився сам нічого в житті
20.05.2025 06:18 Ответить
+37
Знову Україна. Знову Київ. До кацапні нуль питань. Ох і мерзотник.
20.05.2025 06:27 Ответить
+27
Сюрр какой то
20.05.2025 06:18 Ответить
Сюрр какой то
20.05.2025 06:18 Ответить
Театр абсурду
20.05.2025 08:23 Ответить
Це не абсурд, доказ агента краснова
20.05.2025 08:57 Ответить
viva America !!! Американці ПЕРЕПЛЮНУЛИ українців у виборі керівника !
20.05.2025 09:33 Ответить
ПРОСТО ТРЕБА ПЕРЕСТАТИ СЛУХАТИ ЙОГО ЛАЙНО!!! - це психічно хвора людина яка чомусь думає що вся планета МУСИТЬ танцювати під його дудку. А насправді він просто 80річний дідо який не добився сам нічого в житті
20.05.2025 06:18 Ответить
З'явилася ж у світі Така блєть Потвора!,(
20.05.2025 06:26 Ответить
Потвори бувають різні,
Паскудні та різнокольорові.
Коричневі, червоні, ЗЕлені....
20.05.2025 06:36 Ответить
не поділяю це на сорти. падло, воно скрізь - Падло.
20.05.2025 06:42 Ответить
Знову Україна. Знову Київ. До кацапні нуль питань. Ох і мерзотник.
20.05.2025 06:27 Ответить
Якось почула інтерв'ю психологів. Вони сказали---------Б'ЮТЬ ТИХ. ХТО ДОЗВОЛЯЄ СЕБЕ БИТИ. Гравець на піаніно дозволяє. Тому його і примушують.
20.05.2025 06:50 Ответить
Йому гарантували недоторканість. Воно сцицця, що посОдют.
20.05.2025 07:11 Ответить
У гравця на піаніно немає стратегічних корит та флоту, з яких по нам прилітають х-101, калібри, кинджали та інший мотлох. У нього немає підприємств, які щоденно у 3 зміни виробляють каби та снаряди для фронту, тому що орки далекобійними ракетами знищили усе. У нього в декілька разів менше людей та техніки. І найголовніше-у нього немає такого потоку нафти й газу, який величезною купою баксів щодоби дозволяє х#йлу підтримувати цю війну. Є об'єктивна реальність, а не дозволи. От тільки психологи нехай пояснять, чому сильніший стає на сторону нападника, а не жертви. А пояснень вочевидь два : або той сильніший-спільник нападника, або-просто сцикло.
20.05.2025 08:38 Ответить
Я до появи трампа не розуміла,що таке" нуль без палички"
20.05.2025 06:28 Ответить
А з появою нелоха не зрозуміли цього?
20.05.2025 06:51 Ответить
Нам потрибно готовитись до наступноі фази війни.Трамп хоче бути кімось,але таки немае розуму.знань, і втратив авторитет.Нам правдою і неправдою потрибна зброя.
20.05.2025 06:31 Ответить
Зброя потрібна, але риже чмо нам його ні давати, ні продавати не збирається.
20.05.2025 08:09 Ответить
Україна взагалі-то ще в березні погодилась на безумовне припинення вогню, і після цього ще тисячу разів цю тезу рудому дурню повторювали буквально всі, в тому числі і Стармер, і Макрон, і Мерц, і купа інших політиків/дипломатів. Але йому треба ще два, три, чотири тижні, які плавно перейдуть в місяці, щоб у чомусь "переконатися".
20.05.2025 06:31 Ответить
Воно просто не знає, у чому йому треба переконуватися, не впевнене, несповна розуму тощо,
20.05.2025 06:38 Ответить
Вони з ****** просто домовились тягнути час: кілька тижнів, потім ще кілька, потім кілька місяців...
20.05.2025 08:28 Ответить
ще місяць російські НПЗ та підприємства ВПК можуть працювати спокійно, путін *****виторгував у трампа ще місяць, бо літню кампанію не можно переривати.
20.05.2025 06:34 Ответить
цікаво, чи відчуває себе рубіо на цьому фоні довбойобом, чи ще ні?
20.05.2025 06:38 Ответить
Та він з того розряду, яким кажуть на "гімно" - "повидло", і вони його їдять і нахвалюють... Єдине, в чому у них будуть "розбіжності" - одні будуть вважать його "грушевим", а інші - "яблучним"...
20.05.2025 06:54 Ответить
я знав, що через термін "гівно" можно легко пояснити поняття "конформіст".
20.05.2025 06:58 Ответить
В чому різниця між комформістами і фарисеями?

Вчені провели експеримент в дитячому садочку: поділили дітей на дві групи і подали кашу.
Але одній групі солодку, а іншій - ні. Проте у першій групі одній дитині кашу не солодили, а в другій - навпаки - дали солодку.
Потім запитали першу групу чи у всіх каша солодка і ВСІ відповіли "Так!"
Те саме запитали другу гпупу і ВСІ дружно відповіои "Ні!"

Тож у перешій групі дитина з несолодкою кашею буде комформістом, а у другій, з солодкою, - фарисеєм.
20.05.2025 08:23 Ответить
не коректний експеримент, бо діти. Такий експеримент був би більш переконливим, як би це були дорослі.
20.05.2025 09:27 Ответить
И все должны слушать бред этого маразматика и рассазы про его отличные переговоры с шизонутым недофюрером.
20.05.2025 06:36 Ответить
Трамп: путін сказав, що він дуже поважає мою дружину

Я відповів: А як же я? Йому Меланія більше подобається.
20.05.2025 06:50 Ответить
Пуйло - педофіл
20.05.2025 07:14 Ответить
А "зусилля Росії" Трамп оцінювать буде? чи "повірить на слово"?...
20.05.2025 06:56 Ответить
Навіщо. Це усоблення в людській подобі найтемніших сил, вже путіна благословив на вбивства українців в промислових маштабах і більш комфортних для путіна умовах, коли нам еічим буде захищатись.
Найстрашніше інше. Ми не потрібні нікому.....навіть самі собі.
Люди, що втратили свободу і всі права крім права здохнути стають гладіаторами......але рабами до скону на радість глядачам
20.05.2025 09:00 Ответить
Якщо Україна припинить вогонь, вона зникна, якщо Х-уйловщина припинить вогонь, війна принаймні буде "заморожена", але шизоїд Х-уйло не для того її починав, щоб припиняти. Яка ж гидка тварюка цей Трампон, ворог України, який зміщує акценти, поняття, називає чорне білим, вихваляє агресора Х-уйла, "якому лише бруд перешкодив за 5 годин захопити Київ", і розсипається звинуваченнями на адресу жертви.
20.05.2025 07:00 Ответить
З цього роя - не вийде *****
20.05.2025 07:07 Ответить
Україна повинна зупинитися і припинити вогонь? Так звучить наче Україна напала на Сосію
20.05.2025 07:09 Ответить
А тим часом, гинуть наші Герої.... Горіти вам всім в пеклі, пейсаті курви!!! Амінь!!!
20.05.2025 07:12 Ответить
Воювати без ракет та мільйона дронів Зеленському буде важно. Роки пустого балабольства, закордонні корпоративи та фуршети, стендап-виступи ніяк не допомогають у війні. США досить прямо посилають його нахер, але Вова не хоче вкурівать, що відбувається. Ну, будемо народ ловить на вулицях, в бусікі та в піхоту, в окопи з гівна та палок.
20.05.2025 07:44 Ответить
Можливо генеральним оманпланом є повне винищення населення України, щ одночасним залякуванням заходу саме в такий спосіб.
Чим далі тим більше мені здається це схожим на страшну правду😢😢😢
20.05.2025 08:52 Ответить
Половина працездатних вже в Европі. Можливо це теж частина плану? ??
Буде гірше - то стане природній відбір, а спритні добіжать до Европи і піднімуть її економіку, щоб халяльщики/халяВщики жили спокійно на пособіях
20.05.2025 10:47 Ответить
Трампону Трампаксу нужно пару недель, чтобы понять и оценить, что Украина готова к прекращению войны!!!!! *****, шо ты ему даёшь нюхать?!?!🤡🤪🤣😂🥳🤮😆
20.05.2025 08:12 Ответить
Хватит слушать и ждать, пока эти импотенты герантократы без козырей не дождутся милостыни от *****. Война с ****** будет до полного уничтожения, так шо запад не раслабляй булки.
20.05.2025 08:24 Ответить
Нада просто перестать 3,1415926издеть
20.05.2025 08:34 Ответить
Якщо раніше найпотворнішою істотою я вважала путіна, то тепер однозначно нею є трамп. Він довершення кола абсолютного зла і його найміцніша ланка. Це потвора вселенського маштабу!
20.05.2025 08:49 Ответить
хтось, здається Портніков, казав, що трампу абсолютно байдуже, чи закінчиться війна в Україні взагалі, або як вона закінчиться..., головне, це тримати аудиторію у напрузі й привертати до себе увагу, все це йому прекрасно вдається..., люди чомусь схильні вірити у казки, навіть у дорослому віці, тому вони приблизно десь рік будуть вестися на всю цю маячню про 1-2-3 тижні... путін виграє час, головне, щоб ми не програли, але шанси в нас є...
20.05.2025 09:05 Ответить
Те що він нарцис всі притомні люди давно зрозуміли...
20.05.2025 09:19 Ответить
Притомних в усіх суспільствах не більше 20 - 25 %
20.05.2025 10:59 Ответить
Хто-хто, млин, повинен зупинитися?! Україна?! Не рашка, а саме Україна?!!! Не гвалтівник та вбивця, а його жертва?!!!
Піди, падло руде, вбий себе об стіну колись Білого, а зараз Жовтого Дому!!!!
20.05.2025 09:28 Ответить
короче, просить ще два, ні, ще чотири тижні.
20.05.2025 09:34 Ответить
********** вже далі нікуди, ідіот старий
20.05.2025 09:42 Ответить
Таблетки якісь би йому дали від словесної діареї.
20.05.2025 09:50 Ответить
шо тебе там еще надо оценивать, клоунэлло малохольное?! сам же говоришь шо Украина готова. куле тут поделаешь если в США президентом страны выбрали агента КГБ "Краснова"
20.05.2025 10:51 Ответить
"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський - сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два тижні чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче вирішити цю проблему", - сказав Трамп. Джерело: https://censor.net/ua/n3553170

Ждёт, падло, дефицита боеприпасов в Украине, потому что помощь, предоставленная ещё Байденом, начинает заканчиваться, а Европа не может заменить все виды вооружений и боеприпасов (у них банально не вся номенклатура есть). И понимает, что тогда фронт начнёт прогибаться и, по его мнению, Украина должна стать "сговорчивее". Именно поэтому он говорит, что "Зеленский (не путин !!!) хочет остановиться".
Ведь, если бы шёл адекватный разговор, то остановки надо было бы ждать и требовать именно от путина - так нет "Зеленский хочет остановиться".

Трамп - русский агент. ТРМП ПНХ !
20.05.2025 11:56 Ответить
20.05.2025 15:09 Ответить
А у тебе й оцінити нема чого, ти навіть не намагався.
21.05.2025 20:20 Ответить
 
 