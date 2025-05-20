Украина готова к прекращению огня, однако нужно несколько недель, чтобы оценить эти усилия, - Трамп
Украина готова прекратить огонь, однако президенту США Дональду Трампу нужно время, чтобы оценить усилия Киева для достижения этой цели.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Трамп сказал во время мероприятия в честь правоохранительных органов в Овальном кабинете Белого дома в понедельник.
"Я сказал: украинцы готовы к прекращению огня. Они готовы к мирным переговорам", - заявил Трамп.
На вопрос журналиста, делает ли Украина достаточно, чтобы этого достичь, Трамп попросил дать ему время, чтобы сделать выводы.
"Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни "да", ни "нет". Я думаю, Зеленский - сильный парень. И с ним нелегко иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться. Это очень плохая вещь, то, что там происходит. Я думаю, что он хочет остановиться. Но я мог бы лучше ответить на этот вопрос через две недели или четыре недели. Я надеюсь, что ответ будет таким, что он хочет решить эту проблему", - сказал Трамп.
Паскудні та різнокольорові.
Коричневі, червоні, ЗЕлені....
*****виторгував у трампа ще місяць, бо літню кампанію не можно переривати.
Вчені провели експеримент в дитячому садочку: поділили дітей на дві групи і подали кашу.
Але одній групі солодку, а іншій - ні. Проте у першій групі одній дитині кашу не солодили, а в другій - навпаки - дали солодку.
Потім запитали першу групу чи у всіх каша солодка і ВСІ відповіли "Так!"
Те саме запитали другу гпупу і ВСІ дружно відповіои "Ні!"
Тож у перешій групі дитина з несолодкою кашею буде комформістом, а у другій, з солодкою, - фарисеєм.
Я відповів: А як же я? Йому Меланія більше подобається.
Найстрашніше інше. Ми не потрібні нікому.....навіть самі собі.
Люди, що втратили свободу і всі права крім права здохнути стають гладіаторами......але рабами до скону на радість глядачам
Чим далі тим більше мені здається це схожим на страшну правду😢😢😢
Буде гірше - то стане природній відбір, а спритні добіжать до Европи і піднімуть її економіку, щоб халяльщики/халяВщики жили спокійно на пособіях
Піди, падло руде, вбий себе об стіну колись Білого, а зараз Жовтого Дому!!!!
Ждёт, падло, дефицита боеприпасов в Украине, потому что помощь, предоставленная ещё Байденом, начинает заканчиваться, а Европа не может заменить все виды вооружений и боеприпасов (у них банально не вся номенклатура есть). И понимает, что тогда фронт начнёт прогибаться и, по его мнению, Украина должна стать "сговорчивее". Именно поэтому он говорит, что "Зеленский (не путин !!!) хочет остановиться".
Ведь, если бы шёл адекватный разговор, то остановки надо было бы ждать и требовать именно от путина - так нет "Зеленский хочет остановиться".
Трамп - русский агент. ТРМП ПНХ !