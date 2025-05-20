Украина готова к прекращению огня, однако нужно несколько недель, чтобы оценить эти усилия, - Трамп

Украина готова прекратить огонь, однако президенту США Дональду Трампу нужно время, чтобы оценить усилия Киева для достижения этой цели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Трамп сказал во время мероприятия в честь правоохранительных органов в Овальном кабинете Белого дома в понедельник.

"Я сказал: украинцы готовы к прекращению огня. Они готовы к мирным переговорам", - заявил Трамп.

На вопрос журналиста, делает ли Украина достаточно, чтобы этого достичь, Трамп попросил дать ему время, чтобы сделать выводы.

"Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни "да", ни "нет". Я думаю, Зеленский - сильный парень. И с ним нелегко иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться. Это очень плохая вещь, то, что там происходит. Я думаю, что он хочет остановиться. Но я мог бы лучше ответить на этот вопрос через две недели или четыре недели. Я надеюсь, что ответ будет таким, что он хочет решить эту проблему", - сказал Трамп.

