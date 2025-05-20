Україна готова до припинення вогню, проте потрібно кілька тижнів, щоб оцінити ці зусилля, - Трамп
Україна готова припинити вогонь, однак президенту США Дональду Трампу потрібен час, аби оцінити зусилля Києва для досягнення цієї мети.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Трамп сказав під час заходу на честь правоохоронних органів в Овальному кабінеті Білого дому в понеділок.
"Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів", - заявив Трамп.
На питання журналіста, чи робить Україна достатньо, щоб цього досягти, Трамп попросив дати йому час, щоб зробити висновоки.
"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський – сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два тижні чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче вирішити цю проблему", - сказав Трамп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Паскудні та різнокольорові.
Коричневі, червоні, ЗЕлені....
*****виторгував у трампа ще місяць, бо літню кампанію не можно переривати.
Вчені провели експеримент в дитячому садочку: поділили дітей на дві групи і подали кашу.
Але одній групі солодку, а іншій - ні. Проте у першій групі одній дитині кашу не солодили, а в другій - навпаки - дали солодку.
Потім запитали першу групу чи у всіх каша солодка і ВСІ відповіли "Так!"
Те саме запитали другу гпупу і ВСІ дружно відповіои "Ні!"
Тож у перешій групі дитина з несолодкою кашею буде комформістом, а у другій, з солодкою, - фарисеєм.
Я відповів: А як же я? Йому Меланія більше подобається.
Найстрашніше інше. Ми не потрібні нікому.....навіть самі собі.
Люди, що втратили свободу і всі права крім права здохнути стають гладіаторами......але рабами до скону на радість глядачам
Чим далі тим більше мені здається це схожим на страшну правду😢😢😢
Буде гірше - то стане природній відбір, а спритні добіжать до Европи і піднімуть її економіку, щоб халяльщики/халяВщики жили спокійно на пособіях
Піди, падло руде, вбий себе об стіну колись Білого, а зараз Жовтого Дому!!!!
Ждёт, падло, дефицита боеприпасов в Украине, потому что помощь, предоставленная ещё Байденом, начинает заканчиваться, а Европа не может заменить все виды вооружений и боеприпасов (у них банально не вся номенклатура есть). И понимает, что тогда фронт начнёт прогибаться и, по его мнению, Украина должна стать "сговорчивее". Именно поэтому он говорит, что "Зеленский (не путин !!!) хочет остановиться".
Ведь, если бы шёл адекватный разговор, то остановки надо было бы ждать и требовать именно от путина - так нет "Зеленский хочет остановиться".
Трамп - русский агент. ТРМП ПНХ !