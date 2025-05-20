Україна готова до припинення вогню, проте потрібно кілька тижнів, щоб оцінити ці зусилля, - Трамп

Україна готова припинити вогонь, однак президенту США Дональду Трампу потрібен час, аби оцінити зусилля Києва для досягнення цієї мети.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Трамп сказав під час заходу на честь правоохоронних органів в Овальному кабінеті Білого дому в понеділок.

"Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів", - заявив Трамп.

На питання журналіста, чи робить Україна достатньо, щоб цього досягти, Трамп попросив дати йому час, щоб зробити висновоки.

"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський – сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два тижні чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче вирішити цю проблему", - сказав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо я не зможу допомогти то "відступлю" від переговорів, - Трамп