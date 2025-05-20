УКР
Україна готова до припинення вогню, проте потрібно кілька тижнів, щоб оцінити ці зусилля, - Трамп

трамп

Україна готова припинити вогонь, однак президенту США Дональду Трампу потрібен час, аби оцінити зусилля Києва для досягнення цієї мети.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна,  про це Трамп  сказав під час заходу на честь правоохоронних органів в Овальному кабінеті Білого дому в понеділок.

"Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів", - заявив Трамп.

На питання журналіста, чи робить Україна достатньо, щоб цього досягти, Трамп попросив дати йому час, щоб зробити висновоки.

"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський – сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два тижні чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче вирішити цю проблему", - сказав Трамп.

Україна (6079) Трамп Дональд (6987) припинення вогню (330)
Топ коментарі
+38
ПРОСТО ТРЕБА ПЕРЕСТАТИ СЛУХАТИ ЙОГО ЛАЙНО!!! - це психічно хвора людина яка чомусь думає що вся планета МУСИТЬ танцювати під його дудку. А насправді він просто 80річний дідо який не добився сам нічого в житті
показати весь коментар
20.05.2025 06:18 Відповісти
+37
Знову Україна. Знову Київ. До кацапні нуль питань. Ох і мерзотник.
показати весь коментар
20.05.2025 06:27 Відповісти
+27
Сюрр какой то
показати весь коментар
20.05.2025 06:18 Відповісти
Сюрр какой то
показати весь коментар
20.05.2025 06:18 Відповісти
Театр абсурду
показати весь коментар
20.05.2025 08:23 Відповісти
Це не абсурд, доказ агента краснова
показати весь коментар
20.05.2025 08:57 Відповісти
viva America !!! Американці ПЕРЕПЛЮНУЛИ українців у виборі керівника !
показати весь коментар
20.05.2025 09:33 Відповісти
ПРОСТО ТРЕБА ПЕРЕСТАТИ СЛУХАТИ ЙОГО ЛАЙНО!!! - це психічно хвора людина яка чомусь думає що вся планета МУСИТЬ танцювати під його дудку. А насправді він просто 80річний дідо який не добився сам нічого в житті
показати весь коментар
20.05.2025 06:18 Відповісти
З'явилася ж у світі Така блєть Потвора!,(
показати весь коментар
20.05.2025 06:26 Відповісти
Потвори бувають різні,
Паскудні та різнокольорові.
Коричневі, червоні, ЗЕлені....
показати весь коментар
20.05.2025 06:36 Відповісти
не поділяю це на сорти. падло, воно скрізь - Падло.
показати весь коментар
20.05.2025 06:42 Відповісти
Знову Україна. Знову Київ. До кацапні нуль питань. Ох і мерзотник.
показати весь коментар
20.05.2025 06:27 Відповісти
Якось почула інтерв'ю психологів. Вони сказали---------Б'ЮТЬ ТИХ. ХТО ДОЗВОЛЯЄ СЕБЕ БИТИ. Гравець на піаніно дозволяє. Тому його і примушують.
показати весь коментар
20.05.2025 06:50 Відповісти
Йому гарантували недоторканість. Воно сцицця, що посОдют.
показати весь коментар
20.05.2025 07:11 Відповісти
У гравця на піаніно немає стратегічних корит та флоту, з яких по нам прилітають х-101, калібри, кинджали та інший мотлох. У нього немає підприємств, які щоденно у 3 зміни виробляють каби та снаряди для фронту, тому що орки далекобійними ракетами знищили усе. У нього в декілька разів менше людей та техніки. І найголовніше-у нього немає такого потоку нафти й газу, який величезною купою баксів щодоби дозволяє х#йлу підтримувати цю війну. Є об'єктивна реальність, а не дозволи. От тільки психологи нехай пояснять, чому сильніший стає на сторону нападника, а не жертви. А пояснень вочевидь два : або той сильніший-спільник нападника, або-просто сцикло.
показати весь коментар
20.05.2025 08:38 Відповісти
Я до появи трампа не розуміла,що таке" нуль без палички"
показати весь коментар
20.05.2025 06:28 Відповісти
А з появою нелоха не зрозуміли цього?
показати весь коментар
20.05.2025 06:51 Відповісти
Нам потрибно готовитись до наступноі фази війни.Трамп хоче бути кімось,але таки немае розуму.знань, і втратив авторитет.Нам правдою і неправдою потрибна зброя.
показати весь коментар
20.05.2025 06:31 Відповісти
Зброя потрібна, але риже чмо нам його ні давати, ні продавати не збирається.
показати весь коментар
20.05.2025 08:09 Відповісти
Україна взагалі-то ще в березні погодилась на безумовне припинення вогню, і після цього ще тисячу разів цю тезу рудому дурню повторювали буквально всі, в тому числі і Стармер, і Макрон, і Мерц, і купа інших політиків/дипломатів. Але йому треба ще два, три, чотири тижні, які плавно перейдуть в місяці, щоб у чомусь "переконатися".
показати весь коментар
20.05.2025 06:31 Відповісти
Воно просто не знає, у чому йому треба переконуватися, не впевнене, несповна розуму тощо,
показати весь коментар
20.05.2025 06:38 Відповісти
Вони з ****** просто домовились тягнути час: кілька тижнів, потім ще кілька, потім кілька місяців...
показати весь коментар
20.05.2025 08:28 Відповісти
ще місяць російські НПЗ та підприємства ВПК можуть працювати спокійно, путін *****виторгував у трампа ще місяць, бо літню кампанію не можно переривати.
показати весь коментар
20.05.2025 06:34 Відповісти
цікаво, чи відчуває себе рубіо на цьому фоні довбойобом, чи ще ні?
показати весь коментар
20.05.2025 06:38 Відповісти
Та він з того розряду, яким кажуть на "гімно" - "повидло", і вони його їдять і нахвалюють... Єдине, в чому у них будуть "розбіжності" - одні будуть вважать його "грушевим", а інші - "яблучним"...
показати весь коментар
20.05.2025 06:54 Відповісти
я знав, що через термін "гівно" можно легко пояснити поняття "конформіст".
показати весь коментар
20.05.2025 06:58 Відповісти
В чому різниця між комформістами і фарисеями?

Вчені провели експеримент в дитячому садочку: поділили дітей на дві групи і подали кашу.
Але одній групі солодку, а іншій - ні. Проте у першій групі одній дитині кашу не солодили, а в другій - навпаки - дали солодку.
Потім запитали першу групу чи у всіх каша солодка і ВСІ відповіли "Так!"
Те саме запитали другу гпупу і ВСІ дружно відповіои "Ні!"

Тож у перешій групі дитина з несолодкою кашею буде комформістом, а у другій, з солодкою, - фарисеєм.
показати весь коментар
20.05.2025 08:23 Відповісти
не коректний експеримент, бо діти. Такий експеримент був би більш переконливим, як би це були дорослі.
показати весь коментар
20.05.2025 09:27 Відповісти
И все должны слушать бред этого маразматика и рассазы про его отличные переговоры с шизонутым недофюрером.
показати весь коментар
20.05.2025 06:36 Відповісти
Трамп: путін сказав, що він дуже поважає мою дружину

Я відповів: А як же я? Йому Меланія більше подобається.
показати весь коментар
20.05.2025 06:50 Відповісти
Пуйло - педофіл
показати весь коментар
20.05.2025 07:14 Відповісти
А "зусилля Росії" Трамп оцінювать буде? чи "повірить на слово"?...
показати весь коментар
20.05.2025 06:56 Відповісти
Навіщо. Це усоблення в людській подобі найтемніших сил, вже путіна благословив на вбивства українців в промислових маштабах і більш комфортних для путіна умовах, коли нам еічим буде захищатись.
Найстрашніше інше. Ми не потрібні нікому.....навіть самі собі.
Люди, що втратили свободу і всі права крім права здохнути стають гладіаторами......але рабами до скону на радість глядачам
показати весь коментар
20.05.2025 09:00 Відповісти
Якщо Україна припинить вогонь, вона зникна, якщо Х-уйловщина припинить вогонь, війна принаймні буде "заморожена", але шизоїд Х-уйло не для того її починав, щоб припиняти. Яка ж гидка тварюка цей Трампон, ворог України, який зміщує акценти, поняття, називає чорне білим, вихваляє агресора Х-уйла, "якому лише бруд перешкодив за 5 годин захопити Київ", і розсипається звинуваченнями на адресу жертви.
показати весь коментар
20.05.2025 07:00 Відповісти
З цього роя - не вийде *****
показати весь коментар
20.05.2025 07:07 Відповісти
Україна повинна зупинитися і припинити вогонь? Так звучить наче Україна напала на Сосію
показати весь коментар
20.05.2025 07:09 Відповісти
А тим часом, гинуть наші Герої.... Горіти вам всім в пеклі, пейсаті курви!!! Амінь!!!
показати весь коментар
20.05.2025 07:12 Відповісти
Воювати без ракет та мільйона дронів Зеленському буде важно. Роки пустого балабольства, закордонні корпоративи та фуршети, стендап-виступи ніяк не допомогають у війні. США досить прямо посилають його нахер, але Вова не хоче вкурівать, що відбувається. Ну, будемо народ ловить на вулицях, в бусікі та в піхоту, в окопи з гівна та палок.
показати весь коментар
20.05.2025 07:44 Відповісти
Можливо генеральним оманпланом є повне винищення населення України, щ одночасним залякуванням заходу саме в такий спосіб.
Чим далі тим більше мені здається це схожим на страшну правду😢😢😢
показати весь коментар
20.05.2025 08:52 Відповісти
Половина працездатних вже в Европі. Можливо це теж частина плану? ??
Буде гірше - то стане природній відбір, а спритні добіжать до Европи і піднімуть її економіку, щоб халяльщики/халяВщики жили спокійно на пособіях
показати весь коментар
20.05.2025 10:47 Відповісти
Трампону Трампаксу нужно пару недель, чтобы понять и оценить, что Украина готова к прекращению войны!!!!! *****, шо ты ему даёшь нюхать?!?!🤡🤪🤣😂🥳🤮😆
показати весь коментар
20.05.2025 08:12 Відповісти
Хватит слушать и ждать, пока эти импотенты герантократы без козырей не дождутся милостыни от *****. Война с ****** будет до полного уничтожения, так шо запад не раслабляй булки.
показати весь коментар
20.05.2025 08:24 Відповісти
Нада просто перестать 3,1415926издеть
показати весь коментар
20.05.2025 08:34 Відповісти
Якщо раніше найпотворнішою істотою я вважала путіна, то тепер однозначно нею є трамп. Він довершення кола абсолютного зла і його найміцніша ланка. Це потвора вселенського маштабу!
показати весь коментар
20.05.2025 08:49 Відповісти
хтось, здається Портніков, казав, що трампу абсолютно байдуже, чи закінчиться війна в Україні взагалі, або як вона закінчиться..., головне, це тримати аудиторію у напрузі й привертати до себе увагу, все це йому прекрасно вдається..., люди чомусь схильні вірити у казки, навіть у дорослому віці, тому вони приблизно десь рік будуть вестися на всю цю маячню про 1-2-3 тижні... путін виграє час, головне, щоб ми не програли, але шанси в нас є...
показати весь коментар
20.05.2025 09:05 Відповісти
Те що він нарцис всі притомні люди давно зрозуміли...
показати весь коментар
20.05.2025 09:19 Відповісти
Притомних в усіх суспільствах не більше 20 - 25 %
показати весь коментар
20.05.2025 10:59 Відповісти
Хто-хто, млин, повинен зупинитися?! Україна?! Не рашка, а саме Україна?!!! Не гвалтівник та вбивця, а його жертва?!!!
Піди, падло руде, вбий себе об стіну колись Білого, а зараз Жовтого Дому!!!!
показати весь коментар
20.05.2025 09:28 Відповісти
короче, просить ще два, ні, ще чотири тижні.
показати весь коментар
20.05.2025 09:34 Відповісти
********** вже далі нікуди, ідіот старий
показати весь коментар
20.05.2025 09:42 Відповісти
Таблетки якісь би йому дали від словесної діареї.
показати весь коментар
20.05.2025 09:50 Відповісти
шо тебе там еще надо оценивать, клоунэлло малохольное?! сам же говоришь шо Украина готова. куле тут поделаешь если в США президентом страны выбрали агента КГБ "Краснова"
показати весь коментар
20.05.2025 10:51 Відповісти
"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський - сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два тижні чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче вирішити цю проблему", - сказав Трамп. Джерело: https://censor.net/ua/n3553170

Ждёт, падло, дефицита боеприпасов в Украине, потому что помощь, предоставленная ещё Байденом, начинает заканчиваться, а Европа не может заменить все виды вооружений и боеприпасов (у них банально не вся номенклатура есть). И понимает, что тогда фронт начнёт прогибаться и, по его мнению, Украина должна стать "сговорчивее". Именно поэтому он говорит, что "Зеленский (не путин !!!) хочет остановиться".
Ведь, если бы шёл адекватный разговор, то остановки надо было бы ждать и требовать именно от путина - так нет "Зеленский хочет остановиться".

Трамп - русский агент. ТРМП ПНХ !
показати весь коментар
20.05.2025 11:56 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 15:09 Відповісти
А у тебе й оцінити нема чого, ти навіть не намагався.
показати весь коментар
21.05.2025 20:20 Відповісти
 
 