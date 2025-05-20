Якщо я не зможу допомогти, то "відступлю" від переговорів, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що готовий вийти з переговорного процесу між Україною та РФ, якщо не буде прогресу.

Так він заявив, що під час їхньої двогодинної телефонної розмови запитав правителя Росії Володимира Путіна, коли той "припинить це кровопролиття" в Україні.

Президент США також сказав, що якщо він вважатиме, що не може допомогти, то "відступить" від переговорів. Він додав, що тут залучені "дуже великі его".

"Кажу вам, залучені великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", - стверджує Трамп.

На запитання, чи просив він зустрітися з Путіним під час їхньої розмови, президент відповів, що "розмовляв з ним про це".

Нагадаємо, раніше він провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.