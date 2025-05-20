УКР
Якщо я не зможу допомогти, то "відступлю" від переговорів, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що готовий вийти з переговорного процесу між Україною та РФ, якщо не буде прогресу.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на CNN.

Так він заявив, що під час їхньої двогодинної телефонної розмови запитав правителя Росії Володимира Путіна, коли той "припинить це кровопролиття" в Україні.

Президент США також сказав, що якщо він вважатиме, що не може допомогти, то "відступить" від переговорів. Він додав, що тут залучені "дуже великі его".

Трамп не посилюватиме санкції проти Росії бо "є шанс прогрес", - CNN

"Кажу вам, залучені великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", - стверджує Трамп.

На запитання, чи просив він зустрітися з Путіним під час їхньої розмови, президент відповів, що "розмовляв з ним про це".

Фон дер Ляєн, Стубб, Мерц та Мелоні розповіли про спілкування з Трампом після його розмови з Путіним

Нагадаємо, раніше він провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Трамп Дональд (6986) переговори з Росією (1417)
+45
"Еслі я не закончю войну - я уйду !" (С) Нелох Оманський
20.05.2025 02:36
20.05.2025 02:36 Відповісти
+30
Не здох, це просто пі**абол найвищого ґатунку.
«Я зупиню війни за один день» - «Ну якщо не зупиню, то вирішуйте там самі».

За давніх часів молодості курсантом був один знайомий (думаю, що в кожного такі знайомі є) - язик у нього не зупинявся - у нього там знайомі, там 129 гурій, туди запрошує на Мальдіви на курорт, сюди організовує ще щось - «та ось, та зараз, та тут усе підхоплено».

На ділі, за два дні після зарплати, пилять, пакет мівіни і чекушка горілки в нього в кишені на місяць наперед...

Ось коли спостерігаю Трампа, то ось той персонаж із давньої молодості відразу згадуєтьсяві
20.05.2025 02:18
20.05.2025 02:18 Відповісти
+30
А як вихвалялося і обіцялося, а як грозилося що тільки один його телефонний дзвінок і все закінчиться за 24 години..Отак і в житті часто буває що той хто більше усіх вихваляється що він супер-пупер коханець Дон-Жуан і по 10 раз за ніч. ..насправді виявляється повним імпотентом.....
20.05.2025 02:31
20.05.2025 02:31 Відповісти
Дуже близько до правди)
"Путін щойно сказав, що дуже поважає мою дружину. Я сказав: "А як же я?". Ні, їм більше подобається Меланія. Це було не погано. Не знаю, чи це було добре. Я змирився з цим. Зі мною усе гаразд, - сказав Трамп."
20.05.2025 09:39
20.05.2025 09:39 Відповісти
трампАдло звичвйне
20.05.2025 07:46
20.05.2025 07:46 Відповісти
Чесно кажучи, не дуже то і хотілось тієї тромбівської участі у примиренні з пітьмою.
Краще би було тому старому дурню Тромбу дати команду своїм нукерам в Конгресі США підготувати й прийняти новий закон про військову допомогу Україні, який би складався лише з одного речення:
"На офіційні заявки від українського уряду негайно надавати Україні в борг з відстрочкою сплати у 10 років будь-які наявні у США системи озброєння і **********, окрім ядерних, з відповідним навчанням бойових розрахунків Збройних сил України."
20.05.2025 07:47
20.05.2025 07:47 Відповісти
Нехай зеленський поїде до Білого Дому і кине Трампу в морду бумажку з цими вимогами. Але здається там охорону попередили не впускати його на поріг. Може не треба було попереднього разу трампу дулі тикати?
20.05.2025 08:15
20.05.2025 08:15 Відповісти
Так званий "Denis Rudnik", а нагадай но нам коли саме і яким чином ЗЕзидент демонстрував "дулі" Трампону чи напряму чи опосередковано, бо щось не пригадується нічого подібного, а от принижуючі висловлювання з боки чубатого та його посіпак відомі усьому світу бо робились публічно як у самому Білому домі так й у висловлюваннях представників нової адміністрації США!!!
20.05.2025 09:03
20.05.2025 09:03 Відповісти
Баби на базарі ,та такі всі вумні.....
20.05.2025 08:05
20.05.2025 08:05 Відповісти
Трампон Трампакс у тебя нету козырей в игре шахмат!!!🤡🤪🤣😂🥳🤮😆
20.05.2025 08:14
20.05.2025 08:14 Відповісти
Что ж ты, фраер, сдал назад? (с)
20.05.2025 08:17
20.05.2025 08:17 Відповісти
Ти, дебіл, вже так "надопомагав" що годі....
20.05.2025 08:17
20.05.2025 08:17 Відповісти
А якщо мене пошлють на ...., те я із задоволенням піду. ******** не лише в ху...лостане, а і геї почали перетворення
20.05.2025 08:17
20.05.2025 08:17 Відповісти
Геї були геями, ними й залишаються, то ж не треба їх принижувати порівнянням із підАрАсами котрі не мають ніякого відношення до гендерної орієнтації але роблять усе можливе щоб накласти лайна що власним громадянам, що громадянам інших країн!
20.05.2025 09:12
20.05.2025 09:12 Відповісти
оце то погроза росії!
росії тільки це і треба!
щоб америка від неї відчепилась і вона могла далі спокійно собі воювати проти україни!
20.05.2025 08:17
20.05.2025 08:17 Відповісти
Нарвзі Трамп допомагає рф затягувати час та уникати посилення санкцій
20.05.2025 08:18
20.05.2025 08:18 Відповісти
Трампон Трампакс обеспечил войну в Украине ещё на 4 года!!
20.05.2025 08:26
20.05.2025 08:26 Відповісти
Він не забезпечив, бо не варто перекидати на чубатого "досягнення" )(уйла (воно ж путін), але нічого не зробив й задля її припинення посиленням України задля перемоги, чи/та послабленням Московії (т.з. "роSSії") з тією ж метою!!!
20.05.2025 08:58
20.05.2025 08:58 Відповісти
Потужно робить вигляд, шо не обісрався...
20.05.2025 08:39
20.05.2025 08:39 Відповісти
Цей нікчемний писдабол чекає, поки оркостан додавить Україну і та капітулює, тоді він зміг би заявити що «досягнув миру»
20.05.2025 08:53
20.05.2025 08:53 Відповісти
Ніхто не може згадати котра з заяв Трампа після початку його 2-го терміну у Білому домі була виконана і що з обіцяного американцям перед виборами він виконав чи хоча б наблизився до виконання! Тому хоч і не можливо повністю ігнорувати висловлювання керівника поки що наймогутнішої країни світу, але враховувати щось у своїх планах з чергової брехні Трампа не варто, а варто діяти виключно в інтересах України та погоджувати що саме робити лише з урахуванням планів тих хто здатен відповідати за свої слова та РЕАЛЬНО допомагає Україні а не несе аби що!!!
20.05.2025 08:55
20.05.2025 08:55 Відповісти
Та, ну! А Мексиканську затоку хто перейменував у Американську?
20.05.2025 11:31
20.05.2025 11:31 Відповісти
старий,рудий імпотент і трус
20.05.2025 13:22
20.05.2025 13:22 Відповісти
А, кто вернул название мексиканского залива назад?...
20.05.2025 13:51
20.05.2025 13:51 Відповісти
То все несерйозно!
20.05.2025 14:22
20.05.2025 14:22 Відповісти
Куколд пристарілий....
20.05.2025 09:02
20.05.2025 09:02 Відповісти
Трумп - гальмо, для усього, нікчемна вередлива балаболка.. ще гірше нашого чЬуда..
на фоні Трумпа навіть Зєля виглядає поміркованим політиком, типу навіть державним діячем.. дожилися..
20.05.2025 09:02
20.05.2025 09:02 Відповісти
все карти для ''дурня'' закінчились
20.05.2025 09:04
20.05.2025 09:04 Відповісти
У свій час розмовляючий кінь Кремля Лавров висловився, прям як гопнік з підворотні - "пацан сказав - пацан зробив", але щось я не пригадую за який саме пустий базар він, та його керівництво відповіло, бо є величезний перелік обіцяного )(уйлом (воно ж путін) як своїм громадянам, так і підписанням відповідних міжнародних та державних угод, що було зроблено протилежно заявам й документам. Так само й MAGAвці зараз - кажуть одне, роблять протилежне, і не збираються відповідати за власні слова й обіцянки. Тож поки не бачу великої різниці між словами й ділами що рашистів, що прихильників трампона!!!
20.05.2025 09:09
20.05.2025 09:09 Відповісти
Триндабол. То за три дня, то не может и отступит.
20.05.2025 09:15
20.05.2025 09:15 Відповісти
Не тока нам, но и пересiчним амерам, чертовски подвезло з вуйками, на кшталт , мол, оторви и выбрось...
20.05.2025 09:17
20.05.2025 09:17 Відповісти
На кикиморе вы женился - это чявой , стравили? А очи где ваши были или, на худой конец , разум? Отдать должное, амеры нас же за ручку не вели, они просто, отмашку дали для НАТО на восток, как и сейчас, начинают упразднять эту отмашку. Або и в 1654 г, нас разве за руку в ярмо тащили? Если о нас до сих пор так вытирают ноги , значит , как демократическое государство, мы - еще только в зародке.

Ночь...Млечный путь уходил вдаль туманом
и тишина расползлась по барханам.
Глядя на небо, я лежал в мешке спальном,
думать хотелось о чем-то глобальном...
Наш караван приближается к свету,
кто видит сны, кто считает монету.
Кто-то резвится верхом на невесте,
Кто? а, не важно, ведь главное - вместе,
Главное - к свету, а там будь что будет,
Солнце наш труп поцелуем разбудит...
Общий порыв сцьементировал груди...
Люди и стремя, Стремя и люди (=государство правых взглядов).
20.05.2025 09:33
20.05.2025 09:33 Відповісти
Іншими словами: здуюся.... Але,здутися,
показати весь коментар
20.05.2025 09:28 Відповісти
Все це дуже нагадує ситуацію, коли тебе на роботі хочуть позбутися, але прямо не кажуть - клади заяву на стіл. Просто створюють такі умови - треба попрацювати в суботу, навалюють задач, відпустка тільки в лютому, колеги ігнорять, регулярний пресинг в стилі "не там чашку поставив, чого морда заспана", урізання зарплати і так далі. Ти сам повинен додуматися, що є небажаною персоною і час писати "за власним бажанням".

Так ось треба розуміти, шо директор вже просто прийняв рішення, і тут можна хоч плакати, хоч доводити свою користь, але нічого не поможе - пішов нафіг. Москалі відкрито лупитимуть касетами по будинках, Трамп морозитиметься, допомогу урізатимуть, всі думатимуть шо він тупий, а він просто чекає, коли ти вже прийдеш з заявою "за власним бажанням".
показати весь коментар
20.05.2025 09:30 Відповісти
Розумна людина зазвичай знаходить іншу роботу коли такі дзвіночки тільки з'являються.
показати весь коментар
20.05.2025 11:45 Відповісти
Так це ж якщо розумна. За розумними взагалі працедавці самі бігають з пропозиціями)
показати весь коментар
20.05.2025 11:52 Відповісти
И, что? Вы "уважаемый" предлагаете сдаться "на милость победителя", может вам следует переселиться "с видом на кремль"?
показати весь коментар
20.05.2025 14:02 Відповісти
Не розумію цю мову.
показати весь коментар
20.05.2025 14:10 Відповісти
Про санкції на ***** які обіцяв минулого року - а ні слова.
показати весь коментар
20.05.2025 09:32 Відповісти
Чому ж ні слова? Він сказав, що ще почекає, адже віріть, що пу хоче миру да, пу дійсно хоче миру, тобто капітуляції України - усунення першопричин, зняття санкцій... да, це хоче він.
47й добре знає як і чим він може реально допомогти - це озброїти Україну, завалити збооєю... але, але... він по факту пуйла захищає і рятує, та ще на європейців тисне.
Така вона на зараз американська допомога.
показати весь коментар
20.05.2025 09:56 Відповісти
А как дисал, как дисал!
показати весь коментар
20.05.2025 09:36 Відповісти
"Кажу вам, залучені великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", - стверджує Трамп. "ВЕЛИКІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ЕГО БУДУТЬ ПРОДОВЖУВАТИ ТИСНУТИ АМЕРИКАНСЬКОГО АФЕРИСТА І БРЕХУНА.ТА СПІВУЧАСНИКА РАШИСТСЬКОГО ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ЇЇ ОКУПАЦІЇ , І РАШИСТСЬКОГО ВБИВЦЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.. КУЙЛА .
показати весь коментар
20.05.2025 09:41 Відповісти
Іди вже, заї*ав, блть, чучело
показати весь коментар
20.05.2025 10:07 Відповісти
А де ж та ООН з її статутом, міжн.право?!
і ерефія в складі постійних членів ... то це що?
Це те, що расєя не може жити без двіжухи ще за доби Петра І. Комуняки в тренді, як і їх нащадки: Корея, Вьєтнам, Афганістан...зараз Україна

Пу казав, що в Україні воює з НАТО і амерікосами...
Зараз же трампушка - друг, якій розуміє першопричини...
мабудь, дядько сем не розуміє, що буде з українцями, Європою і світом, якщо Україна не витримає удар і пу захопить її людей і ресурси ...мобілізує їх в свою армію і суне далі на Захід?
показати весь коментар
20.05.2025 10:11 Відповісти
"Генеральна Асамблея ООН прийняла кілька резолюцій щодо України, які засуджують агресію Російської Федерації та підтверджують територіальну цілісність України. Зокрема, резолюція ES-11/4 засудила псевдореферендуми та спроби анексії областей України, а також закликала не визнавати будь-які зміни статусу. Інші резолюції, такі як 77/229, стосувалися ситуації з правами людини в окупованих територіях, а також засуджували російські порушення прав людини.

Основні резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо України:

Резолюція ES-11/4:

Засудила псевдореферендуми на окупованих територіях України, спроби РФ анексувати області та закликала до не визнання змін статусу.

Резолюція A/RES/77/229:

Стосується ситуації з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та м. Севастополь.

Інші резолюції:

Ухвалили резолюції щодо повномасштабного вторгнення, засудження російської агресії та підтримки територіальної цілісності України.

Резолюція 73/263:

Підтвердила неприпустимість захоплення АР Крим силою та засудила політично вмотивовані переслідування.

Основні положення резолюцій:

Засудження агресії РФ:

Резолюції неодноразово засуджують повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також її агресію та порушення міжнародного права.

Підтвердження територіальної цілісності:

Резолюції підтверджують територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Заклик до виведення військ:

Резолюції містять заклик до Росії негайно вивести всі війська з території України.

Підтримка України:

Резолюції виражають підтримку народу України та її зусиль щодо відновлення миру та територіальної цілісності.

Ситуація з правами людини:

Деякі резолюції також стосуються ситуації з правами людини в окупованих територіях та закликають до звільнення українців, незаконно утримуваних Росією.

Значення резолюцій:

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН є важливим інструментом для вираження міжнародної підтримки Україні та засудження агресії РФ. Хоча вони не є юридично обов'язковими, вони мають значний морально-політичний вплив. " (С) - ШІ знайшов.
показати весь коментар
20.05.2025 11:41 Відповісти
I що з тих резолюцій?
показати весь коментар
20.05.2025 12:47 Відповісти
"Резолюції Генеральної Асамблеї ООН є важливим інструментом для вираження міжнародної підтримки Україні та засудження агресії РФ. Хоча вони не є юридично обов'язковими, вони мають значний морально-політичний вплив." (С)
Так, ти їх собі на хліба не намажеш, але їх варто згадувати щоразу, коли хтось починає згадувати про карти.
показати весь коментар
20.05.2025 13:16 Відповісти
Склалася дуже ганебна ситуація,
тим не менше, остаточно переконує нас у тому що ми маємо справу з морально й інтелектуально найслабшою адміністрацією і президеном США в новітній історії, на жаль !!
Прорвемося !!
показати весь коментар
20.05.2025 10:22 Відповісти
Добре коли є віра, але хіба у нас керівництво змінилося на чесних, тямущіх людей? Ні? Тоді не бачу приводу для оптимізму.
показати весь коментар
20.05.2025 13:11 Відповісти
А как же твое, мол если путин не пойдет на мир, то я снижу цену на нефть до 40 долларов и завалю Украину самым современным оружием?
Треп ?
показати весь коментар
20.05.2025 10:40 Відповісти
трамп це "молодий" зеленський) якщо його мочати у вчорашні сцики отримаєте - "я вам щось винен...?"
показати весь коментар
20.05.2025 13:14 Відповісти
Колись США були номер 1, а зараз 0.
показати весь коментар
20.05.2025 11:01 Відповісти
Кримінальні справи проти Байдена та неефективне використання американської допомоги зробили свою справу.
показати весь коментар
20.05.2025 11:13 Відповісти
"Пісочна" психологія...
показати весь коментар
20.05.2025 11:51 Відповісти
100% відступить. Бо неспроможний
показати весь коментар
20.05.2025 12:14 Відповісти
Про таких в народі кажуть - пиз...ти, не мішки тягати.
показати весь коментар
20.05.2025 12:30 Відповісти
не плач,Доні ,життя наладиться.зроби бізнес з Україною:продай Україні ядерну зброю і залиши в себе на зберіганні з умовою до першого запиту.також Україна може купити і зберігати ядерну зброю в інших країнах ,звичайно ,з умовою передач,коли Україна зробить запит.
показати весь коментар
20.05.2025 12:30 Відповісти
Новости: Британия надула многоходовщика, ультиматум Израилю, "золотой век" Трампа вылазит боком
https://www.youtube.com/watch?v=vXoBJG-y4oo
показати весь коментар
20.05.2025 13:04 Відповісти
Та нехай вже буде "неможливий", аби ЗСУ військових поставок не позбавив на радість кремля
показати весь коментар
20.05.2025 13:05 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 13:06 Відповісти
Рыжий баклан орал и добился , США дала Украине примерно $350 млрд. Зеленский забрал деньги из этой страны, как конфету у ребенка . Трамп заявил , я хочу чтобы они дали нам что-нибудь на все те деньги, которые мы отправили», - сказал он. И так редкоземельные доходы Украины пошли за долги без всяких гарантий , миссия рыжего выполнена можно отвалить, это дрыщ который пиарился перед выборами , баклан в 150 кг.
показати весь коментар
20.05.2025 13:18 Відповісти
ох цей бзд* ивий дідуганчику ...трамп 🤠 ...жив би собі ,як багатий банкрут ,а так старий козел ,трусишся за компромати ,і воно тобі, таке треба ?!!!...
показати весь коментар
20.05.2025 13:22 Відповісти
А долари перетворяться на папірці...
показати весь коментар
20.05.2025 22:20 Відповісти
Скільки б ви не кидалися на Трампа, але почалося не з нього

Зеленский предложил Путину переговоры

25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!

ЗЕЛЕНСКИЙ заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339
показати весь коментар
21.05.2025 17:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 