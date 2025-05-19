Фон дер Ляєн, Стубб, Мерц та Мелоні розповіли про спілкування з Трампом після його розмови з Путіним

Лідери Італії, Німеччини, Фінляндії та президентка Європейської комісії повідомили про обговорення з президентом США Дональдом Трампом результатів перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Х подякувала Трампу за "невтомні зусилля з метою досягнення перемир'я в Україні". "Важливо, щоб США залишалися залученими до цього процесу. Ми продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського у досягненні тривалого миру в Україні", – додала вона.

Фінський президент Александр Стубб зазначив, що лідери обговорили "мирні переговори" між Україною і Росією, припинення вогню та кроки на шляху до "справедливого і тривалого миру". "Важливо продовжувати тісну координацію між Сполученими Штатами та Європою. Фінляндія продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", – запевнив Стубб.

В офісі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца своєю чергою вказали, що президент США та європейські партнери під час розмови "домовилися про наступні кроки". "Вони погодилися тісно координувати переговорний процес і прагнути до проведення чергової технічної зустрічі… Європейські учасники оголосили про посилення тиску на російську сторону за допомогою санкцій", – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери європейських країн хочуть схилити Трампа на свій бік і обламати Росію в усьому, - Пєсков

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні позитивно оцінила інформацію про зміст переговорів Трампа з Путіним. "Вони працюють над негайним початком переговорів між сторонами, які можуть якнайшвидше привести до припинення вогню та створити умови для справедливого і тривалого миру в Україні", - зазначила голова італійського уряду.

Окремо вона висловилася щодо пропозиції папи Лева XIV зробити Ватикан майданчиком майбутніх багатосторонніх переговорів. "У зв'язку з цим позитивно оцінено готовність Святішого Отця прийняти переговори у Ватикані. Італія готова зробити свій внесок у сприяння контактам і роботу заради миру", - заявила Мелоні.

Також читайте: Трамп вважає, що найважливішими є прямі перемовини між Україною і Росією, - Зеленський

Розмова Трампа з Путіним

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.