Новини Розмова Трампа і Зеленського
5 126 49

Трамп вважає, що найважливішими є прямі перемовини між Україною і Росією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом у понеділок, 19 травня.

Про це президент України повідомив під час брифінгу з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Він підтвердив, що мав дві розмови з американським президентом: перша була до дзвінка Трампа очільнику Росії Путіну, друга — після дзвінка.

До другої розмови долучились президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Фінляндії Александр Стубб.

"Президент Трамп вважає, що найважливішими є прямі перемовини між Україною і Росією. Це його позиція, яку він продемонстрував. Ми довго про це говорили. Він вважає, що російська сторона подаватиме відповідні сигнали щодо можливого припинення вогню та наступних кроків, які вони бачать. Я зі свого боку попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони не буде підтримане українською стороною, ми б хотіли обговорити це і щоб Сполучені Штати Америки розглядали таку ситуацію як небажання саме російської сторони закінчити війну. Оскільки можуть бути запропоновані складні умови. Але поки що це загальні речі, і я тому поки що говорив про можливість серйозних, сильних санкцій", - розповів Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що розглядаються майданчики для наступної зустрічі між представниками РФ та України.

"Ми розглядаємо можливість зустрічі всіх команд ще раз. Хочемо, щоб вона відбулася на високому рівні — Америка, Україна, Росія, європейські країни, а також Великобританія. Така зустріч може пройти в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Ми зараз аналізуємо ці три майданчики, адже всі три країни, всі три місця — хороші варіанти", - додав Зеленський.

У нас был шанс в 2019. Мы его просрали и платим за это сейчас ужасную цену. И повторю что уже писал.

"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"Стереть границы в своей голове"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
...

Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит его полная копия?
19.05.2025 21:45 Відповісти
+20
Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? А приснопамятный договор о недрах с его секретными приложениями? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно
19.05.2025 21:49 Відповісти
+18
тобто ти ресурси природні віддав трампу щоб він тобі гарантував твою особисту недоторканість та твого чоловіка андрюшки єрмака. а ми що від цього мати будемо? гарантій ніяких трамп нам так і ненадав! лохотрон номер 2?
19.05.2025 21:46 Відповісти
Трамп болен, его лечить надо и лечить серьёзно.
19.05.2025 21:44 Відповісти
Кулею поміж очі
19.05.2025 21:46 Відповісти
Он сейчас повторяет все то, что говорил Зеленский в 2018-2022 годах вплоть до начала большого вторжения. Зеленского тоже тогда надо лечить?
19.05.2025 21:46 Відповісти
з\валити тоді, але сміливців не виявилось
19.05.2025 21:56 Відповісти
Зеленського вже ніщо не вилічить...
19.05.2025 21:58 Відповісти
Зєлю вжелікувати запізно...
19.05.2025 21:58 Відповісти
лечить нужно электорат, который выбирает путиных, трампов и зеленских! и, как это ни ужасно звучит, похоже что война - горькое лекарство
19.05.2025 23:54 Відповісти
И как лечить быдло? Да, большие потрясения и есть то самое лекарство.
19.05.2025 23:59 Відповісти
Армія. Мова. Віра.

Лікуйтесь. Вчіть мову.
20.05.2025 04:46 Відповісти
Хворі головою люди без потреби всюди пхають свого носа та свої 5 копійок з мовного питання. Do You Understand?
20.05.2025 14:31 Відповісти
Самокритично)))
20.05.2025 15:51 Відповісти
Оно и видно. Успехов в лечении, держитесь там
20.05.2025 15:55 Відповісти
Не віддзеркалюй, кацапе. На все недобре.
20.05.2025 16:40 Відповісти
Прими лекарство, кацапка. Попустит.
20.05.2025 18:55 Відповісти
Чего не упомянули лохторат , избирающий Куль , Барыг , Авякянов ?
20.05.2025 00:45 Відповісти
Воно невиліковно хворе,тільки евтаназія .
19.05.2025 22:02 Відповісти
ця хвороба невиліковна, це хронічний маніакальний синдром, ускладнений нарциссизмом на грунті вродженого дебілізму
19.05.2025 23:47 Відповісти
Тупа недоношена гнида!
19.05.2025 21:45 Відповісти
У нас был шанс в 2014 и мы его просрали
19.05.2025 22:34 Відповісти
у нас був шанс в 2010 році...
19.05.2025 23:48 Відповісти
Маломуж, чи Смєшко?
20.05.2025 00:32 Відповісти
... Він вважає, що російська сторона подаватиме відповідні сигнали щодо можливого припинення вогню та наступних кроків, які вони бачать. Я зі свого боку попросив президента Трампa...

19.05.2025 21:45 Відповісти
тобто ти ресурси природні віддав трампу щоб він тобі гарантував твою особисту недоторканість та твого чоловіка андрюшки єрмака. а ми що від цього мати будемо? гарантій ніяких трамп нам так і ненадав! лохотрон номер 2?
19.05.2025 21:46 Відповісти
Короче, попри самовихваляння Трампа, він з ****** не домовився ні про що. ***** йому передав ультиматум, Трамп передав цей ультиматум ЕрЗе - а Трампу дуже ввічливо і дипломатично (пам'ятаючи скандал в Овальному кабінеті) кажуть "йди ти *****"
19.05.2025 21:48 Відповісти
Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? А приснопамятный договор о недрах с его секретными приложениями? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно
19.05.2025 21:49 Відповісти
Может и сработал. Смотря что именно он под этим подразумевал и какой смысл вкладывал.
19.05.2025 21:54 Відповісти
якби ще сказав до грудня якого року?
19.05.2025 23:50 Відповісти
Звичайно, що вважає. Він хоча посадити пуцина навпроти Зєлєнского і одразк змитися, не відповідаючи ні за що, навіть за власний базар. Нагадаю, що Трамп заявив напередодні розмови з пуциним, одразу після другої здибанки кацапів і делегацією Умєрова у Стамбулі: лише він можн змусити пуцина припинити вогонь, і він наперед знав, що у Стамбулі ні до чого не домовляться.
19.05.2025 21:52 Відповісти
Трамп вмив руки - все перекинув на Україну
19.05.2025 21:53 Відповісти
Трамп себе веде не як през великої країни а як хлопчик на побігеньках
19.05.2025 22:02 Відповісти
Потужно як завжди
19.05.2025 21:55 Відповісти
Прийшли до того як ти нікчема і говорив - зупинитися десь посередині. Тільки навіщо ми тоді стільки людей положили і дозволили вбити економіку?
19.05.2025 21:57 Відповісти
Так вже ж були прямі зносини тиждень назад чи нє?
19.05.2025 22:10 Відповісти
Україну перетворюють в Ізраїль, там де вічна війна...
19.05.2025 22:13 Відповісти
Гірше. У Ізраїлю є союзник, серйозний політичний дах у вигляді США ,є суперпотужне єврейське лоббі у США та і по всьому глобусу. Тому вони якось вирулюють. А ми...
20.05.2025 00:03 Відповісти
То есть, Трамп хочет свалить...
А как хорошо начинал: "да я за 24 часа нагну пуйла.
Это Байден сопли жевал, а я не такой"
19.05.2025 22:17 Відповісти
Трамп с Путиным втягивают Украину в болото дурных ии ненужных переговоров. Трамп спасает шкуру Путина от санкций. Зачем дальше вестись на этот маразм. Русские заявили, что Трамп вообще не поднимал вопрос сроков по перемирию, т.е. вопрос фактически снят. какие двусторонние переговры? Шлите Трампа лесом
19.05.2025 22:35 Відповісти
https://x.com/*********

восхищённый болгарин™@*********



https://x.com/*********/status/1924545526793441747

Рыжее ху...ло не только берет и обнуляет все 3х летние старания западных стран изолировать фашистскую россию, но и легализует, нормализует её захватническую агрессивную войну. Просто невероятная мразь
19.05.2025 22:56 Відповісти
пора єтого гундявого на фронт рядовім в укрепрайон от арахамии отправлять...и всю єфективную команду!!!
19.05.2025 23:15 Відповісти
Нам звмичайно ніхто не скаже про що там було але можна здогадатися, перша розмова-володя здавайся я дам тобі дачу в ростові тобто у флориді і друга розмова- володя здавайся, а то путін нападе і я тобі нічого не обіцяв..
19.05.2025 23:42 Відповісти
Чмо, іди вон на вихід - твоя команда всі 6 років веде країну в прірву.
19.05.2025 23:44 Відповісти
Да , нужно разговаривать -- других путей достижения консенсусов не существует ! Так было ,есть и будет ! Слава Богу, в мире появился лидер , который это понимает , и не только понимает , а и принуждает к миру этих двух бункерных недоносков , которые ничем и никем не рискуя : ни собственной безопасностью , ни безопасностью своих близких , разбрасываются сотнями тысяч жизней чужих ( соответственно , разрушая миллионы семей , их судеб ). Трамп начал процесс прекращения
этого безумия !
20.05.2025 00:41 Відповісти
Прямі перемовини...а для чого тоді такі посередники як Трамп? На кой ляд він тоді лізе до України з вимогами?
20.05.2025 04:43 Відповісти
ПРОЗРІВ !!!!!!!!
20.05.2025 05:19 Відповісти
вот что слабоумие, деменция и бабки рыболовлева делают...
20.05.2025 07:55 Відповісти
 
 