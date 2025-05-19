Трамп вважає, що найважливішими є прямі перемовини між Україною і Росією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом у понеділок, 19 травня.

Про це президент України повідомив під час брифінгу з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Він підтвердив, що мав дві розмови з американським президентом: перша була до дзвінка Трампа очільнику Росії Путіну, друга — після дзвінка.

До другої розмови долучились президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Фінляндії Александр Стубб.

"Президент Трамп вважає, що найважливішими є прямі перемовини між Україною і Росією. Це його позиція, яку він продемонстрував. Ми довго про це говорили. Він вважає, що російська сторона подаватиме відповідні сигнали щодо можливого припинення вогню та наступних кроків, які вони бачать. Я зі свого боку попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони не буде підтримане українською стороною, ми б хотіли обговорити це і щоб Сполучені Штати Америки розглядали таку ситуацію як небажання саме російської сторони закінчити війну. Оскільки можуть бути запропоновані складні умови. Але поки що це загальні речі, і я тому поки що говорив про можливість серйозних, сильних санкцій", - розповів Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що розглядаються майданчики для наступної зустрічі між представниками РФ та України.

"Ми розглядаємо можливість зустрічі всіх команд ще раз. Хочемо, щоб вона відбулася на високому рівні — Америка, Україна, Росія, європейські країни, а також Великобританія. Така зустріч може пройти в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Ми зараз аналізуємо ці три майданчики, адже всі три країни, всі три місця — хороші варіанти", - додав Зеленський.

