Трамп узгодив із Зеленським позиції перед дзвінком Путіну, - WSJ

Трамп питав у Зеленського теми розмови з Путіним

Американський лідер Дональд Трамп узгодив із президентом України Володимиром Зеленським теми обговорення з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомив кореспондент The Wall Street Journal Алекс Вард у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За даними 2 джерел видання, Трамп мав коротку розмову із Зеленським до дзвінка Путіну. 

Один зі співрозмовників сказав, що Трамп запитав Зеленського, що йому слід обговорити з Путіним.

"Зеленський відповів: 30-денне припинення вогню, майбутню зустріч Путін-Зеленський (на якій міг би бути присутнім Трамп), зближення США й України", - написав журналіст.

За його словами, Трамп проведе ще одну розмову із Зеленським одразу після дзвінка Путіну.

Розмова президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом тривала протягом кількох хвилин, заявив журналіст Axios Барак Ревід, також посилаючись на джерела.

Що передувало?

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

Непонятно о чём Трамп говорил с Зеленским, зато совершенно ясно, что разговор с Ху*лом был ни о чём и закончился ничем.
Ніякий Трамп, ніякі уговори, переговори, заклинання та танець з бубнами не примусить пуйла піти на перемир'я.
Пуйло розуміє тільки силу.
І поки він просувається Україною, він не буде йти ні на які перемир'я та уступки.
А от що зробити, щоб пуйло не просувався в Україні, то це питання до Зеленського та Сирського.
Вони не спроможні зупинити пуйла.
Бо самі розумієте... хто вони такі.
Оборона України вимагає концентрації та розумного розподілу сил, фінансових, економічних та людських ресурсів, а не будівництва доріг та бруківок і гульні в ресторанах

з ЗЄлєнським це - неможливо !

.
