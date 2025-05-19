Трамп узгодив із Зеленським позиції перед дзвінком Путіну, - WSJ
Американський лідер Дональд Трамп узгодив із президентом України Володимиром Зеленським теми обговорення з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомив кореспондент The Wall Street Journal Алекс Вард у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
За даними 2 джерел видання, Трамп мав коротку розмову із Зеленським до дзвінка Путіну.
Один зі співрозмовників сказав, що Трамп запитав Зеленського, що йому слід обговорити з Путіним.
"Зеленський відповів: 30-денне припинення вогню, майбутню зустріч Путін-Зеленський (на якій міг би бути присутнім Трамп), зближення США й України", - написав журналіст.
За його словами, Трамп проведе ще одну розмову із Зеленським одразу після дзвінка Путіну.
Розмова президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом тривала протягом кількох хвилин, заявив журналіст Axios Барак Ревід, також посилаючись на джерела.
Що передувало?
Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.
Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.
А з ****** розмова тривала 2 години.
може тоді й болото під Києвом в голові у донні просохне
Пуйло розуміє тільки силу.
І поки він просувається Україною, він не буде йти ні на які перемир'я та уступки.
А от що зробити, щоб пуйло не просувався в Україні, то це питання до Зеленського та Сирського.
Вони не спроможні зупинити пуйла.
Бо самі розумієте... хто вони такі.
Це е-ле-мен-тар-но...
Трамп же робить протилежне - тобто або він дебіл або таки точно дебіл...
А от що зробив Зеленський, Сирський, Генштаб, міноборони, кабмін, щоб посилити переговорну позицію?
Перевели економіку на військовий лад?
Ні.
Вдосконалили мобілізацію?
Ні.
Побороли корупцію?
Ні.
Ітд.
Абсолютно нічого не зробили.
Навпаки, своїми рішеннями, влада наближає перемогу пуйла.
Винна влада у майбутній капітуляції.
"Никто нам не поможет,
Ни царь, ни бог,
И ні герой....."
"Нумо, браття, до бою !"
.
з ЗЄлєнським це - неможливо !
.
«Они обращались (друг к другу) Дональд и Владимир»
які там різні версії бесіди ?
сдєлка, сдєлка і ще раз сдєлка !
.
***** воюватиме поки у нього вистачатиме грошей . Коли їх не стане - війна автоматично припиниться , незалежно від того - хоче він воювати чи ні .
Ця заява путіна - знущання над невіглаством діючого POTUS.
путін відверто і зухвало нагадує всім про меморандум, підписаний в Будапешті РФ та США, який вже був в історії.
Як РФ та США його "виконують" бачить увесь світ.
За підсумками дії меморандуму, Україна залишилася без власної ЯЗ стримування з втратою майже 20% своєї території, яка зараз окупована РФ.
путін пропонує ще раз наступити на ті самі граблі, про які , схоже, чомусь невідомо Трампу.