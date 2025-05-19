РУС
Трамп согласовал с Зеленским позиции перед звонком Путину, - WSJ

Трамп спросил у Зеленского темы разговора с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп согласовал с президентом Украины Владимиром Зеленским темы обсуждения с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил корреспондент The Wall Street Journal Алекс Вард в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По данным 2 источников издания, Трамп имел короткий разговор с Зеленским до звонка Путину.

Один из собеседников сказал, что Трамп спросил Зеленского, что ему следует обсудить с Путиным.

"Зеленский ответил: 30-дневное прекращение огня, предстоящую встречу Путин-Зеленский (на которой мог бы присутствовать Трамп), сближение США и Украины", - написал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп позвонил Зеленскому перед разговором с Путиным, - ОП

По его словам, Трамп проведет еще один разговор с Зеленским сразу после звонка Путину.

Разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом длился в течение нескольких минут, заявил журналист Axios Барак Ревид, также ссылаясь на источники.

Что предшествовало?

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.

Также читайте: Трамп предложит Путину экономические выгоды и "разморозку" отношений, - Вэнс

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) путин владимир (32068) Трамп Дональд (6465)
Топ комментарии
+11
Непонятно о чём Трамп говорил с Зеленским, зато совершенно ясно, что разговор с Ху*лом был ни о чём и закончился ничем.
19.05.2025 21:06 Ответить
+9
Ніякий Трамп, ніякі уговори, переговори, заклинання та танець з бубнами не примусить пуйла піти на перемир'я.
Пуйло розуміє тільки силу.
І поки він просувається Україною, він не буде йти ні на які перемир'я та уступки.
А от що зробити, щоб пуйло не просувався в Україні, то це питання до Зеленського та Сирського.
Вони не спроможні зупинити пуйла.
Бо самі розумієте... хто вони такі.
19.05.2025 21:10 Ответить
+5
Оборона України вимагає концентрації та розумного розподілу сил, фінансових, економічних та людських ресурсів, а не будівництва доріг та бруківок і гульні в ресторанах

з ЗЄлєнським це - неможливо !

.
19.05.2025 21:21 Ответить
Непонятно о чём Трамп говорил с Зеленским, зато совершенно ясно, что разговор с Ху*лом был ни о чём и закончился ничем.

19.05.2025 21:06
19.05.2025 21:06 Ответить
То де 30-ти денне перемир*я, Донні?
19.05.2025 21:07 Ответить
Місячне перемир"я накрилось мідним тазіком - то шо ж ти порішав?

19.05.2025 21:07
19.05.2025 21:07 Ответить
Розмова Зеленського з Трампом тривала протягом кількох хвилин

А з ****** розмова тривала 2 години.
19.05.2025 21:07 Ответить
треба нам своїх, реальних, печенігів із історії витягати.
може тоді й болото під Києвом в голові у донні просохне
19.05.2025 21:16 Ответить
Трампон говорил с Янелохом 2 раза. Итог: 2 х 0 = 0.

19.05.2025 21:09
19.05.2025 21:09 Ответить
Ніякий Трамп, ніякі уговори, переговори, заклинання та танець з бубнами не примусить пуйла піти на перемир'я.
Пуйло розуміє тільки силу.
І поки він просувається Україною, він не буде йти ні на які перемир'я та уступки.
А от що зробити, щоб пуйло не просувався в Україні, то це питання до Зеленського та Сирського.
Вони не спроможні зупинити пуйла.
Бо самі розумієте... хто вони такі.
19.05.2025 21:10 Ответить
Тому й очевидно шо для того щоб всадити ху-йла за стіл переговорів треба посилити позиції України.
Це е-ле-мен-тар-но...
Трамп же робить протилежне - тобто або він дебіл або таки точно дебіл...
19.05.2025 21:17 Ответить
Про Трампа вже давно треба забути, він не допомагав і не буде ніколи допомагати Україні.
А от що зробив Зеленський, Сирський, Генштаб, міноборони, кабмін, щоб посилити переговорну позицію?
Перевели економіку на військовий лад?
Ні.
Вдосконалили мобілізацію?
Ні.
Побороли корупцію?
Ні.
Ітд.
Абсолютно нічого не зробили.
Навпаки, своїми рішеннями, влада наближає перемогу пуйла.
Винна влада у майбутній капітуляції.
19.05.2025 21:22 Ответить
+ 💯 !

"Никто нам не поможет,
Ни царь, ни бог,
И ні герой....."

"Нумо, браття, до бою !"

.
19.05.2025 21:26 Ответить
Так владу ж ти обрав. Чи хто?
19.05.2025 22:20 Ответить
... він - агент Краснов.
20.05.2025 09:40 Ответить
Оборона України вимагає концентрації та розумного розподілу сил, фінансових, економічних та людських ресурсів, а не будівництва доріг та бруківок і гульні в ресторанах

з ЗЄлєнським це - неможливо !

.

19.05.2025 21:21

з ЗЄлєнським це - неможливо !

.
19.05.2025 21:21 Ответить
Версія від Тріпла і від ***** різна. Очікувано, в принципі... Пан Портніков, маю надію, проллє трохи світла...

19.05.2025 21:12
19.05.2025 21:12 Ответить
Шановний народ США, вами керує ДЕГЕНЕРАТ!!!

19.05.2025 21:20
19.05.2025 21:20 Ответить
«Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров Америки на торгово-экономическом направлении».
«Они обращались (друг к другу) Дональд и Владимир»
19.05.2025 21:20 Ответить
отож !
які там різні версії бесіди ?

сдєлка, сдєлка і ще раз сдєлка !

.
19.05.2025 21:22 Ответить
Пис-дил
19.05.2025 21:37 Ответить
Меморандум.. Меморандуммм... Десь я це вже чув. 🤔 Аааа! Будапештський меморандум! Це ьакий папір. Туалєтний.

19.05.2025 21:23
19.05.2025 21:23 Ответить
зельман полюбил в последнее время что-то перетирать втихаря. звезду опять поймал.

19.05.2025 21:27
19.05.2025 21:27 Ответить
До біса всі ці балачки . Треба трощити кацапську економіку , це єдине що примусить ***** припинити війну !
***** воюватиме поки у нього вистачатиме грошей . Коли їх не стане - війна автоматично припиниться , незалежно від того - хоче він воювати чи ні .
19.05.2025 21:29 Ответить
"Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Джерело: https://censor.net/ua/n3553142

Ця заява путіна - знущання над невіглаством діючого POTUS.
путін відверто і зухвало нагадує всім про меморандум, підписаний в Будапешті РФ та США, який вже був в історії.
Як РФ та США його "виконують" бачить увесь світ.
За підсумками дії меморандуму, Україна залишилася без власної ЯЗ стримування з втратою майже 20% своєї території, яка зараз окупована РФ.
путін пропонує ще раз наступити на ті самі граблі, про які , схоже, чомусь невідомо Трампу.
19.05.2025 21:29 Ответить
Трампон Трампакс шо козырь ты хоть знаешь?!?!

20.05.2025 10:23
20.05.2025 10:23 Ответить
 
 