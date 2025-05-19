Трамп согласовал с Зеленским позиции перед звонком Путину, - WSJ

Американский лидер Дональд Трамп согласовал с президентом Украины Владимиром Зеленским темы обсуждения с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил корреспондент The Wall Street Journal Алекс Вард в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По данным 2 источников издания, Трамп имел короткий разговор с Зеленским до звонка Путину.

Один из собеседников сказал, что Трамп спросил Зеленского, что ему следует обсудить с Путиным.

"Зеленский ответил: 30-дневное прекращение огня, предстоящую встречу Путин-Зеленский (на которой мог бы присутствовать Трамп), сближение США и Украины", - написал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп позвонил Зеленскому перед разговором с Путиным, - ОП

По его словам, Трамп проведет еще один разговор с Зеленским сразу после звонка Путину.

Разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом длился в течение нескольких минут, заявил журналист Axios Барак Ревид, также ссылаясь на источники.

Что предшествовало?

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.

Также читайте: Трамп предложит Путину экономические выгоды и "разморозку" отношений, - Вэнс