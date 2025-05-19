Трамп согласовал с Зеленским позиции перед звонком Путину, - WSJ
Американский лидер Дональд Трамп согласовал с президентом Украины Владимиром Зеленским темы обсуждения с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщил корреспондент The Wall Street Journal Алекс Вард в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
По данным 2 источников издания, Трамп имел короткий разговор с Зеленским до звонка Путину.
Один из собеседников сказал, что Трамп спросил Зеленского, что ему следует обсудить с Путиным.
"Зеленский ответил: 30-дневное прекращение огня, предстоящую встречу Путин-Зеленский (на которой мог бы присутствовать Трамп), сближение США и Украины", - написал журналист.
По его словам, Трамп проведет еще один разговор с Зеленским сразу после звонка Путину.
Разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом длился в течение нескольких минут, заявил журналист Axios Барак Ревид, также ссылаясь на источники.
Что предшествовало?
Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.
После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.
А з ****** розмова тривала 2 години.
може тоді й болото під Києвом в голові у донні просохне
Пуйло розуміє тільки силу.
І поки він просувається Україною, він не буде йти ні на які перемир'я та уступки.
А от що зробити, щоб пуйло не просувався в Україні, то це питання до Зеленського та Сирського.
Вони не спроможні зупинити пуйла.
Бо самі розумієте... хто вони такі.
Це е-ле-мен-тар-но...
Трамп же робить протилежне - тобто або він дебіл або таки точно дебіл...
А от що зробив Зеленський, Сирський, Генштаб, міноборони, кабмін, щоб посилити переговорну позицію?
Перевели економіку на військовий лад?
Ні.
Вдосконалили мобілізацію?
Ні.
Побороли корупцію?
Ні.
Ітд.
Абсолютно нічого не зробили.
Навпаки, своїми рішеннями, влада наближає перемогу пуйла.
Винна влада у майбутній капітуляції.
"Никто нам не поможет,
Ни царь, ни бог,
И ні герой....."
"Нумо, браття, до бою !"
.
з ЗЄлєнським це - неможливо !
.
«Они обращались (друг к другу) Дональд и Владимир»
які там різні версії бесіди ?
сдєлка, сдєлка і ще раз сдєлка !
.
***** воюватиме поки у нього вистачатиме грошей . Коли їх не стане - війна автоматично припиниться , незалежно від того - хоче він воювати чи ні .
Ця заява путіна - знущання над невіглаством діючого POTUS.
путін відверто і зухвало нагадує всім про меморандум, підписаний в Будапешті РФ та США, який вже був в історії.
Як РФ та США його "виконують" бачить увесь світ.
За підсумками дії меморандуму, Україна залишилася без власної ЯЗ стримування з втратою майже 20% своєї території, яка зараз окупована РФ.
путін пропонує ще раз наступити на ті самі граблі, про які , схоже, чомусь невідомо Трампу.