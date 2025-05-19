РУС
Прекращение огня с Украиной возможно после достижения "соответствующих договоренностей", - Путин

Путин высказался о прекращении огня против Украины

Российский диктатор Владимир Путин завершил разговор с президентом США Дональдом Трампом 19 мая и сделал ряд заявлений о прекращении огня в войне против Украины.

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

в ЧАСТНОСТИ, Путин высоко оценил беседу с Трампом, "она была конструктивной".

"РФ и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны. РФ готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре... Россия выступает за остановку боевых действий, но "необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру", - заявил диктатор России.

Глава Кремля подчеркнул, что прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей.

В меморандум РФ и Украины могут войти "вопросы прекращения огня и принципы урегулирования", утверждает Путин.

По его словам, его разговор с Трампом был содержательным, откровенным и весьма полезным.

Путин также выразил благодарность американскому лидеру "за участие США в восстановлении прямых переговоров России и Украины".

путин владимир (32068) война в Украине (5794) прекращения огня (330)
+65
Рудий скаже, що у Зеленського нема козирів.
показать весь комментарий
19.05.2025 20:00 Ответить
+61
ПТН - ПНХ!!!
показать весь комментарий
19.05.2025 19:57 Ответить
+54
У ***** нічого не змінилось. ВонО прагне капітуляції України. Це все, що потрібно знати.
показать весь комментарий
19.05.2025 19:59 Ответить
З ****** нема чого домовлятись вбити урода.
показать весь комментарий
20.05.2025 08:54 Ответить
***** козлине рило якось перекосойобило мабуть готується до лебединого озера,та й до кобзона.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:25 Ответить
Світ абсурду і гвалтування та плюндрування здорового глузду та логіки...
показать весь комментарий
20.05.2025 10:48 Ответить
Меморандум вже був. Виконуй!
показать весь комментарий
20.05.2025 11:03 Ответить
