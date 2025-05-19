Прекращение огня с Украиной возможно после достижения "соответствующих договоренностей", - Путин
Российский диктатор Владимир Путин завершил разговор с президентом США Дональдом Трампом 19 мая и сделал ряд заявлений о прекращении огня в войне против Украины.
Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
в ЧАСТНОСТИ, Путин высоко оценил беседу с Трампом, "она была конструктивной".
"РФ и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны. РФ готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре... Россия выступает за остановку боевых действий, но "необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру", - заявил диктатор России.
Глава Кремля подчеркнул, что прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей.
В меморандум РФ и Украины могут войти "вопросы прекращения огня и принципы урегулирования", утверждает Путин.
По его словам, его разговор с Трампом был содержательным, откровенным и весьма полезным.
Путин также выразил благодарность американскому лидеру "за участие США в восстановлении прямых переговоров России и Украины".
