23 691 104

Припинення вогню з Україною можливе після досягнення "відповідних домовленостей", - Путін

Путін висловився про припинення вогню проти України

Російський диктатор Володимир Путін завершив розмову з президентом США Дональдом Трампом 19 травня та зробив низку заяв про припинення вогню у війні проти України. 

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Так, Путін високо оцінив бесіду з Трампом, "вона була конструктивною".

"РФ і Україна мають знайти компроміси, що влаштовують обидві сторони. РФ готова працювати з Києвом над меморандумом про майбутній мирний договір... Росія виступає за зупинку бойових дій, але "необхідно виробити найбільш ефективні шляхи руху до миру", - заявив диктатор Росії.

Очільник Кремля наголосив, що припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей. 

До меморандуму РФ і України можуть увійти "питання припинення вогню і принципи врегулювання", стверджує Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп та Путін завершили розмову: вона тривала понад 2 години (оновлено)

За його словами, його розмова з Трампом була змістовною, відвертою і вельми корисною.

Путін також висловив подяку американському лідеру "за участь США у відновленні прямих перемовин Росії та України".

путін володимир (24676) війна в Україні (5833) припинення вогню (330)
+65
Рудий скаже, що у Зеленського нема козирів.
показати весь коментар
19.05.2025 20:00 Відповісти
+61
ПТН - ПНХ!!!
показати весь коментар
19.05.2025 19:57 Відповісти
+54
У ***** нічого не змінилось. ВонО прагне капітуляції України. Це все, що потрібно знати.
показати весь коментар
19.05.2025 19:59 Відповісти
З ****** нема чого домовлятись вбити урода.
показати весь коментар
20.05.2025 08:54 Відповісти
***** козлине рило якось перекосойобило мабуть готується до лебединого озера,та й до кобзона.
показати весь коментар
20.05.2025 09:25 Відповісти
Світ абсурду і гвалтування та плюндрування здорового глузду та логіки...
показати весь коментар
20.05.2025 10:48 Відповісти
Меморандум вже був. Виконуй!
показати весь коментар
20.05.2025 11:03 Відповісти
