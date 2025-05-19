Припинення вогню з Україною можливе після досягнення "відповідних домовленостей", - Путін

Російський диктатор Володимир Путін завершив розмову з президентом США Дональдом Трампом 19 травня та зробив низку заяв про припинення вогню у війні проти України.

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Так, Путін високо оцінив бесіду з Трампом, "вона була конструктивною".

"РФ і Україна мають знайти компроміси, що влаштовують обидві сторони. РФ готова працювати з Києвом над меморандумом про майбутній мирний договір... Росія виступає за зупинку бойових дій, але "необхідно виробити найбільш ефективні шляхи руху до миру", - заявив диктатор Росії.

Очільник Кремля наголосив, що припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей.

До меморандуму РФ і України можуть увійти "питання припинення вогню і принципи врегулювання", стверджує Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп та Путін завершили розмову: вона тривала понад 2 години (оновлено)

За його словами, його розмова з Трампом була змістовною, відвертою і вельми корисною.

Путін також висловив подяку американському лідеру "за участь США у відновленні прямих перемовин Росії та України".