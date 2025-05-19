Трамп считает, что самыми важными являются прямые переговоры между Украиной и Россией, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом в понедельник, 19 мая.

Об этом президент Украины сообщил во время брифинга с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Он подтвердил, что имел два разговора с американским президентом: первый был до звонка Трампа главе России Путину, второй - после звонка.

Ко второму разговору присоединились президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

"Президент Трамп считает, что важнейшими являются прямые переговоры между Украиной и Россией. Это его позиция, которую он продемонстрировал. Мы долго об этом говорили. Он считает, что российская сторона будет подавать соответствующие сигналы относительно возможного прекращения огня и следующих шагов, которые они видят. Я со своей стороны попросил президента Трампа, что если видение российской стороны не будет поддержано украинской стороной, мы бы хотели обсудить это и чтобы Соединенные Штаты Америки рассматривали такую ситуацию как нежелание именно российской стороны закончить войну. Поскольку могут быть предложены сложные условия. Но пока это общие вещи, и я поэтому пока говорил о возможности серьезных, сильных санкций", - рассказал Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что рассматриваются площадки для следующей встречи между представителями РФ и Украины.

"Мы рассматриваем возможность встречи всех команд еще раз. Хотим, чтобы она состоялась на высоком уровне - Америка, Украина, Россия, европейские страны, а также Великобритания. Такая встреча может пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии. Мы сейчас анализируем эти три площадки, ведь все три страны, все три места - хорошие варианты", - добавил Зеленский.

