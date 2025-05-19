РУС
Новости Разговор Трампа и Зеленского
5 126 49

Трамп считает, что самыми важными являются прямые переговоры между Украиной и Россией, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом в понедельник, 19 мая.

Об этом президент Украины сообщил во время брифинга с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Он подтвердил, что имел два разговора с американским президентом: первый был до звонка Трампа главе России Путину, второй - после звонка.

Ко второму разговору присоединились президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

"Президент Трамп считает, что важнейшими являются прямые переговоры между Украиной и Россией. Это его позиция, которую он продемонстрировал. Мы долго об этом говорили. Он считает, что российская сторона будет подавать соответствующие сигналы относительно возможного прекращения огня и следующих шагов, которые они видят. Я со своей стороны попросил президента Трампа, что если видение российской стороны не будет поддержано украинской стороной, мы бы хотели обсудить это и чтобы Соединенные Штаты Америки рассматривали такую ситуацию как нежелание именно российской стороны закончить войну. Поскольку могут быть предложены сложные условия. Но пока это общие вещи, и я поэтому пока говорил о возможности серьезных, сильных санкций", - рассказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп согласовал с Зеленским позиции перед звонком Путину, - WSJ

Также Зеленский сообщил, что рассматриваются площадки для следующей встречи между представителями РФ и Украины.

"Мы рассматриваем возможность встречи всех команд еще раз. Хотим, чтобы она состоялась на высоком уровне - Америка, Украина, Россия, европейские страны, а также Великобритания. Такая встреча может пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии. Мы сейчас анализируем эти три площадки, ведь все три страны, все три места - хорошие варианты", - добавил Зеленский.

Читайте также: Трамп позвонил Зеленскому перед разговором с Путиным, - ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) санкции (11771) США (27763) Трамп Дональд (6465)
Топ комментарии
+26
У нас был шанс в 2019. Мы его просрали и платим за это сейчас ужасную цену. И повторю что уже писал.

"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"Стереть границы в своей голове"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
...

Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит его полная копия?
19.05.2025 21:45 Ответить
19.05.2025 21:45 Ответить
+20
Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? А приснопамятный договор о недрах с его секретными приложениями? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно
19.05.2025 21:49 Ответить
19.05.2025 21:49 Ответить
+18
тобто ти ресурси природні віддав трампу щоб він тобі гарантував твою особисту недоторканість та твого чоловіка андрюшки єрмака. а ми що від цього мати будемо? гарантій ніяких трамп нам так і ненадав! лохотрон номер 2?
19.05.2025 21:46 Ответить
19.05.2025 21:46 Ответить
Трамп болен, его лечить надо и лечить серьёзно.
19.05.2025 21:44 Ответить
19.05.2025 21:44 Ответить
Кулею поміж очі
19.05.2025 21:46 Ответить
19.05.2025 21:46 Ответить
Он сейчас повторяет все то, что говорил Зеленский в 2018-2022 годах вплоть до начала большого вторжения. Зеленского тоже тогда надо лечить?
19.05.2025 21:46 Ответить
19.05.2025 21:46 Ответить
з\валити тоді, але сміливців не виявилось
19.05.2025 21:56 Ответить
19.05.2025 21:56 Ответить
Зеленського вже ніщо не вилічить...
19.05.2025 21:58 Ответить
19.05.2025 21:58 Ответить
Зєлю вжелікувати запізно...
19.05.2025 21:58 Ответить
19.05.2025 21:58 Ответить
лечить нужно электорат, который выбирает путиных, трампов и зеленских! и, как это ни ужасно звучит, похоже что война - горькое лекарство
19.05.2025 23:54 Ответить
19.05.2025 23:54 Ответить
И как лечить быдло? Да, большие потрясения и есть то самое лекарство.
19.05.2025 23:59 Ответить
19.05.2025 23:59 Ответить
Армія. Мова. Віра.

Лікуйтесь. Вчіть мову.
20.05.2025 04:46 Ответить
20.05.2025 04:46 Ответить
Хворі головою люди без потреби всюди пхають свого носа та свої 5 копійок з мовного питання. Do You Understand?
20.05.2025 14:31 Ответить
20.05.2025 14:31 Ответить
Самокритично)))
20.05.2025 15:51 Ответить
20.05.2025 15:51 Ответить
Оно и видно. Успехов в лечении, держитесь там
20.05.2025 15:55 Ответить
20.05.2025 15:55 Ответить
Не віддзеркалюй, кацапе. На все недобре.
20.05.2025 16:40 Ответить
20.05.2025 16:40 Ответить
Прими лекарство, кацапка. Попустит.
20.05.2025 18:55 Ответить
20.05.2025 18:55 Ответить
Чего не упомянули лохторат , избирающий Куль , Барыг , Авякянов ?
20.05.2025 00:45 Ответить
20.05.2025 00:45 Ответить
Воно невиліковно хворе,тільки евтаназія .
19.05.2025 22:02 Ответить
19.05.2025 22:02 Ответить
ця хвороба невиліковна, це хронічний маніакальний синдром, ускладнений нарциссизмом на грунті вродженого дебілізму
19.05.2025 23:47 Ответить
19.05.2025 23:47 Ответить
Тупа недоношена гнида!
19.05.2025 21:45 Ответить
19.05.2025 21:45 Ответить
19.05.2025 21:45 Ответить
У нас был шанс в 2014 и мы его просрали
19.05.2025 22:34 Ответить
19.05.2025 22:34 Ответить
у нас був шанс в 2010 році...
19.05.2025 23:48 Ответить
19.05.2025 23:48 Ответить
Маломуж, чи Смєшко?
20.05.2025 00:32 Ответить
20.05.2025 00:32 Ответить
... Він вважає, що російська сторона подаватиме відповідні сигнали щодо можливого припинення вогню та наступних кроків, які вони бачать. Я зі свого боку попросив президента Трампa...

19.05.2025 21:45 Ответить
19.05.2025 21:45 Ответить
тобто ти ресурси природні віддав трампу щоб він тобі гарантував твою особисту недоторканість та твого чоловіка андрюшки єрмака. а ми що від цього мати будемо? гарантій ніяких трамп нам так і ненадав! лохотрон номер 2?
19.05.2025 21:46 Ответить
Короче, попри самовихваляння Трампа, він з ****** не домовився ні про що. ***** йому передав ультиматум, Трамп передав цей ультиматум ЕрЗе - а Трампу дуже ввічливо і дипломатично (пам'ятаючи скандал в Овальному кабінеті) кажуть "йди ти *****"
19.05.2025 21:48 Ответить
19.05.2025 21:48 Ответить
Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? А приснопамятный договор о недрах с его секретными приложениями? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно
19.05.2025 21:49 Ответить
19.05.2025 21:49 Ответить
19.05.2025 21:52 Ответить
Может и сработал. Смотря что именно он под этим подразумевал и какой смысл вкладывал.
19.05.2025 21:54 Ответить
19.05.2025 21:54 Ответить
якби ще сказав до грудня якого року?
19.05.2025 23:50 Ответить
19.05.2025 23:50 Ответить
Звичайно, що вважає. Він хоча посадити пуцина навпроти Зєлєнского і одразк змитися, не відповідаючи ні за що, навіть за власний базар. Нагадаю, що Трамп заявив напередодні розмови з пуциним, одразу після другої здибанки кацапів і делегацією Умєрова у Стамбулі: лише він можн змусити пуцина припинити вогонь, і він наперед знав, що у Стамбулі ні до чого не домовляться.
19.05.2025 21:52 Ответить
19.05.2025 21:52 Ответить
Трамп вмив руки - все перекинув на Україну
19.05.2025 21:53 Ответить
19.05.2025 21:53 Ответить
Трамп себе веде не як през великої країни а як хлопчик на побігеньках
19.05.2025 22:02 Ответить
19.05.2025 22:02 Ответить
Потужно як завжди
19.05.2025 21:55 Ответить
19.05.2025 21:55 Ответить
Прийшли до того як ти нікчема і говорив - зупинитися десь посередині. Тільки навіщо ми тоді стільки людей положили і дозволили вбити економіку?
19.05.2025 21:57 Ответить
19.05.2025 21:57 Ответить
Так вже ж були прямі зносини тиждень назад чи нє?
19.05.2025 22:10 Ответить
19.05.2025 22:10 Ответить
Україну перетворюють в Ізраїль, там де вічна війна...
19.05.2025 22:13 Ответить
19.05.2025 22:13 Ответить
Гірше. У Ізраїлю є союзник, серйозний політичний дах у вигляді США ,є суперпотужне єврейське лоббі у США та і по всьому глобусу. Тому вони якось вирулюють. А ми...
20.05.2025 00:03 Ответить
20.05.2025 00:03 Ответить
То есть, Трамп хочет свалить...
А как хорошо начинал: "да я за 24 часа нагну пуйла.
Это Байден сопли жевал, а я не такой"
19.05.2025 22:17 Ответить
19.05.2025 22:17 Ответить
Трамп с Путиным втягивают Украину в болото дурных ии ненужных переговоров. Трамп спасает шкуру Путина от санкций. Зачем дальше вестись на этот маразм. Русские заявили, что Трамп вообще не поднимал вопрос сроков по перемирию, т.е. вопрос фактически снят. какие двусторонние переговры? Шлите Трампа лесом
19.05.2025 22:35 Ответить
19.05.2025 22:35 Ответить
https://x.com/*********

восхищённый болгарин™@*********



https://x.com/*********/status/1924545526793441747

Рыжее ху...ло не только берет и обнуляет все 3х летние старания западных стран изолировать фашистскую россию, но и легализует, нормализует её захватническую агрессивную войну. Просто невероятная мразь
19.05.2025 22:56 Ответить
19.05.2025 22:56 Ответить
пора єтого гундявого на фронт рядовім в укрепрайон от арахамии отправлять...и всю єфективную команду!!!
19.05.2025 23:15 Ответить
19.05.2025 23:15 Ответить
Нам звмичайно ніхто не скаже про що там було але можна здогадатися, перша розмова-володя здавайся я дам тобі дачу в ростові тобто у флориді і друга розмова- володя здавайся, а то путін нападе і я тобі нічого не обіцяв..
19.05.2025 23:42 Ответить
19.05.2025 23:42 Ответить
Чмо, іди вон на вихід - твоя команда всі 6 років веде країну в прірву.
19.05.2025 23:44 Ответить
19.05.2025 23:44 Ответить
Да , нужно разговаривать -- других путей достижения консенсусов не существует ! Так было ,есть и будет ! Слава Богу, в мире появился лидер , который это понимает , и не только понимает , а и принуждает к миру этих двух бункерных недоносков , которые ничем и никем не рискуя : ни собственной безопасностью , ни безопасностью своих близких , разбрасываются сотнями тысяч жизней чужих ( соответственно , разрушая миллионы семей , их судеб ). Трамп начал процесс прекращения
этого безумия !
20.05.2025 00:41 Ответить
20.05.2025 00:41 Ответить
Прямі перемовини...а для чого тоді такі посередники як Трамп? На кой ляд він тоді лізе до України з вимогами?
20.05.2025 04:43 Ответить
20.05.2025 04:43 Ответить
ПРОЗРІВ !!!!!!!!
20.05.2025 05:19 Ответить
20.05.2025 05:19 Ответить
вот что слабоумие, деменция и бабки рыболовлева делают...
20.05.2025 07:55 Ответить
20.05.2025 07:55 Ответить
 
 