Цензор.НЕТ
Фон дер Ляйен, Стубб, Мерц и Мелони рассказали о общении с Трампом после его разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп

Лидеры Италии, Германии, Финляндии и президент Европейской комиссии сообщили об обсуждении с президентом США Дональдом Трампом результатов переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Х поблагодарила Трампа за "неутомимые усилия с целью достижения перемирия в Украине". "Важно, чтобы США оставались вовлеченными в этот процесс. Мы будем продолжать поддерживать Владимира Зеленского в достижении длительного мира в Украине", - добавила она.

Финский президент Александр Стубб отметил, что лидеры обсудили "мирные переговоры" между Украиной и Россией, прекращение огня и шаги на пути к "справедливому и прочному миру". "Важно продолжать тесную координацию между Соединенными Штатами и Европой. Финляндия продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - заверил Стубб.

В офисе канцлера Германии Фридриха Мерца в свою очередь отметили, что президент США и европейские партнеры во время разговора "договорились о следующих шагах". "Они согласились тесно координировать переговорный процесс и стремиться к проведению очередной технической встречи... Европейские участники объявили об усилении давления на российскую сторону с помощью санкций", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры европейских стран хотят склонить Трампа на свою сторону и обломать Россию во всем, - Песков

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони положительно оценила информацию о содержании переговоров Трампа с Путиным. "Они работают над немедленным началом переговоров между сторонами, которые могут как можно быстрее привести к прекращению огня и создать условия для справедливого и длительного мира в Украине", - отметила глава итальянского правительства.

Отдельно она высказалась относительно предложения папы Льва XIV сделать Ватикан площадкой будущих многосторонних переговоров. "В связи с этим положительно оценена готовность Святейшего Отца принять переговоры в Ватикане. Италия готова внести свой вклад в содействие контактам и работу ради мира", - заявила Мелони.

Также читайте: Трамп считает, что важнейшими являются прямые переговоры между Украиной и Россией, - Зеленский

Разговор Трампа с Путиным

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.

Трамп Дональд (6465) Урсула фон дер Ляйен (593) Джорджа Мелони (146) Стубб Александр (108) Фридрих Мерц (216)
Топ комментарии
+12
Тут з ними можна погодитись, вони будуть підтримувати "зеленського до кінця", не Україну. Поки зеленське посилає українців стримувати орди путіна, вони не бачитимуть ні жахливої корупції, ні сексотів путіна у владі України, ні людоловів зеленського. Головне, щоб кацапи й надалі застрягли в Україні
показать весь комментарий
19.05.2025 23:18 Ответить
+11
....координувати переговорний процес і прагнути до проведення чергової технічної зустрічі...

Це шедєвральний результат, я счітаю...
показать весь комментарий
19.05.2025 22:57 Ответить
+10
Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла...
показать весь комментарий
19.05.2025 23:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Європа шо не побачила шо результатів ніяких - Трамп знову натравив рашку на Україну
показать весь комментарий
19.05.2025 22:54 Ответить
Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір.

.
показать весь комментарий
19.05.2025 23:17 Ответить
"...меморандумом..." , в каком-то документе я уже видел это слово ... ( у меня нехорошие предчувствия - закончилось вкрай кепсько ).
показать весь комментарий
20.05.2025 01:33 Ответить
Туалетний йоршик, про це говорить бiльш розвернуто, мовляв у цему й заритий бiс.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:31 Ответить
Вони всі на планеті Земля чи у трампа в дупі?!!
показать весь комментарий
19.05.2025 22:56 Ответить
Вони просто не хочуть втрачати потенціал сша, який виявився у руках чи то краснова (агента) путлєра чи просто ідіота рижого... Вже всі все розуміють, але ще якийсь час будуть вдавати наївних, - може вдасться хитрими діями врятуватися...
показать весь комментарий
19.05.2025 23:06 Ответить
....координувати переговорний процес і прагнути до проведення чергової технічної зустрічі...

Це шедєвральний результат, я счітаю...
показать весь комментарий
19.05.2025 22:57 Ответить
👏
показать весь комментарий
19.05.2025 22:59 Ответить
Обісралися по самі вуха , ждіть путлєра у себе в гейєвропі .
показать весь комментарий
19.05.2025 22:57 Ответить
Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла...
показать весь комментарий
19.05.2025 23:06 Ответить
Хоробрі лідери Італії, Німеччини, Фінляндії та президентка Європейської комісії на порозі хати стоять та в хату сцять!
показать весь комментарий
19.05.2025 23:10 Ответить
А як волали, як волали. Да ми, да як санкції ведемо
показать весь комментарий
19.05.2025 23:14 Ответить
Тут з ними можна погодитись, вони будуть підтримувати "зеленського до кінця", не Україну. Поки зеленське посилає українців стримувати орди путіна, вони не бачитимуть ні жахливої корупції, ні сексотів путіна у владі України, ні людоловів зеленського. Головне, щоб кацапи й надалі застрягли в Україні
показать весь комментарий
19.05.2025 23:18 Ответить
Саме так, цинічно і прагматично, нехай в окопах гинуть українці,а ми тим часом відпочинемо в баден-баден, а там може і путін здохне і все само собой вгамується...Але вони помиляються.
показать весь комментарий
19.05.2025 23:28 Ответить
Ось ви, все бачите, а толку з того?
показать весь комментарий
20.05.2025 11:22 Ответить
Так шо кацап из польши предлагает сдаться ???
показать весь комментарий
20.05.2025 17:51 Ответить
Дякуємо європейським лідерам за підтримку народу України, виважену політику та терпіння по відношенню до деяких неадекватів.
показать весь комментарий
19.05.2025 23:19 Ответить
Це називається європейські лідери скорчили дипломатичну міну на фізіономії. З усієї скудної інфи можливо зробити лише один висновок - Срамп фактично відсторонився від процесу - домовляйтесь самі, а я буду корчити миротворця і тиснути на ***** не збираюсь, бо в моїх планах великий бізнес з рашкою. Ви чекали, що я побалакаю з хутіним, я побалакав - всьо, я втомився.
показать весь комментарий
19.05.2025 23:25 Ответить
він не може відсторонитися бо він себе любить ту популярність яка є, поки всі лідери заглядають йому у рота що там промовить величний ,то цей процес коли путін водить козу, тобто трампа буде продовжуватися і продовжуватися, доки не станеться якогось лиха в США, що спровокує імпічмент наприклад..
показать весь комментарий
19.05.2025 23:34 Ответить
Він вже це зробив, як тільки вичавив з Зелі копалини, а все інше бла-бла.
показать весь комментарий
20.05.2025 00:50 Ответить
енерегії від цих балачок хіба шо чайник закипить.
показать весь комментарий
19.05.2025 23:35 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2025 23:40 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2025 23:51 Ответить
пєчєнег він та половець !

татар не хочеться ображати

.
показать весь комментарий
20.05.2025 01:10 Ответить
Прямо там печенег... - евнух при гаремi муйлушi. До речi, половцi - потомки прототюркiв- предкiв татар, та предки бувших оcтготiв.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:27 Ответить
До речі половці це предки частини Українців.
А от про остготів ти збрехав. Остготи єили на цій землі до половців. Тож ніяк неможуть бути їхніми предками.
показать весь комментарий
20.05.2025 17:57 Ответить
Таваріщь Трамп Рюрікович, втомився, після розмови з холопом московським!!
показать весь комментарий
20.05.2025 00:05 Ответить
Ну жертво ти чо ?! Брикаєшся ?!
Маньяк хоче миру ))))
показать весь комментарий
20.05.2025 06:00 Ответить
Прийняли участь в легітимізації недоговорозданого
показать весь комментарий
20.05.2025 07:32 Ответить
 
 