Фон дер Ляйен, Стубб, Мерц и Мелони рассказали о общении с Трампом после его разговора с Путиным

Лидеры Италии, Германии, Финляндии и президент Европейской комиссии сообщили об обсуждении с президентом США Дональдом Трампом результатов переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Х поблагодарила Трампа за "неутомимые усилия с целью достижения перемирия в Украине". "Важно, чтобы США оставались вовлеченными в этот процесс. Мы будем продолжать поддерживать Владимира Зеленского в достижении длительного мира в Украине", - добавила она.

Финский президент Александр Стубб отметил, что лидеры обсудили "мирные переговоры" между Украиной и Россией, прекращение огня и шаги на пути к "справедливому и прочному миру". "Важно продолжать тесную координацию между Соединенными Штатами и Европой. Финляндия продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - заверил Стубб.

В офисе канцлера Германии Фридриха Мерца в свою очередь отметили, что президент США и европейские партнеры во время разговора "договорились о следующих шагах". "Они согласились тесно координировать переговорный процесс и стремиться к проведению очередной технической встречи... Европейские участники объявили об усилении давления на российскую сторону с помощью санкций", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони положительно оценила информацию о содержании переговоров Трампа с Путиным. "Они работают над немедленным началом переговоров между сторонами, которые могут как можно быстрее привести к прекращению огня и создать условия для справедливого и длительного мира в Украине", - отметила глава итальянского правительства.

Отдельно она высказалась относительно предложения папы Льва XIV сделать Ватикан площадкой будущих многосторонних переговоров. "В связи с этим положительно оценена готовность Святейшего Отца принять переговоры в Ватикане. Италия готова внести свой вклад в содействие контактам и работу ради мира", - заявила Мелони.

Разговор Трампа с Путиным

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.