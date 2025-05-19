Лидеры европейских стран хотят склонить Трампа на свою сторону и обламать Россию во всем, - Песков
Лидеры европейских стран хотят склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону и "обломать Россию во всем".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"У них расчет на то, чтобы склонить Трампа к своей позиции. Если позиция Трампа все-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, то у них - откровенно проукраинская, и, наверное, основная траектория их работы направлена на то, чтобы обломать Россию во всем, и они хотят склонить Трампа на свою сторону" - сказал Песков.
"Но, как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься лишь тот, кто придерживается одинаковой дистанции от сторон конфликта", добавил пресс-секретарь Путина.
Это у нас конфликт, понятно? Типа, оба виноваты.
ОДНА РАДІСТЬ -у пІськова зовсім немає партій та лідерів йому в противагу а в США ... маємо надію...
Згідно з останнім опитуванням Gallup, рейтинг схвалення роботи Трампа склав у середньому 45% з моменту його встання під час другого терміну. Загальний середній показник першого терміну становив 41%. Будь-якої миті протягом обох термінів його рейтинги схвалення від найнижчого до найвищого варіюються від 34% до 49%.
Останні опитування Pew Research Center показали 40% рейтинг схвалення на 100 день Трампа на посаді, що на 7 процентних пунктів знизилося з лютого.
Опитування Reuters/Ipsos від 25-27 квітня показало, що 42% опитаних дали йому позитивну оцінку схвалення його роботи на посаді.
The Economist показує, що 41% людей підтримують Трампа, а 53% не підтримують його, згідно з останнім оновленням від 6 травня.
Опитування CNBC, востаннє оновлене 21 квітня, показало, що 44% американців схвалили і 51% не схвалили роботу Трампа.
Опитування Rasmussen Reports від DATE показало 51% схвалення та 48% несхвалення Трампа.
Убивство прутіним ЛЮДЕЙ, починаючи з війни проти мирної Ічкерії та сьогоднішньої проти мирної України, вимагає справедливого СУДУ!!
Але ж Трамп, сам собі не господар, з часу його поїздки до СОВДЕПІЇ та гріхів на московії!