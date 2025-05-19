Лидеры европейских стран хотят склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону и "обломать Россию во всем".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"У них расчет на то, чтобы склонить Трампа к своей позиции. Если позиция Трампа все-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, то у них - откровенно проукраинская, и, наверное, основная траектория их работы направлена на то, чтобы обломать Россию во всем, и они хотят склонить Трампа на свою сторону" - сказал Песков.

"Но, как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься лишь тот, кто придерживается одинаковой дистанции от сторон конфликта", добавил пресс-секретарь Путина.

