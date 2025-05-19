РУС
Лидеры европейских стран хотят склонить Трампа на свою сторону и обламать Россию во всем, - Песков

Лидеры европейских стран хотят склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону и "обломать Россию во всем".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"У них расчет на то, чтобы склонить Трампа к своей позиции. Если позиция Трампа все-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, то у них - откровенно проукраинская, и, наверное, основная траектория их работы направлена на то, чтобы обломать Россию во всем, и они хотят склонить Трампа на свою сторону" - сказал Песков.

"Но, как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься лишь тот, кто придерживается одинаковой дистанции от сторон конфликта", добавил пресс-секретарь Путина.

+16
та ваша рсісія обламана по життю. нєхер навідь бухтіти бєнзоклолонка індійська
19.05.2025 21:47 Ответить
+11
Європа ше тримається - Трампа рашка вже обломала
19.05.2025 21:54 Ответить
+10
Ну, звісно, всі адекватні в Європі розуміють, що, не дай Боже, ви завоюєте Україну, то полізете в Європу далі.
19.05.2025 21:52 Ответить
та ваша рсісія обламана по життю. нєхер навідь бухтіти бєнзоклолонка індійська
19.05.2025 21:47 Ответить
Йоршик ви самі вже все обломали тільки рудий додя ні як не второпає що його ***** має у всі дири.
19.05.2025 21:48 Ответить
.... лише той, хто дотримується однакової дистанції від сторін конфлікту", додав прессекретар Путіна.

Это у нас конфликт, понятно? Типа, оба виноваты.

Это у нас конфликт, понятно? Типа, оба виноваты.
19.05.2025 21:48 Ответить
Это правильно, так и должно быть. Ватную бензоколонку давно пора демонтировать.
19.05.2025 21:49 Ответить
Ну, звісно, всі адекватні в Європі розуміють, що, не дай Боже, ви завоюєте Україну, то полізете в Європу далі.
19.05.2025 21:52 Ответить
рижий підор
19.05.2025 21:53 Ответить
А в чому мінуси?
19.05.2025 21:54 Ответить
Європа ше тримається - Трампа рашка вже обломала
19.05.2025 21:54 Ответить
трамп обломаним народився
19.05.2025 21:56 Ответить
Европейские лидеры хотят чтобы кремлевская моль не покусала рыжего, он и так несполна ума, а 2х отбитых начисто деда мир не вытянет!
19.05.2025 21:58 Ответить
Настав час зносити міст та зірки на кремлі "обломити"
19.05.2025 22:02 Ответить
Відкрив пІськов вочковіднає : ВЕСЬ СВІТ з його лідерами зараз - це сцена для одного глядача, поки він набиває "свої кишені" хабарами , зраджуючи НАВІТЬ Ізраїль ... тягнучи в бездоння сорому свою партію , всю країну ...
ОДНА РАДІСТЬ -у пІськова зовсім немає партій та лідерів йому в противагу а в США ... маємо надію...
19.05.2025 22:03 Ответить
Зміни рейтингу на важелях "підримка" - "непідтримка" на значення "-8", це перший дзвіночок історичного досвіду боротьби двох партій у США - наступної більшості у Палаті 2026 року респам нє відать...
19.05.2025 22:05 Ответить
Ось останні рейтинги схвалення, опубліковані про адміністрацію Трампа:- 13 травня , USA. TODAY

Згідно з останнім опитуванням Gallup, рейтинг схвалення роботи Трампа склав у середньому 45% з моменту його встання під час другого терміну. Загальний середній показник першого терміну становив 41%. Будь-якої миті протягом обох термінів його рейтинги схвалення від найнижчого до найвищого варіюються від 34% до 49%.
Останні опитування Pew Research Center показали 40% рейтинг схвалення на 100 день Трампа на посаді, що на 7 процентних пунктів знизилося з лютого.
Опитування Reuters/Ipsos від 25-27 квітня показало, що 42% опитаних дали йому позитивну оцінку схвалення його роботи на посаді.
The Economist показує, що 41% людей підтримують Трампа, а 53% не підтримують його, згідно з останнім оновленням від 6 травня.
Опитування CNBC, востаннє оновлене 21 квітня, показало, що 44% американців схвалили і 51% не схвалили роботу Трампа.
Опитування Rasmussen Reports від DATE показало 51% схвалення та 48% несхвалення Трампа.
19.05.2025 22:16 Ответить
"Але, як відомо, реальним посередництвом, реальним врегулюванням може займатися лише той, хто дотримується однакової дистанції від сторін конфлікту", додав прессекретар Путіна. Рашистський пес.котрий з 2014 року шматує Україну.вбиває українців руйнує українські міста і села .хоче такого самого до себе відношення.як до його жертви ,котрим є Україна..та Тебе с..цуко давно пора пристрелити...
19.05.2025 22:03 Ответить
насправді це послання Фредовичу від Пу - - "не увлєкайся !" набиванням своїх кишень, настане риска терпіння гєбьоннава й він тебе потопить тебе кормпроматі й ЄСівські рішучі тебе не врятують...
19.05.2025 22:09 Ответить
А мінуси де ?
19.05.2025 22:09 Ответить
Цікаво що ху-йлятина вже майже прямо заявляє що Трамп у них на побігушках...
19.05.2025 22:15 Ответить
росіїї ще б по мармизі настукати...але поки щось потужний навіть ті рідкі удари припинив...а нарассея щоночі посилає зграї шахедів...намагання переконати Трампа втратами та руїнами..?!!!
19.05.2025 22:30 Ответить
Лідери європейських країн, хочуть ВЕРХОВЕСТВА права законів ООН щодо убивці Українців та окупанта України, прутіна!! Судити прутіна в ГААЗІ , як Мілошевича та йому подібних, воєнних злочинців!!
Убивство прутіним ЛЮДЕЙ, починаючи з війни проти мирної Ічкерії та сьогоднішньої проти мирної України, вимагає справедливого СУДУ!!
Але ж Трамп, сам собі не господар, з часу його поїздки до СОВДЕПІЇ та гріхів на московії!
19.05.2025 22:32 Ответить
Пєсков! НЕ збрехав!!!
19.05.2025 22:39 Ответить
Ну бо ви збираєтеся на Європу напасти, а Трампу сра..ти на Європу
19.05.2025 22:50 Ответить
Трамп трішки увльокся , його партія ще таки за конституцією - це його опора . Він зможе сказати партіїї- дійте а ***** - тоне я , то мої противаги ???
19.05.2025 23:48 Ответить
О, то песков признает, шо Трампон Трампакс играет на руку *****!!!!!🤪🤣😂🥳😆
20.05.2025 10:21 Ответить
 
 